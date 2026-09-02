Après l’annonce de la retraite internationale de Lionel Messi, Nicolás Tagliafico a tenu à rendre hommage à son ancien capitaine. Le latéral de l’OL a partagé une photo d'une accolade entre eux.

Le message de Nicolás Tagliafico tient en quelques mots, mais l’image choisie en dit beaucoup. Le Lyonnais a publié sur ses réseaux sociaux une photo de lui dans les bras de Lionel Messi, sous laquelle il a écrit « Gracias eternas », avec deux cœurs aux couleurs de l’Argentine. Une réaction qui intervient quelques heures après l’annonce de la retraite internationale de l'attaquant. À 39 ans, le capitaine argentin a officialisé ce lundi la fin de son aventure avec la sélection, refermant une histoire longue de près de vingt ans avec l’Albiceleste.

Une histoire commune avec l'Albiceleste

Nicolas Tagliafico et Lionel Messi ont partagé plusieurs années sous cette tunique. Le latéral gauche a notamment participé aux grandes heures de l'équipe ces dernières années, avec les victoires en Copa América 2021, la Finalissima 2022 et la Coupe du monde 2022, avant de disputer encore le Mondial 2026. Les deux joueurs étaient encore réunis cet été, avec en conclusion une défaite face à l’Espagne en finale. Le Lyonnais avait d’ailleurs été l’un des éléments les plus utilisés par Lionel Scaloni durant la compétition. Quelques semaines après cette finale, l'ex-Barcelonais a donc décidé de se retirer de la sélection. Il avait déjà laissé entendre avant le tournoi que cette Coupe du monde pourrait être sa dernière avec l’Argentine.

Tagliafico, parmi les derniers témoins de l'ère Messi

Avec son hommage, Nicolas Tagliafico rejoint les nombreux compatriotes qui ont pris la parole suite à cette nouvelle. Ángel Di María, Rodrigo De Paul et plusieurs autres ont également adressé des messages à l'icône. Pour le défenseur, qui pourrait prendre le même chemin, cette photo résume surtout une aventure collective exceptionnelle. « Gracias eternas » : deux mots pour saluer celui avec qui il aura partagé certaines des pages les plus importantes de l’histoire footballistique récente de la nation argentine.