Ayant vendu Malick Fofana pour un montant inférieur aux 40M€ espérés, l’OL va également devoir donner de l’argent à La Gantoise. Le club belge avait un intéressement de 20% sur une future plus-value.

Le départ était inéluctable et pourtant il a fallu attendre le tout dernier moment pour qu’il se concrétise. Entre Malick Fofana et l’OL, l’histoire a pris fin ce mardi 31 août 2026, sans que personne ne soit surpris. La faute notamment à la non-qualification en Ligue des champions et donc à un besoin de vendre encore un peu plus accru. Seulement, les rebondissements entre Sunderland et Crystal Palace ont maintenu le doute sur l’issue de ce dossier. Finalement, Fofana a bien quitté l’OL pour les Black Cats contre un chèque de 30 millions d’euros et cinq en bonus. Ce n’est pas vraiment la somme qu’espérait le club lyonnais, qui en attendait quarante, mais l’urgence a finalement vu son montant aller à la baisse.

Près de trois millions pour La Gantoise

Un coup dur sportif et donc financier, d’autant plus que toute la somme n’ira pas dans les caisses rhodaniennes. En effet, au moment de son départ en janvier 2024, La Gantoise avait négocié un intéressement de 20% sur la plus-value d’un potentiel transfert futur. Cette dernière s’élève ainsi à 13 millions d’euros, ce qui veut dire que le club belge va récupérer près de trois millions d’euros supplémentaires dans l’opération. Trois en moins dans les caisses lyonnaises, même si l’OL a lui aussi inséré un intéressement (12,5%) dans le transfert avec Sunderland.