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Noah Nartey lors d'OL - Nice
Noah Nartey lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l’OL recevra Nice avant de se déplacer au PSG

  • par Alban Nivet

    • L’Olympique lyonnais connaît désormais les dates de ses 7e et 8e journées de Ligue 1. Les Lyonnais recevront l’OGC Nice le dimanche 18 octobre avant de se déplacer sur la pelouse du Paris Saint-Germain, une semaine plus tard.

    Après la trêve internationale d’octobre, l’OL retrouvera le championnat avec le déplacement à Lens, puis la réception de l’OGC Nice. Le coup d’envoi sera donné dimanche 18 octobre à 20h45, au Parc OL, avec une rencontre à suivre sur Ligue 1+ et seulement trois jours après la venue de Crystal Palace en Ligue Europa. Les Lyonnais enchaîneront ensuite avec l’un des déplacements les plus attendus de leur saison. Le PSG accueillera l’OL le dimanche 25 octobre à 20h45, au Parc des Princes. Une semaine seulement séparera donc les deux rendez-vous.

    Deux adversaires aux profils différents

    La saison dernière, l’OL avait partagé les points avec Nice lors des deux confrontations en championnat. Les Lyonnais s’étaient d’abord inclinés 3-2 sur la pelouse des Aiglons, avant de s'imposer 2-0 au Groupama Stadium quelques mois plus tard. La réception de Nice offrira donc à l’OL l’occasion de retrouver une équipe qui lui avait posé davantage de problèmes à l'Allianz Riviera. Le déplacement à Paris s’annonce, lui, particulièrement relevé. L’OL avait également partagé les points sur les deux matchs de Ligue 1 contre le PSG la saison dernière, avec une victoire 1-2 au Parc des Princes puis un revers 2-3 à Décines.

    Une semaine importante pour l’OL

    Cette triple confrontation pourrait ainsi constituer un premier rendez-vous majeur de la saison lyonnaise. Après Lens et Nice, les joueurs de Paulo Fonseca auront l’occasion de se mesurer au champion de France dans son antre. Avec trois rencontres en seize jours, l’OL devra prendre des points pour bien négocier cette séquence et afficher ses ambitions en Ligue 1.

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