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Loïs Openda et les joueurs de l'OL à l'échauffement
Loïs Openda et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by Arife Karakum / Anadolu via AFP)

Une balance positive… quelle note pour le mercato de l’OL ?

  • par David Hernandez
  • 14 Commentaires

    • Après avoir recruté rapidement pour être fin prêt pour les tours de qualification de la Ligue des champions, l’OL a surtout dû vendre en fin de mercato. Avec une balance positive de plus 30M€, quel bilan tirer de cette fenêtre ?

    C’est le genre de situation inconfortable qui ne laisse jamais augurer quelque chose de bon. Les supporters de l’OL savaient que leur club avait besoin de vendre et cela s’est accéléré avec l’élimination pour la Ligue des champions il y a une semaine. Il fallait donc trouver un moyen de rentrer dans les clous et la direction s’est ainsi activée à trouver des portes de sortie. Malheureusement, cela n’a pas été totalement couronné de succès malgré le départ d’Ainsley Maitland-Niles ou la vente de Malick Fofana, à un montant inférieur à ce qui était espéré.

    La vente de Moreira inscrite dans l'exercice précédent

    Alors, en plus de deux mois et demi de mercato, l’OL aura vendu pour 63 millions d’euros. Une belle somme, même s’il faut y soustraire les différents intéressements pour Fofana et Afonso Moreira. D’autant plus qu’il convient de rappeler que ce dernier a été inscrit sur le bilan de la saison passée et non celui qui a commencé au 1er juillet. D’où l’importance de vendre pour l'OL, qui a dû se résoudre à trouver un accord à l’amiable avec Duje Caleta-Car pour se débarrasser de son salaire.

    L’OL tributaire de sa situation

    Pas vraiment les mouvements attendus, tout comme celui du prêt d’Orel Mangala à Getafe avec une partie du salaire à prendre en charge… Il y avait eu du bon avec un début d’été actif dans le sens des arrivées pour être prêt pour la Ligue des champions. Cependant, les derniers jours du mercato ont laissé un certain goût amer, à l’image des dossiers Keito Nakamura et Youssouf Fofana, qui ont capoté et ont été proches de l’être. Alors quelle note donneriez-vous à ce mercato estival ?

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    14 commentaires
    1. Avatar
      Vudailleurs - mer 2 Sep 26 à 12 h 40

      Quel est le sujet avec Kamara 4 M qui ne joue jamais ?

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    2. Avatar
      Olreal - mer 2 Sep 26 à 12 h 43

      Selon vous David, Nakamura ne vas pas signé ?

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    3. Ledromois
      Ledromois - mer 2 Sep 26 à 12 h 46

      Pour cette année comptable, il faut donc enlever Moreira. On a autant vendu qu'acheter donc en janvier et juin il va falloir vendre.

      Petites déceptions sur les départs : perdre Fofana et Moreira fait mal (j'aurais préféré garder Moreira), ne pas vendre Tessmann, DCC sans indemnité, les montants pour AMN, Fofana et Moreira (normal on est pas en position de force), Akouokou toujours là, 3 arrières gauches.

      Sur les arrivées : ça s'est fait tôt, Bidstrup + Boudache + Bacher + Athekame ça a l'air pas mal, Duranville et surtout Ouedraogo c'est compliué (vision optimiste, ils ne pourront que faire mieux et progresser). Nakamura pas fan mais il peut surprendre et ramener des sponsors du Japon et de la vente de maillot.

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 49

        suis le seul plutot fan personnellement , de notre nouveau Japonais ?

        j'espère qu'il saura vous convaincre et s'adaptera rapidement .
        Il faudrait l'emmener dans deux trois bouchons lyonnais et lui faire découvrir les traboules , ça pourrait le détendre .

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 2 Sep 26 à 12 h 53

          Non moi aussi et dès l'info j'ai pris parti pour qu'il vienne.

        2. Ledromois
          Ledromois - mer 2 Sep 26 à 12 h 55

          Je ne suis pas fan mais pas au fond du trou non plus. Je pense juste que la doublette Nakamura Duranville c'est léger.

    4. Juni38
      Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 46

      C'est correct ( et devrait satisfaire la DNCG ) , mais insuffisant , il faudra vendre encore au mercato hivernal , et compenser si besoin ...

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    5. RBV
      RBV - mer 2 Sep 26 à 12 h 48

      Honnêtement on serait arrivé à sortir Tagliafico et prendre Fofana, c'était le mercato parfait avec nos moyens du moment selon moi.
      Il reste encore le mercato d'hiver pour faire des ajustements, surement au milieu de terrain car on se retrouve encore avec notre tracteur américain...
      Le côté gauche va paradoxalement être renforcé par la non-vente de Tagliafico et c'est tant mieux.
      Par contre, je trouve qu'on est très léger au poste d'avant-centre...si Openda se pète ou qu'un gentil défenseur de L1 décide de le découper comme Fofana, on peut faire un trait sur la saison instantanément...

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 2 Sep 26 à 12 h 51

        on a des solutions en cas de pépin avec Openda , en faisant comme l'année dernière , tu met Sulc devant et il arrivera à nous planter des buts encore , ou le petit Himbert qui a le niveau pour jouer contre des petits de L1 .

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 2 Sep 26 à 12 h 57

          De toute façon notre plus grand entraîneur de tous les temps va pas avoir le choix il faudra qu'il remette Sulc titulaire maintenant que Fofana est parti. De toute façon notre meilleur joueur de la saison dernière peut jouer partout en attaque, donc il n'y a que l'embarras du choix.

      2. Ledromois
        Ledromois - mer 2 Sep 26 à 12 h 57

        Comme dit Juni tu as Sulc qui a joué 9 et a performé la saison dernière.

        Pour Fofana, j'ai vu ses stats sur une vidéo de Zack Nani et sans ballon c'est compliqué et il ne court pas beaucoup, on a déjà des profils comme ça.

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      3. Avatar
        Gerland Era - mer 2 Sep 26 à 12 h 58

        Mais Y. Fofana pour apporter quelles solutions supplémentaires au milieu ?
        Il a de l'expérience et il se projette bien mais c'est un joueur entre Bidstrup et Tolisso. Il apporte rien de très original au milieu. Tant qu'on n’a pas vendu Tessmann, on na pas d’intérêt à empiler les milieux. Idem quand je lis qu’en plus de Nakamura, on voulait prendre Gboho... Pour avoir 3 ailliers gauches ? Ca n’a pas de sens.

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    6. Avatar
      Gerland Era - mer 2 Sep 26 à 12 h 55

      @Razik, @David Hernandez, est-ce qu'on peut espérer une invitation de MLJ à TKYDG pour débriefer le mercato ?

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    7. J.F.ol
      J.F.ol - mer 2 Sep 26 à 12 h 59

      Même si j'ai pas trop suivi les matchs cet été, sur le peu que j'ai vu et entendu, il me semble que le mercato quand même est moins positif que celui de l'année dernière
      Je me demande si ce n'est pas parce que Fonseca s'est immiscé dans le choix des recrues contrairement à l'année dernière ...
      J'ai du mal à croire qu'on soit sur le podium en fin de saison

      En plus on a fait partir les 2 meilleurs offensifs ...

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