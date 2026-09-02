OL : la DTA valide l’annulation du but de Tolisso contre Le Havre

La Direction technique de l’arbitrage est revenue sur l’action litigieuse du match entre l’OL et Le Havre (1-1). Elle estime que l’arbitre a pris la bonne décision en refusant le but de Corentin Tolisso pour une position de hors-jeu.

Lors de la 65e minute de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et Le Havre, l’OL pensait avoir pris l’avantage grâce à Corentin Tolisso. Mais après l’intervention de l’assistance vidéo, l’arbitre a finalement annulé le but en raison de la position de hors-jeu de Felix Bacher au départ de l’action. La Direction technique de l’arbitrage (DTA) a depuis analysé cette décision et estime que l’arbitre a correctement appliqué la Loi 11 relative au hors-jeu.

Une intervention dans le jeu malgré un ballon légèrement trop haut

Au moment du coup franc, le défenseur de l’OL se trouve effectivement en position de hors-jeu. Sur la trajectoire du ballon, il tente clairement de le jouer, même si celui-ci passe légèrement au-dessus de lui. La DTA souligne également que le gardien et un défenseur du Havre tentent eux aussi de jouer le ballon. Selon l’analyse arbitrale, le comportement du Lyonnais influence donc directement la possibilité pour les adversaires d’intervenir sur l’action. Après examen des images, l’arbitre considère ainsi que le joueur en position de hors-jeu intervient dans le jeu en tentant clairement de jouer le ballon alors qu’il se trouve à proximité de celui-ci. Le but inscrit dans la continuité de l’action est donc justement refusé, selon la DTA, et le jeu a ensuite repris par un coup franc indirect en faveur du Havre.