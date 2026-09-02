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Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)(Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL : Duranville a fait son retour à l’entrainement

  • par David Hernandez
  • 12 Commentaires

    • Absent contre Fenerbahçe puis contre Le Havre en raison d'un pépin physique, Julien Duranville est de nouveau présent à l'entraînement de l'OL. Un retour qui tombe à pic suite au départ de Malick Fofana vers Sunderland.

    Afonso Moreira et Malick Fofana. En l'espace d'un mercato estival, le flanc gauche de l'OL a perdu ses deux hommes forts et c'est forcément un crève-cœur pour les supporters lyonnais. En attendant de savoir si Keito Nakamura rejoindra bien le club lyonnais en qualité de joker, l'aile gauche se retrouve dépeuplée. Contre Le Havre (1-1), Kaïl Boudache avait dû dépanner sur ce côté, lui qui est bien plus à l'aise à droite en faux pied. Seulement, entre un Fofana préservé et un Julien Duranville blessé, les solutions manquaient. Contre Auxerre, ce vendredi (19h), Paulo Fonseca pourrait bien compter sur son ailier belge.

    Des débuts timides depuis son arrivée

    Ayant connu une fatigue musculaire avant le retour contre Fenerbahçe, Duranville a manqué les deux derniers matchs. Seulement, il est apparu à l'entraînement en ce début de semaine, laissant penser à un retour progressif dans le collectif. Un retour qui ne sera pas de trop, quand bien même les débuts de l'ancien du Borussia Dortmund sont pour le moment assez timides. Il ne reste plus qu'à espérer que le départ de Malick Fofana puisse le libérer totalement pour qu'il montre enfin ses qualités sur le terrain.

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    12 commentaires
    1. cpt
      cpt - mer 2 Sep 26 à 11 h 55

      Va falloir lui faire confiance maintenant et lui laisser un peu de temps. On a vendu nos deux attaquants à gauche, ca fait mal !

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    2. Tongariro
      Tongariro - mer 2 Sep 26 à 11 h 58

      J'ai du mal à prendre au sérieux un footballeur qui porte un bandeau ainsi.

      Allen Iverson oui, mais pas un joueur de foot.

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      1. Avatar
        Gerland Era - mer 2 Sep 26 à 12 h 43

        Exactement ce que je me dis. A priori le mec n’a pas pour objectif de disputer des ballons de la tête si un duel aérien se présente (dégagement du gardien, réception d’un centre... le genre de choses qui arrive...).
        C'est un peu comme laisser les joueurs jouer avec deux coquilles de noix en guise de protège-tibias et les chaussettes qui recouvrent tout juste la malléole.
        Que tu sois bon ou pas, mets toi dans les conditions de faire ton boulot correctement : réussir une tête, oser aller au mastique, et ne pas te faire péter la jambe au 1er tacle subi.

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    3. Juni38
      Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 02

      juju un pari sur l'avenir .
      S'il explose comme Paris Brunner à Monaco , qui était au placard depuis 2 ans chez eux , sait on jamais ?

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    4. Juni38
      Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 06

      le défenseur en face de lui , on dirait frank Zappa !

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    5. Avatar
      le chnouf - mer 2 Sep 26 à 12 h 08

      Passer de Moreira Fofana a Duranville ça fait peur

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    6. Juni38
      Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 14

      On se déclasse sur l'aile gauche avec Nakamura/Duranville , mais pas le choix avec la DNCG aux fesses , qui maintient la pression .

      On n'a pas perdu Tyler et Sulc ( à moins d'un coup de théatre encore possible ?? ) , c'est déjà ça .

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      1. Tongariro
        Tongariro - mer 2 Sep 26 à 12 h 17

        Perso en juillet j'étais quasi certain que Morton partirait.
        En effet c'est déjà ça...

        Hormis sur les ailes (on prend cher...) on garde le même effectif, voire on améliore.

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        1. Juni38
          Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 20

          j'étais aussi persuadé aussi que morton partirait , et sulc également ...
          ça aurait été difficile de les remplacer ..

    7. Koko
      Koko - mer 2 Sep 26 à 12 h 18

      J'espère qu'on a recruté meilleur que Fofona car cette année on a de plus grande ambitions que l'année dernière.

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      1. Avatar
        Gerland Era - mer 2 Sep 26 à 12 h 51

        Meilleur... non !
        Duranville c'est un pari pas (trop) cher rt c'est la seule raison pour laquelle il est tenté. Ma conviction c'est qu'il y a 90% de chances que ce soit un bide, mais au pire on le vend 2 ou 3 millions dans un ou deux ans et on ne perd pas grand chose financièrement.
        Mais le but c'est quand même davoir des joueurs qui nous apportent sportivement.
        Nos recrues ne valent ni Fofana ni Moreira. Mais c'est pas parce qu'on est moins fort à gauche qu'on sera moins forts collectivement. Seulement il ne faut pas se dire que la lumière viendra uniquement de l’aile gauche comme l’an dernier. Il faudra que les autres apportent plus.
        C'est ce que j’espère. J’aimerais aussi idealement qu'on ne joue pas systématiquement à un seul attaquant axial, et a 2 DC. Mais je ne sais pas si le staff est chaud pour faire bosser d’autres systèmes au groupe.

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    8. RBV
      RBV - mer 2 Sep 26 à 12 h 49

      Va falloir qu'il se réveille notre ami Duranville car pour l'instant, c'est très, très timide...

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