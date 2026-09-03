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Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
Paulo Fonseca lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Mercato - Fonseca : "Cette équipe de l'OL est plus équilibrée"

  • par David Hernandez
  • 15 Commentaires

    • Deux jours après la fin du mercato, Paulo Fonseca assure être conscient des besoins du club mais estime que son groupe est plus fort que la saison passée, malgré la perte de Malick Fofana. La formation lyonnaise s'est notamment renforcée dans l'état d'esprit avec des joueurs à la forte personnalité.

    Le mercato est fini. Quel bilan tirez-vous de cette période et de son dénouement ?

    Paulo Fonseca : Je suis satisfait. Nous savons qu’il fallait vendre des joueurs. Malick (Fofana) était la plus grosse probabilité. On a apporté un bon joueur pour le remplacer. Ainsley (Maitland-Niles) était aussi une possibilité et nous avions des solutions dans le groupe.

    Est-ce qu'avec Keito Nakamura, vous avez un joueur dans le style de Malick Fofana ?

    Il est différent. Malick est fort dans le un contre un qui prend la profondeur. C’est un joueur plus décisif sur la zone de vérité. C’est un joueur de combinaison, de centres. Il a eu de bonnes statistiques avec Remis. C’est un joueur différent.

    Est-ce que les recrues et les départs vous poussent à revoir votre système ?

    Ce sont des joueurs différents et ce qu’on attend d’un joueur est différent d’un autre mais ça ne change rien à notre philosophie. Ce qui change, ce sont les jeux associatifs. En attaque, avec Malick, on devait créer des choses pour qu'il puisse avoir des situations de un contre un. Avec Nakamura, ce sera une animation différente.

    "Comme coach, je dois comprendre les nécessités du club et c'était de vendre"

    Votre groupe à disposition est-il plus fort que celui de la saison passée ?

    Je pense qu’il est plus équilibré. Nous avons plus de solutions en ce moment. Mentalement, nous avons une équipe plus forte, aussi physiquement. Ce sont des joueurs avec une grosse personnalité.

    La vente de Fofana a tardé. Regrettez-vous ce départ et qu'il ait été aussi tardif ?

    Les choses étaient très claires pour tous. Le club avait besoin de vendre. Après ce qu’il s’est passé, je ne connais pas tous les détails. Les choses ne vont pas aussi vite qu’on veut. Comme coach, je dois comprendre les nécessités du club. Le plus important était d’avoir un remplaçant et on l’a eu.

    En quoi cette fin de mercato change les choses dans la préparation du match ? 

    Ça change la tête des joueurs, c’est fini. Les joueurs savent que quand le mercato est fini, on sera ce groupe pour faire de bonnes choses. Ce sont des jours difficiles pour les joueurs et le staff, mais c’est fini désormais. Nous devons continuer maintenant et nous concentrer sur ce qui arrive.

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    15 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 3 Sep 26 à 14 h 01

      "Mentalement, nous avons une équipe plus forte, aussi physiquement. "

      C'est Y.Fofana qui devait apporter de la densité physique , il le voulait absolument hors il ne vient pas .

      Et devant , son grand gabarit physique , son joueur de tête en pivot , n'est pas venu ( ou revenu en ce qui concerne Yarem ) .

      Mais il est corporate , il dit qu'il est satisfait .

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    2. Avatar
      olgoneforever - jeu 3 Sep 26 à 14 h 20

      " Une équipe plus équilibrée " : si c'est le cas et je fais confiance à Fonseca c'est une bonne nouvelle. Un jeu avec plus de possibilités de combinaison et donc plus collectif est un atout certain et plus dur à lire pour l'adversaire et sa tactique.
      Je regrette bien sûre départ de Malick mais le jeu offensif devrait être plus varié maintenant.
      Des joueurs à plus de personnalité : ça j attends de voir les recrues déjà demain soir au Groupama.
      J'attends en particulier le jeu de Bidstrup qui avec Morton devrait apporter du jeu.
      Et si les joueurs ont plus de personnalité cela aidera pour les matchs qui représentent des tournants dans une saison et peut-être aidera notre coach à gérer ces matchs avec plus de confiance !!!

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    3. EL PERU WAKA
      EL PERU WAKA - jeu 3 Sep 26 à 14 h 22

      Ahhh...Paulo Fonseca...!

      Autre chose.
      Les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé l’arrivée d’un jeune défenseur, Ismaël Jabateh, qui évoluera d’abord avec l’équipe réserve. Âgé de 19 ans, le joueur formé à l’AJ Auxerre, avait rejoint Sturm Graz à l’été 2025. Il intégrera le groupe pro2 dirigé par Gueida Fofana. Il est arrivé libre !
      Voilà !

      "Allez l'OL" !

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    4. Oh-Greg-il-la-sort
      Oh-Greg-il-la-sort - jeu 3 Sep 26 à 14 h 23

      Enfin on va pouvoir se refocaliser sur du foot !

      J'y crois à cette équipe, notamment en L1 où la concurrence me semble moins forte cette année, je pense que la 3ème place est atteignable (et 2ème pourquoi pas si saison très réussie). On va revenir à des matchs plus à notre portée, à Fonseca de faire taire les détracteurs maintenant.

      Aller l'OL !

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      1. Avatar
        leroilyon - jeu 3 Sep 26 à 14 h 41

        Faudra surtout savoir gerer l'enchaînement des matchs du jeudi au dimanche comme à chaque fois ..
        Y'en a beaucoup ici qui ne veulent pas faire tourner..
        Sauf qu'on dit quoi à:

        Descamps
        Kango, Mata, Kluivert, Abner
        Nartey, Merah, Tessman
        Nuamah, Sulc, Himbert, Durenville, Hamdani, Ouedraogo???
        Vous jouerez pas?

        Si c'est le cas ca fera comme la saison derniere ou en fevrier. tout le monde sera blessé..

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        1. Avatar
          alain.taulin@orange.fr - jeu 3 Sep 26 à 15 h 01

          Oui Mais ils seront intégrés dans la rotation et à eux de « se bouger » à l entraînement pour convaincre de les faire jouer! Dans tous les grands clubs il y a 20 à 25 joueurs de qualité et il faut faire des choix !

    5. OLVictory
      OLVictory - jeu 3 Sep 26 à 14 h 35

      David,
      Un joueur de crosse, je ne vois pas ce que c'est…
      de courses ?

      Signaler
    6. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - jeu 3 Sep 26 à 14 h 38

      Il me semble que globalement nous sommes plus complets. Chaque ligne a vu l’arrivée de joueurs expérimentés sans départs significatifs sauf pour le poste d ailier gauche. En défense Arthekame me semble meilleur défenseur que tous ceux que j ai vu jouer ces dernières années. Bâcher m’a fait bonne impression bien sûr il faudra confirmer ! Au milieu nous avons conservé Morton et Tolisso nous verrons l apport de M. Bidstrup . Il a l air de ne pas être avare d efforts. En attaque nous avons en Openda un vrai avant centre et Nakamura devra nous convaincre pour faire oublier surtout Moreira qui pour moi était supérieur à Fofana. Le championnat sera difficile et très serré. Monaco, Lens, Rennes, Lille et le PFC seront des adversaires coriaces.

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      1. Avatar
        regard01 - jeu 3 Sep 26 à 14 h 43

        Je partage ton avis et suis optimiste pour l’année en cours. Une place de 3°en L1 me paraît tout à fait accessible.

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      2. OLVictory
        OLVictory - jeu 3 Sep 26 à 14 h 52

        Il y a Nuamah qui remplace Endrick, c'est nettement moins bon.

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        1. Avatar
          leroilyon - jeu 3 Sep 26 à 14 h 57

          Et Nakamura qui remplace Fofana et Moreira.
          Va falloir qu'il soit sacrément bon pour etre meilleur que ces 2 la 😀
          Seule solution 442 losange Sulc Openda 😉

        2. OLVictory
          OLVictory - jeu 3 Sep 26 à 15 h 09

          Pour moi Nuamah - Openda - Nakamura c'est moins bon que Endrick - chaipaki - Moreira
          Mais comme toi je me trompe tout le temps, donc ça n'a rien d'une certitude

        3. Avatar
          leroilyon - jeu 3 Sep 26 à 15 h 14

          Chaipaki c'est ta facon de nommer Sulc?

    7. Avatar
      Cicinho2 - jeu 3 Sep 26 à 14 h 39

      En meme temps Fofana il a pas joué bcp l'an pasé après sa blessure

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      1. Avatar
        regard01 - jeu 3 Sep 26 à 14 h 40

        Exactement

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