Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL) face au Real Betis
Ainsley Maitland-Niles (OL) face au Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Mercato : l'OL vend Ainsley Maitland-Niles à Everton

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Retour en Premier League pour Ainsley Maitland-Niles. Le défenseur a signé à Everton ce mardi. L'OL gagne 3,5 millions d'euros dans l'opération.

    C'est un retour en Premier League pour Ainsley Maitland-Niles. Ce mardi, dans une fin de mercato frénétique, l'OL a vendu son couteau suisse à Everton. Un départ qui était plus ou moins attendu avec l'arrivée en prêt de Zachary Athekame. À un an de la fin de son contrat, la formation de Liverpool a déboursé 3,5 millions d'euros pour acquérir l'Anglais. Une pierre de plus dans l'opération "dégraissage" menée par l'Olympique lyonnais ce 1er septembre, avec de nombreux départs.

    Tantôt bon, tantôt à côté de ses crampons

    Le latéral droit ou milieu de terrain était venu libre en 2023 en provenance d'Arsenal. Trois ans plus tard, il revient chez lui après 119 apparitions sous le maillot rhodanien. De son passage, on retiendra de belles périodes, en particulier sous Pierre Sage, mais aussi des moments plus délicats, notamment avec Paulo Fonseca. Son irrégularité lui aura joué des tours, avec une nonchalance coupable sur plusieurs actions marquantes.

    Après Duje Caleta-Car (Sassuolo), Mahamadou Diawara (Red Star) et Malick Fofana (Sunderland), il s'inscrit dans la liste des ventes lyonnaises des ultimes heures de la fenêtre estivale.

    à lire également
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Youssouf Fofana ne jouera finalement pas à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      Olbra - mer 2 Sep 26 à 6 h 31

      Je comprends le besoin d'assainir la feuille salariale et de vendre pour équilibrer les comptes, mais en vendant mal comme nous faisons depuis plusieurs années, la période de transition sera très longue.
      On va attendre la confirmation des valeurs pour Fofana, mais on parle de moins de 40M€. Difficile à comprendre lorsqu'on voit Strasbourg et Lille vendre des joueurs que je juge moins bons à des montants bien supérieures.
      En tout cas, j'espère qu'on pourra passer à autre chose et se concentrer sur le sportif (au moins jusqu'au mercato d'hiver).

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) face au Real Betis
    Mercato : l'OL vend Ainsley Maitland-Niles à Everton 05:28
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Youssouf Fofana ne jouera finalement pas à l'OL 01/09/26
    Mercato : Youssouf Fofana arriverait en prêt à l'OL 01/09/26
    Rayan Cherki face à Ito lors de Reims - OL (Ligue 1)
    Mercato : Keito Nakamura devrait signer à l'OL 01/09/26
    Le Parc OL a accueilli son 250e match des Lyonnais face au Havre 01/09/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Mercato : Ainsley Maitland-Niles (OL) en route pour Everton 01/09/26
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    Mercato : l'OL prête Mahamadou Diawara au Red Star 01/09/26
    Malick Fofana lors d'OL - Francfort
    OL - Mercato : Crystal Palace tente d'attirer Malick Fofana 01/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    OL - Nicolas Puydebois : "Paulo Fonseca se trompe de combat" 01/09/26
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL - Mercato : les détails du départ de Yannis Lagha à la JS Kabylie 01/09/26
    OL - Mercato : Sunderland en passe de recruter Malick Fofana 01/09/26
    Le logo de l'OL lors d'un avant-match
    L'OL "condamne" les agressions après le match face au Havre 01/09/26
    OL : Duje Caleta-Car rejoint Sassuolo 01/09/26
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : un autre vainqueur de la Gambardella 2022 quitte l'OL 01/09/26
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    OL - Rennes pendant le multiplex du samedi soir 01/09/26
    OL : Ruddy Buquet retrouvera les Lyonnais face à Auxerre 01/09/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL : de la Ligue 1 et une entrée en Europa League en septembre 01/09/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Mercato : le jour le plus long pour l'OL 01/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut