C’est désormais officiel : Malick Fofana quitte l’Olympique lyonnais et rejoint Sunderland. L’ailier belge s’engage avec le club anglais après plusieurs jours de rebondissements, marqués par l’intérêt de plusieurs formations européennes et un accord finalement trouvé avec les Black Cats.

Malick Fofana tourne une nouvelle page de sa carrière. Après plusieurs jours d’incertitude, l’ailier de 21 ans va poursuivre son parcours en Premier League avec Sunderland. Un accord a été trouvé pour une opération à 35 millions d'euros, bonus compris. Le club lyonnais conserve également un intéressement de 12,5% sur une potentielle future plus-value. Ce départ permet également à l’OL de réaliser une vente importante dans une fin de mercato rendue particulièrement compliquée par la non-qualification pour la Ligue des champions. Le club rhodanien avait besoin de céder plusieurs éléments pour rééquilibrer sa situation financière.

Un feuilleton inédit qui aura animé ce mardi

Ceci met un terme à une journée de mardi complètement ahurissante pour le Diable rouge. D'abord en route vers Sunderland, il s'est ensuite tourné vers le Crystal Palace de Pierre Sage, qui a un temps cru le recruter. Mais dans un imbroglio assez incroyable et pour le moins loin de toutes considérations sportives, son entourage, et notamment ses agents, Roc Nation, ont finalement changé d'avis pour repartir chez les Black Cats. Le tout alors que l'attaquant était encore à Lyon, où il a passé sa visite médicale sans savoir où il signerait. Une histoire de commissions, entre autres. Dans l'histoire, l'Olympique lyonnais touchera moins que s'il avait rejoint les Eagles.

Sa vente qui intervient après une saison perturbée

L'opération intervient après une dernière saison largement perturbée par une blessure à la cheville. Opéré à l'automne 2025, Malick Fofana avait encore ressenti des douleurs durant la préparation estivale et n'avait pas participé aux premiers matchs amicaux. Il avait finalement reçu le feu vert médical en juillet pour reprendre l'entraînement collectif.

Le Belge avait toutefois rapidement retrouvé son influence sur le terrain. Il avait notamment marqué contre Toulouse (0-2), avant de récidiver face à Fenerbahçe lors du barrage retour de Ligue des champions (1-2). Cette dernière réalisation n'aura pas suffi à permettre à son équipe de se qualifier. Le feu follet quitte donc le Rhône après deux ans et demi. Une nouvelle aventure en Premier League l'attend désormais. Pour l'OL, cette cession permet une rentrée financière majeure, mais elle est aussi synonyme de la perte de l'une des principales armes offensives de Paulo Fonseca.