Ligue Europa : l’OL doit présenter sa liste ce mercredi avant minuit

Reversé en Ligue Europa suite à sa non-qualification pour la Ligue des champions, l’OL fera son entrée à Anderlecht le 16 septembre prochain. Néanmoins, le club lyonnais doit soumettre sa liste A avant ce mercredi 2 septembre 23h59.

La défaite contre Fenerbahçe il y a une semaine a fait mal. Mal aux têtes, mal à l'attractivité sportive et mal aux finances lyonnaises. La dernière ligne droite du mercato a montré que les conséquences de la non-qualification en Ligue des champions ont été nombreuses. L'OL doit se contenter de la Ligue Europa et le tirage au sort a livré un programme plutôt intéressant. Néanmoins, financièrement, il y a clairement un manque à gagner par rapport à la C1. Mais, le mal est fait et il faut désormais se projeter sur cette compétition européenne que le club disputera pour la troisième saison de suite. L'entrée en lice se fera le mercredi 16 septembre prochain avec un déplacement à Anderlecht.

Nakamura privé de Ligue Europa s'il signe ?

Par rapport au match contre Fenerbahçe, il n'y aura pas trop de nouveauté dans le sens des nouveaux inscrits dans le groupe de Paulo Fonseca, puisque le seul Keito Nakamura est attendu en qualité de joker dans les prochaines heures. Le Japonais ne devrait d'ailleurs pas être inscrit à temps par l'OL sur sa liste A des joueurs qui pourront jouer en Ligue Europa cette saison. En effet, le club lyonnais doit fournir sa liste avant ce mercredi 2 septembre à 23h59 et cela laisse peu de chances de voir Nakamura être inscrit. Comme ce fut déjà le cas la saison passée, il y a donc de fortes chances qu'une recrue estivale ne puisse pas aider son nouveau club durant la phase de ligue qui s'étire jusqu'à la fin janvier.