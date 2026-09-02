Mercato : Melvin Bard (ex-OL) rejoint Leeds

Melvin Bard va découvrir la Premier League. Le latéral gauche de 25 ans quitte l’OGC Nice pour rejoindre Leeds sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, cinq ans après son départ de l’Olympique lyonnais.

Leeds tient son renfort au poste de latéral gauche. Le club anglais a trouvé un accord avec Nice pour l’arrivée de Melvin Bard. L’opération porte sur un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 5 millions d’euros. Sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2028, le défenseur s’apprête donc à connaître sa première expérience à l’étranger. Cette arrivée répond à un besoin de Leeds dans le couloir gauche. Bard pourra apporter une solution derrière Gabi Gudmundsson, tout en pouvant également dépanner dans l’axe de la défense. La saison dernière, il avait notamment affiché des statistiques défensives intéressantes avec Nice.

L'OL a encore un intéressement

Formé à l’Olympique lyonnais, Melvin Bard a gravi les différents échelons de l’Académie avant de découvrir l’équipe professionnelle. Il a notamment été intégré au groupe lors de plusieurs grandes affiches européennes de l’OL. Le latéral gauche était ainsi présent lors du retour face à la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des champions, puis lors du Final 8 à Lisbonne contre Manchester City en quarts de finale et le Bayern Munich en demi-finales, en août 2020. Une période marquante pour le jeune défenseur, qui a alors côtoyé le groupe lyonnais lors d'une campagne européenne historique. Au total, Bard a disputé 19 rencontres avec l’équipe première de l’OL avant de quitter son club formateur à l’été 2021 pour rejoindre Nice.

Une première expérience à l'étranger

Chez les Aiglons, le natif d'Écully s’est progressivement imposé comme un joueur important. En cinq saisons, il a disputé 193 rencontres toutes compétitions confondues, avant de se rapprocher d’un départ cet été. À Leeds, Bard va désormais connaître un nouveau championnat et un nouvel environnement. Son profil polyvalent, capable d’évoluer à gauche comme dans l’axe, doit lui permettre d’apporter une solution supplémentaire à l’équipe anglaise. Pour l’ancien Lyonnais, cette arrivée représente surtout la première expérience de sa carrière hors de France, à 25 ans. Cinq ans après avoir quitté l’OL, qui garde un intéressement (20%) sur la potentielle option d'achat à lever en juin prochain, Melvin Bard va donc poursuivre son parcours en Premier League.