Une balance positive… quelle note pour le mercato de l’OL ?

Après avoir recruté rapidement pour être fin prêt pour les tours de qualification de la Ligue des champions, l’OL a surtout dû vendre en fin de mercato. Avec une balance positive de plus 30M€, quel bilan tirer de cette fenêtre ?

C’est le genre de situation inconfortable qui ne laisse jamais augurer quelque chose de bon. Les supporters de l’OL savaient que leur club avait besoin de vendre et cela s’est accéléré avec l’élimination pour la Ligue des champions il y a une semaine. Il fallait donc trouver un moyen de rentrer dans les clous et la direction s’est ainsi activée à trouver des portes de sortie. Malheureusement, cela n’a pas été totalement couronné de succès malgré le départ d’Ainsley Maitland-Niles ou la vente de Malick Fofana, à un montant inférieur à ce qui était espéré.

La vente de Moreira inscrite dans l'exercice précédent

Alors, en plus de deux mois et demi de mercato, l’OL aura vendu pour 63 millions d’euros. Une belle somme, même s’il faut y soustraire les différents intéressements pour Fofana et Afonso Moreira. D’autant plus qu’il convient de rappeler que ce dernier a été inscrit sur le bilan de la saison passée et non celui qui a commencé au 1er juillet. D’où l’importance de vendre pour l'OL, qui a dû se résoudre à trouver un accord à l’amiable avec Duje Caleta-Car pour se débarrasser de son salaire.

L’OL tributaire de sa situation

Pas vraiment les mouvements attendus, tout comme celui du prêt d’Orel Mangala à Getafe avec une partie du salaire à prendre en charge… Il y avait eu du bon avec un début d’été actif dans le sens des arrivées pour être prêt pour la Ligue des champions. Cependant, les derniers jours du mercato ont laissé un certain goût amer, à l’image des dossiers Keito Nakamura et Youssouf Fofana, qui ont capoté et ont été proches de l’être. Alors quelle note donneriez-vous à ce mercato estival ?