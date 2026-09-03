Après les débordements survenus au coup de sifflet final du barrage retour de Ligue des champions contre l'OL, l’UEFA a engagé des poursuites contre Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood et le Fenerbahçe.

La qualification du Fenerbahçe face à l’OL a laissé place à une vive tension au Parc OL. Battu 2-1 après avoir obtenu le nul à l’aller (1-1), le club lyonnais a vu la soirée se terminer par des incidents impliquant plusieurs joueurs et membres des staffs. L’UEFA a depuis ouvert une procédure disciplinaire, confirmée ce jeudi par le club turc.

Au centre de la polémique, Mattéo Guendouzi a multiplié les provocations envers les supporters lyonnais durant la rencontre et après la qualification de son équipe. Son comportement a rapidement fait monter la tension, jusqu’à provoquer une altercation sur la pelouse. Mason Greenwood figure également parmi les joueurs visés par la procédure.

Le Fenerbahçe prépare sa défense

Dans un communiqué, le Fenerbahçe a confirmé l’ouverture de la procédure contre Guendouzi, Greenwood et le club. La formation stambouliote assure qu’elle transmettra à l’UEFA les documents et arguments nécessaires afin de défendre ses joueurs et ses intérêts. Le club turc précise également qu’il suivra attentivement l’évolution du dossier. L’UEFA devra maintenant établir les éventuelles sanctions, alors que les incidents ont éclipsé la qualification du Fenerbahçe pour la phase de ligue de la Ligue des champions.