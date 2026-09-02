Fofana, Maitland-Niles, Tagliafico... C'était vraiment le jour le plus long à l'OL

Dans un dernier jour de mercato à rallonge, l'OL n'a clairement pas fait ce qu'il espérait, notamment au niveau des départs. L'imbroglio autour de Malick Fofana n'ayant pas aidé non plus.

Travailler dans l'urgence n'est jamais bon et tout le monde le redoutait encore un peu plus depuis l'élimination en Ligue des champions. Cela n'a pas manqué avec un dernier jour de mercato totalement rocambolesque du côté de l'OL. Ce mardi 31 août 2026 restera certainement dans l'histoire du club lyonnais, mais pas forcément dans le sens souhaité. Dans une journée qui est censée durer 24h, le ressenti entre Rhône et Saône a été plutôt celui d'un jour sans fin.

Il en fallait bien une et elle s'est étirée jusqu'à tard dans la nuit, en raison du marché anglais et espagnol qui se terminaient plus tard que les autres. Sur ce point, on peut regretter que tous les pays ne soient pas loger à la même enseigne, cela permettrait une certaine cohérence, mais cela ne doit pas servir d'excuse dans cette journée où l'OL n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait.

Un dégraissage certes, mais pas total

Le feuilleton Malick Fofana a retenu l'attention dans cette dernière ligne droite et il était difficile de ne pas en entendre parler. Entre les intérêts des uns et des autres, plus que celui de joueur, le Belge a été trimballé de gauche à droite pendant toute la journée pour finalement atterrir à l'endroit qui lui était promis en début de journée. Cela aurait certainement permis d'activer d'autres dossiers, même s'il n'est pas l'unique raison des échecs Keito Nakamura et Youssouf Fofana. Il aurait en effet fallu que le départ d'Ainsley Maitland-Niles ne se fasse pas à une heure où tout le monde dort déjà ou que le transfert de Nicolas Tagliafico à l'Atlético de Madrid ne tombe pas à l'eau.

En se séparant de l'Anglais, en plus de la résiliation de contrat de Duje Caleta-Car, l'OL a fait l'économie de quelques gros salaires. Seulement, une séparation avec l'Argentin n'aurait pas été de trop pour que cet allègement soit significatif et ainsi pouvoir notamment signer Fofana en provenance de l'AC Milan. Alors oui, le club lyonnais a réussi à se séparer de quelques éléments ciblés depuis le début de l'été, mais les Ruben Kluivert, Tanner Tessmann ou encore Pavel Sulc sont encore là. Et quelque chose nous dit qu'il faudra encore vendre durant l'hiver pour rentrer totalement dans les clous de cet exercice 2026-2027

Nakamura en salle d'attente, Youssouf Fofana finit à Séville

Cette dure d'amaigrissement toute relative a logiquement eu des effets pervers dans le sens des arrivées. Paulo Fonseca avait avoué qu'il faudrait trouver un remplaçant à Malick Fofana en cas de départ. Or, en signant à la limite de l'horaire de fin de mercato en Premier League, c'est-à-dire minuit, l'ailier n'a pas fait les affaires de son désormais ancien club. Ce dernier avait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Keito Nakamura. Seulement, le Japonais a dû subir l'épisode à rebondissements et n'a donc pas signé en temps et en heure à l'OL, malgré une visite médicale passée.

Toutefois, cela ne veut pas dire que le Rémois ne portera pas le maillot lyonnais cette saison puisque le club rhodanien peut jouer la carte du joker, Nakamura évoluant en France. Il est toutefois regrettable de la jouer sur un joueur évoluant en Ligue 2 alors que tout avait été ficelé. C'était également le cas pour Youssouf Fofana, déjà en direction de Lyon mardi soir pour s'engager en prêt. Seulement, le non-départ de Tagliafico a tout remis en cause et c'est finalement le milieu de terrain français qui a pris la direction de l'Espagne. Le Bleu s'est engagé en prêt au FC Séville et Fonseca n'aura donc pas le milieu puissant qu'il attendait.