Mercato : Keito Nakamura devrait signer à l'OL

Dans le sens des arrivées, Keito Nakamura devrait être la future recrue lyonnaise. Il remplacerait Malick Fofana si ce dernier signe bien à Crystal Palace.

Après trois ans à Reims, Keito Nakamura est plus que jamais sur le départ. L'ailier, qui a coûté 12 millions d'euros aux Rémois en 2023, est en passe de s'engager avec l'OL. Plusieurs sources rapportent un accord entre toutes les parties. L'opération se déroulera sous la forme d'un prêt payant de deux millions d'euros. L'obligation d'achat ajoutée à ce transfert monterait à onze millions d'euros, hors bonus, d'après L'Équipe. À 26 ans, le droitier a porté à 29 reprises le maillot du Japon.

14 buts en 32 matchs l'an dernier

C'est donc le profil choisi pour remplacer Malick Fofana dans le couloir gauche. Si l'ailier belge devient bien un joueur de Crystal Palace ce mardi, alors l'Olympique lyonnais finalisera la transaction avec les Champenois. Rappelons que Keito Nakamura avait encore deux années de contrat avec le pensionnaire de Ligue 2. Écarté de l'équipe pour l'instant, il sort d'un exercice à 14 buts et 3 passes décisives en 32 rencontres l'an passé.