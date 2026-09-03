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Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
Tanner Tessmann buteur pour OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL recevra Angers le samedi 31 octobre à 20h45

  • par David Hernandez

    • Pour terminer son mois d'octobre, l'OL recevra Angers du côté du Parc OL. Les coéquipiers d'Anthony Lopes débarqueront à Décines le samedi 31 octobre pour une rencontre à 20h45 et qui sera diffusée sur Ligue 1+.

    S'il a fallu attendre un peu pour connaître la programmation d'OL - Rennes en cette mi-septembre, dernier match avant la trêve internationale, les programmations s'enchaînent ces dernières heures. Une bonne nouvelle pour les supporters qui peuvent ainsi prévoir à l'avance leur week-end de Ligue 1 puisque le mois d'octobre affiche désormais complet entre championnat et Ligue Europa (Crystal Palace et Hoffenheim).

    Animations spéciales Halloween au Parc OL ?

    Après le déplacement à Lens (9), la réception de Nice (18) et une visite dans la capitale contre le PSG (25), Paulo Fonseca et ses joueurs clôtureront ce nouveau mois de compétition avec la venus du SCO Angers au Parc OL. La rencontre de la 9e journée de Ligue 1 se tiendra le samedi 31 octobre à 20h45, dans le cadre du multiplex du samedi soir. Ce match permettra les retrouvailles avec Anthony Lopes puisque ce dernier a quitté le FC Nantes suite à la relégation des Canaris et s'est engagé avec le club angevin. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Décines en cette journée d'Halloween, OL - Angers sera diffusé sur Ligue 1+.

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