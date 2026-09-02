Désireux de faire rentrer de l’argent et d’alléger sa masse salariale, l’OL a en partie réussi son affaire avant le 2 septembre. Néanmoins, le club lyonnais doit encore dégraisser et pourrait compter sur des marchés encore ouverts en Europe ou ailleurs.

Malick Fofana, Duje Caleta-Car, Mahamadou Diawara et Ainsley Maitland-Niles. Le dernier jour de mercato de l’OL a été actif. Pourtant, l’objectif n’a pas été totalement rempli par la direction lyonnaise qui attendait certainement une vente supplémentaire. Elle n’est pas arrivée, Nicolás Tagliafico, Ruben Kluivert, Tanner Tessmann, Pavel Šulc ou encore Ernest Nuamah n’ayant pas reçu d’offres. Néanmoins, si le mercato est terminé depuis mardi 20h dans le sens des arrivées pour l’OL, le club rhodanien pourrait trouver une partie de son salut ailleurs.

Vendre l'hiver prochain semble le plus probable

Il reste en effet des marchés encore ouverts dans d’autres pays pour vendre et ne pas attendre l’hiver prochain. Cela semble peu probable, mais quand même. Si les grands championnats ont renfermé leurs portes depuis mardi, ce n’est pas le cas dans tous les pays. On pense notamment à la Turquie, qui a jusqu’au vendredi 4 septembre pour se renforcer, ou encore à l’Arabie saoudite où le mercato se termine le 12 octobre.