"L'OL et la funk font partie de l'héritage lyonnais"

Après avoir été présenté et déjà porté cette saison, le troisième maillot de l'OL sur le thème de la funk sera mis à l'honneur ce jeudi au Transbordeur. L'occasion d'allier deux piliers importants de la culture lyonnaise.

"Time to move". Ce jeudi soir à partir de 19h, "il est temps de bouger" sera très certainement le mot d'ordre du côté du Transbordeur. La salle de spectacle accueille un évènement organisé conjointement par l'OL et OL Lyonnes ainsi que leur équipementier Adidas. Une soirée dans laquelle le troisième maillot, dévoilé il y a déjà quelques semaines, sera mis à l'honneur, au même titre que la "funk".

Dans la description faite sur l'inspiration de ce maillot porté notamment à Istanbul en barrage de Ligue des champions, l'équipementier n'avait pas caché sa volonté de rendre hommage à ce courant de musique, associé depuis des années à Lyon. "Chaque détail du maillot a été conçu pour faire vivre le storytelling de la funk lyonnaise, pouvait-on lire dans le communiqué. Les lignes circulaires qui parcourent la tenue évoquent les sillons d'un disque vinyle, tandis que les finitions colorées et ondulées rappellent les mouvements psychédéliques et l'énergie caractéristique de la funk."

"Que ces deux piliers forts de Lyon fassent avancer certaines pensées"

Si l'OM à Jul, que Toulouse fait la fierté du duo Big Flo et Oli et que de nombreux rappeurs ont fait l'éloge du PSG, l'OL se montre plutôt à l'ancienne. Entre Casus Belli, qui a vu son titre être remis au goût du jour, et la funk, Lyon aime bien le style rétro et cultive depuis des années ce rôle de "capitale de la funk". Est-ce vraiment le cas ? Belgacem Ben Mokdad, à l'origine du mouvement culturel "Lyon Capitale de la funk" depuis plus d'une décennie, est plus modéré sur ce point, mais assure que la funk "fait partie de l'héritage lyonnais".

À travers son mouvement, le natif de Givors a tenté de perpétuer cet héritage, quand bien même la funk était vue comme démodée par certains. Mais qui n'a jamais dansé ou répété les célèbres paroles de "Time to move", chantée par Carmen Clayton, lors d'une virée nocturne dans les établissements lyonnais ? Personne très certainement et ce mouvement lancé dans les années 70 aux États-Unis semble en train de connaître une nouvelle jeunesse pour le plus grand plaisir de Ben Mokdad qui voit ça "comme un éternel recommencement à l'image de la mode".

"Une sorte d'aboutissement"

Cette mise en lumière avec l'OL l'est également pour le mouvement "Lyon Capitale de la funk", qui organise depuis des années des événements autour de la funk, que ce soit avec des municipalités, des festivals. Cela permet de casser quelques clichés, comme celui d'une musique réservée à une certaine communauté et donc mal vue par certains. Cette musique "implantée dans les banlieue" a d'ailleurs souvent posé certaines barrières devant Belgacem Ben Mokdad, obligé de se battre contre les préjugés.

Avec cette soirée du 3 septembre mais aussi cette résonance médiatique liée au troisième maillot, le fondateur y voit "un aboutissement" du travail réalisé depuis plus de dix ans et espère que "cela fera changer l'image de la funk. Et que deux piliers forts de Lyon qui s'associent pour faire avancer les choses positivement." De là à voir une collaboration future entre l'OL et "Lyon Capitale de la funk", qui a signé Carmen avec le label "Belek Records" au Parc OL ? Il se pourrait bien que ce soit dans les tuyaux pour les semaines à venir...