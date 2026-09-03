Le FC Lyon met un terme à son partenariat avec l'OL

À l'instar de l'AS Saint-Priest il y a plusieurs mois, le FC Lyon vient d'annoncer mettre un terme à son partenariat avec l'OL, un an avant sa fin.

Les deux clubs sont liés à jamais. Comme il l'a rappelé dans son communiqué ce jeudi, le FC Lyon a posé les pierres de ce qu'est aujourd'hui OL Lyonnes, notamment. Néanmoins, toutes les bonnes choses ont une fin et le partenariat entre les deux entités a pris fin en ce début de saison, quelques mois avant le terme officiel de cette entente. Une décision à contrecœur du président Réa, comme il l'a indiqué. " Je ne cache pas ma déception. Après 18 années de collaboration, nous ne souhaitions pas conserver un partenariat simplement pour afficher un partenariat. Il devait continuer à apporter quelque chose aux deux clubs. Le FC Lyon a joué le jeu avec loyauté pendant toutes ces années. Nous souhaitions aujourd’hui franchir une nouvelle étape. Les réponses que nous attendions ne sont pas venues. Nous en tirons simplement les conséquences."

Pas de rapprochement avec un autre club

Le FC Lyon et l'OL avaient entamé leur collaboration au niveau des jeunes il y a dix-huit ans, mais malgré la volonté de "l’Olympique lyonnais de conserver le FC Lyon parmi ses clubs partenaires et malgré nos échanges et nos sollicitations, nous n’avons pas obtenu de réponses concrètes à nos attendus."

C'est donc un nouveau partenaire historique qui se détourne du grand club de la région, quelques mois après l'AS Saint-Priest. À la différence que la fin de cette collaboration se fait sans heurts et surtout sans le projet de rejoindre un autre club professionnel de la part du FCL. "La fin de notre collaboration avec l’Olympique lyonnais n’est liée à aucun rapprochement avec un autre club. À ce jour, aucun autre partenariat de cette nature avec un club professionnel français n’est envisagé."