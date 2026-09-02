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Rayan Cherki face à Ito lors de Reims - OL (Ligue 1)
Rayan Cherki face à Nakamura lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

OL - Mercato : un transfert plutôt qu'un prêt pour Nakamura ?

  • par David Hernandez

    • En passe d'être le joker de fin de mercato de l'OL, Keito Nakamura ne devrait finalement pas venir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Le club lyonnais devrait débourser quelques millions d'euros en plus de bonus facilement atteignables, faisant grimper le montant à une dizaine de millions d'euros sur les mois qui viennent.

    Il doit être la recrue de cette fin de mercato. Il aurait déjà dû l'être dès mardi soir, mais le dénouement tardif du dossier Malick Fofana a finalement repoussé l'échéance. Toutefois, Keito Nakamura va bien devenir un joueur de l'OL dans les prochaines heures. Ayant déjà passé sa visite médicale mardi, le Japonais va débarquer dans la capitale des Gaules en qualité de joker puisqu'il évoluait en Ligue 2 à Reims. De quoi permettre au club lyonnais de faire jouer ce point du règlement pour recruter hors période de mercato.

    Un contrat de cinq ans à l'OL

    Cependant, l'ailier ne devrait pas signer dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, comme cela était avancé depuis plusieurs. D'après L'Équipe, l'OL déboursera bien une indemnité de transfert pour s'attacher les services de Nakamura (26 ans) sur les quatre prochaines années. Un faible montant dès ce mois de septembre, assorti de bonus facilement atteignables et donc beaucoup moins. Au total, la transaction devrait coûter une dizaine de millions d'euros au club lyonnais dans les mois à venir.

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