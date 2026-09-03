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Le Parc OL lors d'OL - Rennes
Le Parc OL lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Violences racistes durant OL - Le Havre : SOS Racisme et Sportitude saisissent la justice

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Cinq jours après les évènements violents qui se sont déroulés en marge d’OL - Le Havre (1-1), les associations SOS Racisme et Sportitude ont saisi la justice. Elle demande que le caractère raciste soit pleinement pris en compte.

    Nous ne sommes qu'au début septembre et l’on devrait avant tout parler de sportif, de montée en puissance, de tactique. Mais non, l’OL est une nouvelle fois touché par des affaires de violences, à caractère raciste. Les faits remontent à samedi dernier en marge de la réception du Havre au Parc OL. Un lycéen de 17 ans, de retour d'une séance de futsal, a été pris à partie par une quarantaine d'individus cagoulés et armés de matraques et a fini avec 30 jours d’ITT. De son côté, Meriem Bouchedda, conseillère municipale de Rillieux-la-Pape, et son conjoint ont également été agressés. Deux agressions que le club a condamnées dans un communiqué lundi mais qui continuent de faire réagir. Et pour cause. Ce n’est pas la première fois que les tribunes lyonnaises sont au cœur d’actes de violence et de racisme.

    "Se pencher sérieusement sur les liens avec la mouvance radicale d'extrême droite"

    Et trop c’est trop pour les associations SOS Racisme et Sportitude. Ces dernières ont réagi et dénoncé ces agissements à répétition. "Le racisme ne peut être considéré comme une circonstance secondaire. Lorsque des violences sont commises en raison de l'origine des victimes, cette dimension doit être pleinement recherchée dans l'enquête. C’est en ce sens que SOS Racisme et Sportitude ont saisi la justice pour que le caractère raciste soit pleinement pris en compte dans l’enquête. Elles demandent l'exploitation des vidéosurveillances et des réseaux sociaux ainsi que "de se pencher sérieusement sur la question des groupes de supporters ultras qui entretiennent des liens avec la mouvance radicale de l'extrême droite lyonnaise, particulièrement violente."

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    4 commentaires
    1. Avatar
      gg - jeu 3 Sep 26 à 9 h 55

      c’est quand même incroyable ce déferlement de haine…
      franchement, qu’est-ce qui se passe dans leur tête ?
      c’est quand même un comportement sociopathe…

      en tout cas courage aux victimes, et force à leur entourage et famille.

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    2. OLVictory
      OLVictory - jeu 3 Sep 26 à 9 h 58

      Il est temps que la justice passe et que ces nazillons soient punis et écartés du stade.
      Ça déplacera le problème plus que ça le règlera, mais il faut avant tout éviter de leur donner des occasions de nuire.

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    3. Avatar
      sonny69dinallo - jeu 3 Sep 26 à 10 h 36

      il est temps de faire le ménage dans les tribunes et de remettre du respect dans le stade et aux abords: venir au stade est une fête, victoire ou défaite d'ailleurs, le foot doit rester un moment de partage où chacun respecte les opinions des autres

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    4. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 3 Sep 26 à 10 h 40

      Sos racisme existe encore? cette me.rde fondée par dray lang et desir?

      Cette gauche degueulasse qui a abandonnée le peuple?

      Cette saloperie vie encore?

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