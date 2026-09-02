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Clinton Mata lors d'OL - Lens
Clinton Mata lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : l’OL se déplacera à Lens le 9 octobre

  • par Alban Nivet

    • L’Olympique lyonnais connaît désormais la date et l’heure de son déplacement à Lens. Les Lyonnais affronteront le RC Lens vendredi 9 octobre à 20h45, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.

    Après cinq journées de championnat, l'OL retrouvera donc les Sang et Or à Bollaert. Cette rencontre sera diffusée sur Ligue 1+ et interviendra au retour de la trêve internationale de septembre, qui durera désormais trois semaines. Un rendez-vous qui pourrait déjà permettre de mesurer les ambitions des deux équipes dans ce début de saison.

    Une défaite cuisante en mai dernier aux lourdes conséquences

    Les deux équipes avaient connu des fortunes opposées lors de leurs deux confrontations en 2025-2026. Lors du match à Bollaert, l'OL s'était imposé 1-0 grâce à un but de Georges Mikautadze, malgré la pression exercée par les Lensois en seconde période.  Au retour, le scénario avait été radicalement différent. Pour la dernière journée du championnat, Lens avait infligé un lourd 4-0 aux Lyonnais au Parc OL. Une défaite historique pour l'OL, puisqu'il s'agissait alors de sa plus large à domicile dans son enceinte de Décines, égalité avec celle face au PSG en Coupe de France lors de la saison 2019/2020 (1-5). Cela avait surtout coûter une qualification directe pour la Ligue des champions. L'été passé et la fin du mercato ont montré que ce revers n'avait pas été sans incidence.

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