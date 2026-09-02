Mercato : l'OL vend Ainsley Maitland-Niles à Everton

Retour en Premier League pour Ainsley Maitland-Niles. Le défenseur a signé à Everton ce mardi. L'OL gagne 3,5 millions d'euros dans l'opération.
C'est un retour en Premier League pour Ainsley Maitland-Niles. Ce mardi, dans une fin de mercato frénétique, l'OL a vendu son couteau suisse à Everton. Un départ qui était plus ou moins attendu avec l'arrivée en prêt de Zachary Athekame. À un an de la fin de son contrat, la formation de Liverpool a déboursé 3,5 millions d'euros pour acquérir l'Anglais. Une pierre de plus dans l'opération "dégraissage" menée par l'Olympique lyonnais ce 1er septembre, avec de nombreux départs.
Tantôt bon, tantôt à côté de ses crampons
Le latéral droit ou milieu de terrain était venu libre en 2023 en provenance d'Arsenal. Trois ans plus tard, il revient chez lui après 119 apparitions sous le maillot rhodanien. De son passage, on retiendra de belles périodes, en particulier sous Pierre Sage, mais aussi des moments plus délicats, notamment avec Paulo Fonseca. Son irrégularité lui aura joué des tours, avec une nonchalance coupable sur plusieurs actions marquantes.
Après Duje Caleta-Car (Sassuolo), Mahamadou Diawara (Red Star) et Malick Fofana (Sunderland), il s'inscrit dans la liste des ventes lyonnaises des ultimes heures de la fenêtre estivale.
Je comprends le besoin d'assainir la feuille salariale et de vendre pour équilibrer les comptes, mais en vendant mal comme nous faisons depuis plusieurs années, la période de transition sera très longue.
On va attendre la confirmation des valeurs pour Fofana, mais on parle de moins de 40M€. Difficile à comprendre lorsqu'on voit Strasbourg et Lille vendre des joueurs que je juge moins bons à des montants bien supérieures.
En tout cas, j'espère qu'on pourra passer à autre chose et se concentrer sur le sportif (au moins jusqu'au mercato d'hiver).