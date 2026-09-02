Mercato : Melvin Bard (ex-OL) rejoint Leeds

Melvin Bard va découvrir la Premier League. Le latéral gauche de 25 ans quitte l’OGC Nice pour rejoindre Leeds sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, cinq ans après son départ de l’Olympique lyonnais.
Leeds tient son renfort au poste de latéral gauche. Le club anglais a trouvé un accord avec Nice pour l’arrivée de Melvin Bard. L’opération porte sur un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 5 millions d’euros. Sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2028, le défenseur s’apprête donc à connaître sa première expérience à l’étranger. Cette arrivée répond à un besoin de Leeds dans le couloir gauche. Bard pourra apporter une solution derrière Gabi Gudmundsson, tout en pouvant également dépanner dans l’axe de la défense. La saison dernière, il avait notamment affiché des statistiques défensives intéressantes avec Nice.
L'OL a encore un intéressement
Formé à l’Olympique lyonnais, Melvin Bard a gravi les différents échelons de l’Académie avant de découvrir l’équipe professionnelle. Il a notamment été intégré au groupe lors de plusieurs grandes affiches européennes de l’OL. Le latéral gauche était ainsi présent lors du retour face à la Juventus en huitièmes de finale de Ligue des champions, puis lors du Final 8 à Lisbonne contre Manchester City en quarts de finale et le Bayern Munich en demi-finales, en août 2020. Une période marquante pour le jeune défenseur, qui a alors côtoyé le groupe lyonnais lors d'une campagne européenne historique. Au total, Bard a disputé 19 rencontres avec l’équipe première de l’OL avant de quitter son club formateur à l’été 2021 pour rejoindre Nice.
Une première expérience à l'étranger
Chez les Aiglons, le natif d'Écully s’est progressivement imposé comme un joueur important. En cinq saisons, il a disputé 193 rencontres toutes compétitions confondues, avant de se rapprocher d’un départ cet été. À Leeds, Bard va désormais connaître un nouveau championnat et un nouvel environnement. Son profil polyvalent, capable d’évoluer à gauche comme dans l’axe, doit lui permettre d’apporter une solution supplémentaire à l’équipe anglaise. Pour l’ancien Lyonnais, cette arrivée représente surtout la première expérience de sa carrière hors de France, à 25 ans. Cinq ans après avoir quitté l’OL, qui garde un intéressement (20%) sur la potentielle option d'achat à lever en juin prochain, Melvin Bard va donc poursuivre son parcours en Premier League.
On pouvait très bien le faire revenir sans casser la tirelire , latérale gauche aujourd'hui expérimenté , on part chercher des étrangers et au premier match on s'aperçoit qu'ils ont des lacunes....
Alors que lui titulaire voir cadre , Nice l'a conservé au moins 5 ans et avec différents coachs , c'est fiable !
J'aime bien ce joueur, il avait 20 ans quand il est parti de l'ol mais il avait déjà quelques bonnes qualités. Il est devenu un bon défenseur au fil du temps.
Je me suis toujours demandé pourquoi on laissait partir un latéral de cette valeur, j'aimais beaucoup son jeu, sa vitesse et ses centres de qualité.
slt dede74.....
Eh , oui ! pourquoi notre cellule de recrutement travaille si peu en France alors que les clubs étrangers s'arrachent nos petits français , c'est quelque chose qui m'échappe....
En plus les bonnes fondations de son jeu lui proviennent du centre de l'académie . Ce qui est dommage c'est de voir partir des jeunes titulaires en réserve et parce que le coach arrivant les essaie un petit laps de temps ( 35 minutes sur trois matchs , c'est le bout du monde ) puis en déduis qu'il ne fait pas l'affaire , le jeune dégouté s'en va ailleurs mais en plus ce coach là se fait virer ....le jeune lui a prit son envol et parfois très bien......
Pour lui c'était le temps de jeu qui lui était accordé , alors qu'il faisait voir de belles qualités......
Bien meilleur qu'Abner..
Eh oui, bien souvent on va chercher ailleurs ce que l'on a sous la main.
enfin les joueurs changent d employeurs et évoluent dans leur carrière.. nombreux sont les jeunes embauchés qui font 6 mois en prestation mais ne restent pas
pourquoi les travailleurs footballeurs devraient revenir ou rester ? Melvin voulait-il rester aux conditions proposées ?
quand on voit l'existence du risque blessure (JRA par exemple), cela me paraît logique .. les clubs n'ont pas de soucis à mettre au placard des joueurs qui ne font pas ou plus l affaire (cf DCC) ..
plus l effet agent, très à la mode hier
Il semble me souvenir que Melvin était parti pour une question de temps de jeu.
Il part pour 5M c'est pas cher
Ahhh, c'est mérité pour ce vrai gone qu'est Melvin Bard.
Pourquoi ne l'a-t-on pas gardé ? Maxwell Cornet, lui avait-il vraiment grillé sa place ?
Un gars sympa et sérieux !
Je lui souhaite toute la réussite possible en Angleterre.
Ciao gone !
"Allez l'OL" !