OL : Duranville en individuel, Nakamura à l'entraînement

Ce jeudi, à la veille d'OL - Auxerre, Paulo Fonseca pouvait compter sur un groupe fourni. Néanmoins, Julien Duranville s'est avant tout entraîné en individuel tandis que Keito Nakamura était bien présent mais ne sera pas qualifié vendredi.

Le match d'après. D'après mercato plutôt qu'après déception de Ligue des champions. Paulo Fonseca a désormais une vision nette de quel sera son effectif pour la saison qui a déjà bien débuté. Exit Malick Fofana ou encore Ainsley Maitland-Niles qui étaient encore présents contre Le Havre samedi dernier. Contre Auxerre, l'entraineur portugais ne comptera pas sur des renforts puisque Keito Nakamura ne sera pas qualifié, lui qui n'a signé que mercredi en qualité de joker. Néanmoins, le Japonais a effectué sa première séance collective ce jeudi matin du côté du GOLTC.

La nouvelle recrue ne devrait pas être le seul joueur absent pour ce rendez-vous de la troisième journée de Ligue 1. Julien Duranville devrait lui aussi manquer un troisième match de suite après Fenerbahçe et Le Havre. Victime d'une fatigue musculaire il y a plus d'une semaine, le Belge a avant tout repris de façon individuelle. Pendant que ses coéquipiers démarraient une séance collective, l'ailier s'entrainait sur le terrain du dessous, à enchainer les courses aux côtés d'Alexandre Farhi.