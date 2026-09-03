Mercato : l'OL toujours en réflexion concernant Tagliafico

N'ayant pas pu rejoindre l'Atlético de Madrid lors du dernier jour du mercato, Nicolás Tagliafico est toujours un joueur de l'OL. Néanmoins, une porte de sortie serait toujours d'actualité côté lyonnais pour alléger la masse salariale.
Le mercato est fini. Enfin pas totalement. Si, dans le sens des arrivées, l'OL a scellé ses achats avec l'arrivée d'un joker en la personne de Keito Nakamura, il peut encore se passer des choses dans le sens des départs. Comme avancé mercredi, tous les championnats n'ont pas refermé leur mercato, ce qui peut laisser des fenêtres de tir sur certains dossiers. Et l'OL aimerait bien en profiter, si l'on en croit L'Équipe. Cela concerne avant tout le cas de Nicolás Tagliafico, toujours entre Rhône et Saône après son vrai faux départ vers l'Atlético de Madrid. Un coup dur pour l'OL, malgré l'expérience non négligeable de l'Argentin.
Trois latéraux de métier à gauche
Pourquoi ? Parce que cela a empêché la venue de Youssouf Fofana, finalement prêté au FC Séville, et surtout cela n'a pas permis d'alléger la masse salariale. Alors, avec des fenêtres toujours ouvertes comme la Turquie, le Portugal, le Brésil ou encore l'Arabie saoudite, l'OL ne serait pas contre trouver une porte de sortie tardive à Nicolás Tagliafico. Il faudra faire vite, à moins que les deux parties ne s'entendent sur une rupture de contrat à l'amiable, comme ce fut le cas avec Duje Caleta-Car...
Les recrues venues de Premier League (Niakhaté, Mangala, Maitland-Niles) occupaient une place centrale dans le haut du tableau de la grille salariale de l'OL .
Il ne reste que Moussa , à juste titre , il est le patron de la défense .
On ne connait pas le nouveau salaire de coco , mais il est sans doute le cadre le mieux rémunéré de l'équipe .
Dans les gros salaires ( au dessus des 150K€ , norme maximale voulue par Kang désormais ) , nous avons quelques joueurs encore au dessus de 200K , à savoir Taglia , Abner , Nuamah et Tessmann ...
Vendre Tagliafico maintenant c’est prendre un énorme risque sportif…Faire une saison avec Abner et Ouedraogo…au secours 😱
Tagliafico a 34 ans ...
Quand il pioche physiquement il devient violent et prend des rouges , en compensant par un excès d'engagement .
Pour moi son cycle est terminé à l'OL , d'ailleurs il était prêt à partir .
Je le vend pour ma part , on ne peut pas se permettre de garder de si gros salaire , à un an de la fin de son contrat qui plus est , pour un rendement sportif très aléatoire .
JMA s'enorgueillissait d'avoir un champion du monde dans son équipe , mais ce temps là est révolu , fini la folie des grandeurs et le clinquant , place au pragmatisme et la gestion rationnelle avec Michelle Kang .
et pourquoi pas ne pas le garder pour faire une doublette Tagliafico & Ouedraogo? Je serai plus serein que sans lui à ce poste.
+ Remonter Abner d'un cran comme il l'a déjà fait et soyons honnête il apporterait plus dans cette configuration que défensivement. Ce qui permettrait de le mettre dans la rotation avec Nakamura, Duranville voire Hamdani sur notre aile gauche.
Abner n'est pas non plus un "petit" salaire (2,4 M annuel contre 2,6 M pour Tagliafico).
Pourquoi ce ne serait pas lui qui serait poussé vers la sortie? Curieusement, on ne parle que de Tagliafico pour un départ "aidé", mais pas d'Abner qui n'est pas si loin de Tagaliafico question salaire, et bien moins fiable sur le plan défensif. Sachant qu'en plus Tagliafico sera en fin de contrat en fin de saison, mais Abner a encore trois ans de contrat (jusqu'en 2029!) et donc de gros salaire à payer. Et peu de valeur à la revente malgré tout.
Cela semble donc plutôt le choix de Fonseca de conserver Abner et se séparer de Tagliafico.