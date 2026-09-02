Dans le viseur de l'Atlético de Madrid sur la dernière journée de mercato, Nicolás Tagliafico n'a finalement pas rallié l'Espagne. S'il a été question du fair-play financier en Liga, la presse espagnole évoque une volonté madrilène de miser sur sa formation. Ce qui peut être lié aux contraintes économiques.

Son vrai faux-départ a bloqué la signature de Youssouf Fofana. Dans le dernier jour de mercato à rebondissements de l'OL, Nicolás Tagliafico a également joué un rôle dans ce relatif statu quo lyonnais. Ce n'est pas forcément de sa faute puisque l'Argentin avait accepté l'idée de quitter le club rhodanien. Après avoir donné son aval à la Juventus, le champion du monde 2022 avait finalement trouvé un terrain d'entente avec l'Atlético de Madrid. Tout semblait sur les rails avec l'OL qui se délestait d'un gros salaire, permettant ainsi à Fofana de s'engager en prêt. Seulement, le transfert de Tagliafico n'est pas survenu avant 20h, heure limite pour signer l'international français, pas plus que dans la soirée. Le mercato espagnol fermant à minuit, il restait cette possibilité, quand bien même l'OL n'allait pas pouvoir bouger dans le sens des arrivées.

L'Atlético assure vouloir miser sur la jeunesse

Il n'y a rien eu de tout cela car en ce 2 septembre, Nicolás Tagliafico reste un joueur lyonnais. Pourquoi ? Dans la soirée de mardi et encore ce mercredi, il a été fait écho que le fair-play financier espagnol a empêché l'Atlético de bouger, n'ayant pas réussi à réduire sa masse salariale pour enregistrer l'Argentin. Du côté du club madrilène, cité par Marca, on met avant tout en lumière une décision de la direction de ne pas aller plus loin dans les négociations, privilégiant une piste interne avec la promotion de Dani Martínez, formé chez les Colchoneros. Et si finalement, les deux n'étaient pas liés ? Puisque miser sur un jeune à faible rémunération permet de rentrer dans les clous financiers.