Ligue 1 : l'OL dans le top 5 pour faire jouer les jeunes

Avec 17,4 % de minutes disputées par des joueurs de moins de 21 ans depuis le début de la saison, l’Olympique lyonnais occupe la cinquième place de Ligue 1 dans ce classement. Seuls Strasbourg, le Paris Saint-Germain, Toulouse et Troyes font davantage confiance aux jeunes.

L’OL apparaît ainsi parmi les clubs les plus actifs dans l’utilisation de ses jeunes joueurs en ce début de saison. Les moins de 21 ans représentent 17,4 % des minutes disputées par l’équipe de Paulo Fonseca en championnat. Avec 12 joueurs U21 alignés depuis le début de la saison, le club rhodanien se situe également dans le haut du classement. Cette utilisation concerne toutefois des profils et des temps de jeu différents selon les joueurs.

Strasbourg largement en tête

Le RC Strasbourg domine largement ce classement avec 37,9 % des minutes disputées par des joueurs de moins de 21 ans. Le Paris Saint-Germain arrive deuxième avec 23 %, juste devant Toulouse et Troyes, tous deux à 20,4 %. L’OL complète donc le top 5 avec ses 17,4 %. Derrière lui, Lens affiche 13,4 %, tandis que Nice et Rennes atteignent chacun 12,1 %. Cette cinquième place confirme ainsi la place accordée aux jeunes dans le début de saison de OL, même si le club reste encore loin du niveau affiché par Strasbourg, qui utilise ses U21 sur plus d’un tiers de ses minutes en Ligue 1.