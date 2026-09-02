Ligue Europa : l’OL doit présenter sa liste ce mercredi avant minuit

Reversé en Ligue Europa suite à sa non-qualification pour la Ligue des champions, l’OL fera son entrée à Anderlecht le 16 septembre prochain. Néanmoins, le club lyonnais doit soumettre sa liste A avant ce mercredi 2 septembre 23h59.
La défaite contre Fenerbahçe il y a une semaine a fait mal. Mal aux têtes, mal à l'attractivité sportive et mal aux finances lyonnaises. La dernière ligne droite du mercato a montré que les conséquences de la non-qualification en Ligue des champions ont été nombreuses. L'OL doit se contenter de la Ligue Europa et le tirage au sort a livré un programme plutôt intéressant. Néanmoins, financièrement, il y a clairement un manque à gagner par rapport à la C1. Mais, le mal est fait et il faut désormais se projeter sur cette compétition européenne que le club disputera pour la troisième saison de suite. L'entrée en lice se fera le mercredi 16 septembre prochain avec un déplacement à Anderlecht.
Nakamura privé de Ligue Europa s'il signe ?
Par rapport au match contre Fenerbahçe, il n'y aura pas trop de nouveauté dans le sens des nouveaux inscrits dans le groupe de Paulo Fonseca, puisque le seul Keito Nakamura est attendu en qualité de joker dans les prochaines heures. Le Japonais ne devrait d'ailleurs pas être inscrit à temps par l'OL sur sa liste A des joueurs qui pourront jouer en Ligue Europa cette saison. En effet, le club lyonnais doit fournir sa liste avant ce mercredi 2 septembre à 23h59 et cela laisse peu de chances de voir Nakamura être inscrit. Comme ce fut déjà le cas la saison passée, il y a donc de fortes chances qu'une recrue estivale ne puisse pas aider son nouveau club durant la phase de ligue qui s'étire jusqu'à la fin janvier.
Comme pour la plupart des clubs français , il faut laisser tombé l'EL (un peu aux autres de faire le taf pour les points UEFA) en faisant jouer les jeunes pour qu'ils progressent, et se concentrer sur le podium en championnat et la CF pour un titre.
Je suis d'accord, on a vu concrètement la différence entre une qualification en ligue des champions et une qualification en ligue europa lors de ce mercato. On voit bien que la seule solution pour sortir de cette spirale négative de vente de nos meilleurs joueurs à prix cassés c'est de se qualifier en LdC (cf Lille ou Lens). Il faut donc tout miser sur la L1 et laisser les autres compétitions aux remplaçants.
On a une ossature Greif, Niakhaté, Morton, Tolisso, Openda qui doit se focaliser uniquement sur la L1 pour les maintenir en forme et maximiser leur rendement. Laissons les remplaçants et les jeunes s'amuser en coupe de France et en Europa ligue. De toute façon, on sait très bien qu'on ne gagnera aucune de ces 2 compétitions avec Fonseca. Dés que les enjeux commencent à être importants sur les matchs à élimination directe, il est incapable de tenir la baraque et tout s'écroule.
Oui je commence à etre d'accord avec ca..
Donc on prend un joueur qui ne pourra pas jouer avant janvier la ligue Europa, si c'est pas stupide ça encore pfff
Bah déjà la question est de savoir combien de joueurs on peut mettre dans la liste A ?
Et s'il y a une liste A, c'est qu'il doit y avoir une liste B, donc on peut dire que l'OL peut encore ajouter Nakamura sur la liste B ?
En tout cas, je suis impatient de voir qui est dans cette liste, et notamment si les jeunes qui ont moins de 20 ans Kango, Kamara, Merah, Himbert, AGR et Hamdani seront bien présents ou non.
Non mais c’est une blague pour Nakamura ?
J’espère que le club arrêtera de bosser avec des joueurs représentés par Roc Nation parce que là, l’impact est réel…
Pour l'instant Nakamura il n'a pas signer donc je ne vois pas par quelle miracle ils auraient pu l'inscrire sur une liste..
Une autre m façon de montrer la porte de sortie à ceux qui ne veulent pas partir ?
Apres si on a vraiment besoin de Nakamura pour passer les phases de poules de l'Europa League, c'est qu'on a rien a y faire.
Il faudra gerer les matchs du jeudi et du dimanche, ca ne fera donc pas de mal d'avoir des joueurs qui ne jouent qu'une fois par semaine plutot qu'accumuler de la fatigue.
Déjà faudrait qu’il signe sachant que visite médicale faite et accord club/joueur/club était déjà bouclé hier donc sans doute un délai administratif coté ligue et/ou DNCG pour faciliter la vie des clubs surtout ceux engagés en coupe d’Europe. Encore des histoires d’alignement de dates complètement illogiques comme celles des fins de mercato.