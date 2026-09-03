Violences racistes durant OL - Le Havre : SOS Racisme et Sportitude saisissent la justice

Cinq jours après les évènements violents qui se sont déroulés en marge d’OL - Le Havre (1-1), les associations SOS Racisme et Sportitude ont saisi la justice. Elle demande que le caractère raciste soit pleinement pris en compte.

Nous ne sommes qu'au début septembre et l’on devrait avant tout parler de sportif, de montée en puissance, de tactique. Mais non, l’OL est une nouvelle fois touché par des affaires de violences, à caractère raciste. Les faits remontent à samedi dernier en marge de la réception du Havre au Parc OL. Un lycéen de 17 ans, de retour d'une séance de futsal, a été pris à partie par une quarantaine d'individus cagoulés et armés de matraques et a fini avec 30 jours d’ITT. De son côté, Meriem Bouchedda, conseillère municipale de Rillieux-la-Pape, et son conjoint ont également été agressés. Deux agressions que le club a condamnées dans un communiqué lundi mais qui continuent de faire réagir. Et pour cause. Ce n’est pas la première fois que les tribunes lyonnaises sont au cœur d’actes de violence et de racisme.

"Se pencher sérieusement sur les liens avec la mouvance radicale d'extrême droite"

Et trop c’est trop pour les associations SOS Racisme et Sportitude. Ces dernières ont réagi et dénoncé ces agissements à répétition. "Le racisme ne peut être considéré comme une circonstance secondaire. Lorsque des violences sont commises en raison de l'origine des victimes, cette dimension doit être pleinement recherchée dans l'enquête. C’est en ce sens que SOS Racisme et Sportitude ont saisi la justice pour que le caractère raciste soit pleinement pris en compte dans l’enquête. Elles demandent l'exploitation des vidéosurveillances et des réseaux sociaux ainsi que "de se pencher sérieusement sur la question des groupes de supporters ultras qui entretiennent des liens avec la mouvance radicale de l'extrême droite lyonnaise, particulièrement violente."