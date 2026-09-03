OL : Duranville en individuel, Nakamura à l'entraînement

Ce jeudi, à la veille d'OL - Auxerre, Paulo Fonseca pouvait compter sur un groupe fourni. Néanmoins, Julien Duranville s'est avant tout entraîné en individuel tandis que Keito Nakamura était bien présent mais ne sera pas qualifié vendredi.
Le match d'après. D'après mercato plutôt qu'après déception de Ligue des champions. Paulo Fonseca a désormais une vision nette de quel sera son effectif pour la saison qui a déjà bien débuté. Exit Malick Fofana ou encore Ainsley Maitland-Niles qui étaient encore présents contre Le Havre samedi dernier. Contre Auxerre, l'entraineur portugais ne comptera pas sur des renforts puisque Keito Nakamura ne sera pas qualifié, lui qui n'a signé que mercredi en qualité de joker. Néanmoins, le Japonais a effectué sa première séance collective ce jeudi matin du côté du GOLTC.
La nouvelle recrue ne devrait pas être le seul joueur absent pour ce rendez-vous de la troisième journée de Ligue 1. Julien Duranville devrait lui aussi manquer un troisième match de suite après Fenerbahçe et Le Havre. Victime d'une fatigue musculaire il y a plus d'une semaine, le Belge a avant tout repris de façon individuelle. Pendant que ses coéquipiers démarraient une séance collective, l'ailier s'entrainait sur le terrain du dessous, à enchainer les courses aux côtés d'Alexandre Farhi.
J'espère enfin voir Hamdani dans le groupe et la rotation. Pour le voir avec "Pablo" Fonseca, il faut une cascade d'absents et c'est le cas aujourd'hui.
Hamdani ne sera pas dans le groupe pro jusqu'a ce qu'il signe son contrat, si il ne le signe pas : il reste en réserve
La Compo probable contre Auxerre est donc
Greif
Athekame - Bacher - Niakhaté - Abner
Morton - Bidsdrup
Nuamah - Tolisso - Boudache
Openda
Boudache est super bon à droite, mais il va jouer tous les matchs à gauche pour que le médiocre Nuamah puisse continuer à ne rien montrer. Grosse fatigue...
J'avais lu que Duranville s'était pris la tête avec d'autres joueurs dans le vestiaire d'où sa non convoc pour le retour du Fenerbahçe. C'était une Fake news ?