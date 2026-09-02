OL : Duranville a fait son retour à l’entrainement

Absent contre Fenerbahçe puis contre Le Havre en raison d'un pépin physique, Julien Duranville est de nouveau présent à l'entraînement de l'OL. Un retour qui tombe à pic suite au départ de Malick Fofana vers Sunderland.

Afonso Moreira et Malick Fofana. En l'espace d'un mercato estival, le flanc gauche de l'OL a perdu ses deux hommes forts et c'est forcément un crève-cœur pour les supporters lyonnais. En attendant de savoir si Keito Nakamura rejoindra bien le club lyonnais en qualité de joker, l'aile gauche se retrouve dépeuplée. Contre Le Havre (1-1), Kaïl Boudache avait dû dépanner sur ce côté, lui qui est bien plus à l'aise à droite en faux pied. Seulement, entre un Fofana préservé et un Julien Duranville blessé, les solutions manquaient. Contre Auxerre, ce vendredi (19h), Paulo Fonseca pourrait bien compter sur son ailier belge.

Des débuts timides depuis son arrivée

Ayant connu une fatigue musculaire avant le retour contre Fenerbahçe, Duranville a manqué les deux derniers matchs. Seulement, il est apparu à l'entraînement en ce début de semaine, laissant penser à un retour progressif dans le collectif. Un retour qui ne sera pas de trop, quand bien même les débuts de l'ancien du Borussia Dortmund sont pour le moment assez timides. Il ne reste plus qu'à espérer que le départ de Malick Fofana puisse le libérer totalement pour qu'il montre enfin ses qualités sur le terrain.