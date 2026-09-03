Wassa Sangaré poursuit l’aventure avec OL Lyonnes . De retour dans son club formateur après une saison passée en Angleterre, la défenseure centrale a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029.

Après une saison sous le maillot de London City Lionesses, Wassa Sangaré retrouve les Lyonnes avec l’ambition de poursuivre sa progression. En Angleterre, la défenseure centrale s’est rapidement adaptée aux exigences du football anglais et a disputé 22 rencontres, pour un but et deux passes décisives. Ces derniers mois ont permis à Wassa Sangaré de gagner en maturité sur le terrain et de renforcer ses qualités défensives. Ses performances ont également été récompensées par une première sélection en équipe de France A en décembre 2025.

Une expérience anglaise qui a renforcé ses qualités

Après une première prolongation signée en janvier 2025, Wassa Sangaré confirme une nouvelle fois son engagement avec OL Lyonnes. À 20 ans, la défenseure centrale fait partie des 11 joueuses issues de l’académie présentes dans l’effectif lyonnais cette saison. Le club compte ainsi sur sa jeune joueuse pour poursuivre sa progression et contribuer aux ambitions de l’équipe dans les prochaines années.