C’est désormais officiel : Malick Fofana quitte l’Olympique lyonnais et rejoint Sunderland. L’ailier belge s’engage avec le club anglais après plusieurs jours de rebondissements, marqués par l’intérêt de plusieurs formations européennes et un accord finalement trouvé avec les Black Cats.
Malick Fofana tourne une nouvelle page de sa carrière. Après plusieurs jours d’incertitude, l’ailier de 21 ans va poursuivre son parcours en Premier League avec Sunderland. Un accord a été trouvé pour une opération à 35 millions d'euros, bonus compris. Le club lyonnais conserve également un intéressement de 12,5% sur une potentielle future plus-value. Ce départ permet également à l’OL de réaliser une vente importante dans une fin de mercato rendue particulièrement compliquée par la non-qualification pour la Ligue des champions. Le club rhodanien avait besoin de céder plusieurs éléments pour rééquilibrer sa situation financière.
Un feuilleton inédit qui aura animé ce mardi
Ceci met un terme à une journée de mardi complètement ahurissante pour le Diable rouge. D'abord en route vers Sunderland, il s'est ensuite tourné vers le Crystal Palace de Pierre Sage, qui a un temps cru le recruter. Mais dans un imbroglio assez incroyable et pour le moins loin de toutes considérations sportives, son entourage, et notamment ses agents, Roc Nation, ont finalement changé d'avis pour repartir chez les Black Cats. Le tout alors que l'attaquant était encore à Lyon, où il a passé sa visite médicale sans savoir où il signerait. Une histoire de commissions, entre autres. Dans l'histoire, l'Olympique lyonnais touchera moins que s'il avait rejoint les Eagles.
Sa vente qui intervient après une saison perturbée
L'opération intervient après une dernière saison largement perturbée par une blessure à la cheville. Opéré à l'automne 2025, Malick Fofana avait encore ressenti des douleurs durant la préparation estivale et n'avait pas participé aux premiers matchs amicaux. Il avait finalement reçu le feu vert médical en juillet pour reprendre l'entraînement collectif.
Le Belge avait toutefois rapidement retrouvé son influence sur le terrain. Il avait notamment marqué contre Toulouse (0-2), avant de récidiver face à Fenerbahçe lors du barrage retour de Ligue des champions (1-2). Cette dernière réalisation n'aura pas suffi à permettre à son équipe de se qualifier. Le feu follet quitte donc le Rhône après deux ans et demi. Une nouvelle aventure en Premier League l'attend désormais. Pour l'OL, cette cession permet une rentrée financière majeure, mais elle est aussi synonyme de la perte de l'une des principales armes offensives de Paulo Fonseca.
Tres decu par la team Fofana toutes ces tergiversations pour au final in club bof bof et une operation pas folle financierement pour l’OL. Je comprend que les representants du joueur ne voient que l’interet fînancier du joueur mais lui qui voulait jouer la LDC ben c raté. Une facon de sanctionner l’OL pour l’avoir poussé dehors sans doute un peu car en plus l’ol n’a pas pu le remplacer numeriquement parlant.
Un club bof bof, qui est en Europa league quand même. C'est pas un promu qui va l'envoyer en championship. Il peut s'y montrer
L'intérêt financier du joueur? D'après ce qui est dit, c'est leur propre intérêt qu'ils privilégient (ses agents -"oncle" inclus, voire son propre père).
Crystal Palace proposait non seulement un meilleur projet sportif avec Pierre Sage, mais aussi des conditions financières au moins autant avantageuses. Sans même parler du cadre de vie à Londres (au lieu du Nord de l'Angleterre), une meilleur exposition médiatique, etc...
Là on touche le fond du foot business...
J’ai une question.
Sunderland a acheté la jambe gauche de Malick Fofana cet été et ils remettent 30 millions pour la droite en hiver?
C’est quoi ce montant!!!!!
Ce n’est sûrement pas un hasard si Arsenal, après avoir été très chaud, s’est rétracté. Il y a des clubs qui refusent de se laisser raquetter par des agents verreux. Le PSG a aussi fair marche arrière sur Diomandé à cause des exigences délirantes de Roc Nation.
J'espère que l’on n’aura plus de joueurs représentés par cette agence.
En attendant, on se fait braquer avec la vente à 30M de Fofana, quand Lille vend Pardo 75M (plus de 2 Fofana !!!!) Et le PSG MBaye 50M.
J’imagine que tant qu'on sera malade, on se fera voler parce que tout le monde sait qu’avec le couteau sous la gorge, il suffit de venir tranquillement nous braquer au dernier jour du mercato. Je ne connais pas assez les conditions matérielles des transferts pour savoir si la direction a une marge de manœuvre pour assurer les ventes qu’elle veut réaliser sans subir autant. Guillemet disait que des agents ont été mandatés par le club ppur placer Sulc et Tessmann, mais en vain.
Bien , il va falloir se faire une idée comme l'a été Afonso , on est dans les clous de exigences de la DNCG , maintenant c'est le terrain , qui de ceux qui restent vont élever leur niveau de jeu ?
On est encore armé pour bien figurer en L1 en , Europa il reste de belles équipes dans notre groupe mais on doit pouvoir ramener quelques sous , allez on ne perd pas confiance !! mais financièrement on refait surface c'était l'objectif mais pas toutefois a son terme......
Bonne continuation Malick !
Fofana et maitland niles ont été officialisés par le club. Quid de Nakamura?? C'est un joker ??
Quid de caleta car et Diawara pour lesquels je n'ai reçu aucune officialisation (je suis actionnaire) ?
On est sur que tout ce qui est annoncé est réellement signé, conclu, et validé administrativement ???
Nakamura sera forcément un joker ou rien s'il n’a pas été enregistré avant 20h a priori.
https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-duje-caleta-car-rejoint-sassuolo,406141.html
https://www.redstar.fr/2026-09-01/les-pros/mahamadou-diawara-signe-en-pret/
Officiels pour DCC et Diawara.
https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-duje-caleta-car-rejoint-sassuolo,406141.html
Ca semble bien engagé pour DCC, non?! Tout actionnaire que tu sois...
L'OL a annoncé officiellement le transfert de DCC et M. Diawara
Ce petit C…a fait capoter l arrivée de Y. Fofana! Je ne lui souhaite rien de bon en Angleterre ainsi qu’à son entourage ! De toute façon il va se faire casser par les rugueux défenseurs du championnat Anglais ! Qui est autrement plus viril que le nôtre . Heureusement, on va récupérer Nakamoura qui devrait le faire oublier rapidement comme l a fait À. Moreira.
Il semble qu'il soit bien contraint par ses agents et sa famille... C'est plus une victime qu'un coupable. Lui préférait manifestement Crystal Palace. Et même rester à l'OL semblait bien lui convenir (avec une participation à la LDC malgré tout...).
30m pour un joueur aussi bon, voir meilleur que Barcola. On aurait dû le garder...
Meilleure que Barcola?…Tu exagères un…peu!
C'est ça d'être obligé de vendre, tu vend mal comme si c'était une braderie
Hello,
autant le prix de vente de Malick ne me choque pas (2 ans de salaire, une saison blanche à cause d’une grosse blessure, et l’obligation pour l’OL de vendre…), mais c’est plus le discours de début de saison, ça sera soit Moreira soit Fofana mais PAS LES DEUX.
Résultat final les deux sont partis et nous supporters devront pleurer une aile gauche dépeuplée offensivement et surpeuplée défensivement.
Nicolas Tagliafico, tout comme AN, sont des joueurs qui ont l’habitude d’aller au bout de leur contrat, donc que le transfert ne se réalise pas pour le premier et se réalise pour le second c’est déjà pas mal même si pour le bien du club il aurait fallu que les deux partent.
enfin pour Nicolas, on verra bien car se place sur le banc n’est pas garantie …
30 barres ça paraît peu sur le potentiel mais les clubs nous savent malade, voit un contrat de deux ans et un gars qui n'a pas joué pendant un an.
On s'aperçoit que ces gamins subissent leurs agents ou entourage et que Barcola a subi la foudre pour bien moins que ça : supporters à géométrie variable.
L'un serait un héros et l'autre un coupable : va savoir pourquoi.
Les pieds nickelés du mercato. La nullité du board lyonnais j'en reviens pas...