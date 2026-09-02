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Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Mercato : Turquie, Arabie saoudite... ces championnats où l’OL peut encore vendre

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Désireux de faire rentrer de l’argent et d’alléger sa masse salariale, l’OL a en partie réussi son affaire avant le 2 septembre. Néanmoins, le club lyonnais doit encore dégraisser et pourrait compter sur des marchés encore ouverts en Europe ou ailleurs.

    Malick Fofana, Duje Caleta-Car, Mahamadou Diawara et Ainsley Maitland-Niles. Le dernier jour de mercato de l’OL a été actif. Pourtant, l’objectif n’a pas été totalement rempli par la direction lyonnaise qui attendait certainement une vente supplémentaire. Elle n’est pas arrivée, Nicolás Tagliafico, Ruben Kluivert, Tanner Tessmann, Pavel Šulc ou encore Ernest Nuamah n’ayant pas reçu d’offres. Néanmoins, si le mercato est terminé depuis mardi 20h dans le sens des arrivées pour l’OL, le club rhodanien pourrait trouver une partie de son salut ailleurs.

    Vendre l'hiver prochain semble le plus probable

    Il reste en effet des marchés encore ouverts dans d’autres pays pour vendre et ne pas attendre l’hiver prochain. Cela semble peu probable, mais quand même. Si les grands championnats ont renfermé leurs portes depuis mardi, ce n’est pas le cas dans tous les pays. On pense notamment à la Turquie, qui a jusqu’au vendredi 4 septembre pour se renforcer, ou encore à l’Arabie saoudite où le mercato se termine le 12 octobre.

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    1. RBV
      RBV - mer 2 Sep 26 à 13 h 52

      Vendre qui ? Abner peut-être ? Maintenant que Tagliafico va faire la saison avec nous.
      Tessman ? Mais on aurait pas de remplaçant (même pas en joker puisque ça a été utilisé pour Nakamura).
      Kluivert ? Fonseca serait obligé de compter sur Kamara. C’est con on l’a payé 4M, c’est important pour la réserve…
      À mon avis notre mercato est terminé…

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      1. Ledromois
        Ledromois - mer 2 Sep 26 à 14 h 19

        La seule vente possible pour moi pour ne pas tout déséquilibré serait un arrière gauche (enfin sans parler de Akouakou bien sur).

        Vente de Tessmann, on se retrouverait comme l'année dernière, un peu léger dans le nombre au milieu pour suppléer les suspensions et blessures. Défensivement si on enlève un arrière gauche on aura 8 défenseurs pour 4 postes : Athekame - Kluivert, Bacher - Mata, Niakhaté-Kamara et Tagliafico ou Abner + Ouedraogo

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    2. Avatar
      gg - mer 2 Sep 26 à 14 h 31

      hello,

      donc on peut encore voir partir Sulc, Kluivert, Tagliafico, Abner, Tessmann, Nuamah, Nartey, Himbert, Hamdani, Merah, De Carvalho, Akouokou, Morton, Tolisso, Kango.

      Perso, je pense qu’il y aura encore 1, 2 ou 3 départs de l’effectif avant le 30 juin 2027, pour rentrer dans les clous DNCG + FPF UEFA.

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