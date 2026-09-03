OL Lyonnes : le programme du mois de septembre

Les OL Lyonnes connaissent leur programme pour le mois de septembre. Les joueuses de Jonatan Giráldez disputeront trois rencontres, avec deux déplacements et une réception à Lyon.

Le mois débutera dès le vendredi 4 septembre avec un déplacement sur la pelouse du FCF91. Le coup d’envoi de cette rencontre est fixé à 21 heures. Les joueuses de Giráldez lanceront donc leur mois de septembre à l’extérieur. Elles retrouveront une équipe qui avait terminé à la cinquième place de la Première Ligue la saison passée, avec 33 points en 22 journées. Les OL Lyonnes avaient remporté les deux confrontations face au FC Fleury 91 en 2025-2026. Elles s’étaient imposées 3-0 à Lyon le 20 décembre, avant de l’emporter 2-0 à Fleury le 21 mars.

Le Paris FC pour le deuxième rendez-vous

Une semaine plus tard, les OL Lyonnes retrouveront leur public avec la réception du Paris FC, le samedi 12 septembre à 13h30. Le Paris FC avait réalisé une très belle saison 2025-2026 en terminant deuxième de la saison régulière, derrière les OL Lyonnes, avec 48 points. Le club parisien avait ensuite atteint la finale des play-offs, où il s’était incliné 5-0 face aux Lyonnaises. En saison régulière, les deux équipes s’étaient affrontées à deux reprises. Les OL Lyonnes avaient gagné 1-0 à Lyon le 1er novembre, avant un match nul 0-0 à Paris le 18 janvier.

Le Havre pour terminer le mois en Première Ligue

Le dernier rendez-vous de septembre en championnat aura lieu le vendredi 18 septembre à 19h. Les OL Lyonnes se déplaceront sur la pelouse du Havre. La saison passée, les joueuses de Giráldez avaient largement dominé le Havre lors de leurs deux confrontations en championnat. Elles s’étaient imposées 7-0 au Stade Océane en décembre, avant de l’emporter 3-0 à domicile en mars. Les Lyonnaises avaient également gagné 7-0 à domicile en quart de finale de Coupe de France. OL Lyonnes a donc inscrit dix-sept buts sans en concéder un seul face aux Havraises en 2025-2026.

Mais, ce match de la troisième journée ne sera pas le dernier rendez-vous des Fenottes en septembre. Elles lanceront leur campagne européenne le 30 septembre ou le 1er octobre. Mais il y aura quoi qu'il arrive un match de Ligue des champions dans moins d'un mois.

Le programme des OL Lyonnes en septembre :

Vendredi 4 septembre, 21h : FCF91 – OL Lyonnes

Samedi 12 septembre, 13h30 : OL Lyonnes – Paris FC

Vendredi 18 septembre, 19h : Le Havre – OL Lyonnes