Mercato : l'OL toujours en réflexion concernant Tagliafico

N'ayant pas pu rejoindre l'Atlético de Madrid lors du dernier jour du mercato, Nicolás Tagliafico est toujours un joueur de l'OL. Néanmoins, une porte de sortie serait toujours d'actualité côté lyonnais pour alléger la masse salariale.

Le mercato est fini. Enfin pas totalement. Si, dans le sens des arrivées, l'OL a scellé ses achats avec l'arrivée d'un joker en la personne de Keito Nakamura, il peut encore se passer des choses dans le sens des départs. Comme avancé mercredi, tous les championnats n'ont pas refermé leur mercato, ce qui peut laisser des fenêtres de tir sur certains dossiers. Et l'OL aimerait bien en profiter, si l'on en croit L'Équipe. Cela concerne avant tout le cas de Nicolás Tagliafico, toujours entre Rhône et Saône après son vrai faux départ vers l'Atlético de Madrid. Un coup dur pour l'OL, malgré l'expérience non négligeable de l'Argentin.

Trois latéraux de métier à gauche

Pourquoi ? Parce que cela a empêché la venue de Youssouf Fofana, finalement prêté au FC Séville, et surtout cela n'a pas permis d'alléger la masse salariale. Alors, avec des fenêtres toujours ouvertes comme la Turquie, le Portugal, le Brésil ou encore l'Arabie saoudite, l'OL ne serait pas contre trouver une porte de sortie tardive à Nicolás Tagliafico. Il faudra faire vite, à moins que les deux parties ne s'entendent sur une rupture de contrat à l'amiable, comme ce fut le cas avec Duje Caleta-Car...