Mercato - Fonseca : "Cette équipe de l'OL est plus équilibrée"

Deux jours après la fin du mercato, Paulo Fonseca assure être conscient des besoins du club mais estime que son groupe est plus fort que la saison passée, malgré la perte de Malick Fofana. La formation lyonnaise s'est notamment renforcée dans l'état d'esprit avec des joueurs à la forte personnalité.

Le mercato est fini. Quel bilan tirez-vous de cette période et de son dénouement ?

Paulo Fonseca : Je suis satisfait. Nous savons qu’il fallait vendre des joueurs. Malick (Fofana) était la plus grosse probabilité. On a apporté un bon joueur pour le remplacer. Ainsley (Maitland-Niles) était aussi une possibilité et nous avions des solutions dans le groupe.

Est-ce qu'avec Keito Nakamura, vous avez un joueur dans le style de Malick Fofana ?



Il est différent. Malick est fort dans le un contre un qui prend la profondeur. C’est un joueur plus décisif sur la zone de vérité. C’est un joueur de combinaison, de centres. Il a eu de bonnes statistiques avec Remis. C’est un joueur différent.

Est-ce que les recrues et les départs vous poussent à revoir votre système ?

Ce sont des joueurs différents et ce qu’on attend d’un joueur est différent d’un autre mais ça ne change rien à notre philosophie. Ce qui change, ce sont les jeux associatifs. En attaque, avec Malick, on devait créer des choses pour qu'il puisse avoir des situations de un contre un. Avec Nakamura, ce sera une animation différente.

"Comme coach, je dois comprendre les nécessités du club et c'était de vendre"

Votre groupe à disposition est-il plus fort que celui de la saison passée ?

Je pense qu’il est plus équilibré. Nous avons plus de solutions en ce moment. Mentalement, nous avons une équipe plus forte, aussi physiquement. Ce sont des joueurs avec une grosse personnalité.

La vente de Fofana a tardé. Regrettez-vous ce départ et qu'il ait été aussi tardif ?

Les choses étaient très claires pour tous. Le club avait besoin de vendre. Après ce qu’il s’est passé, je ne connais pas tous les détails. Les choses ne vont pas aussi vite qu’on veut. Comme coach, je dois comprendre les nécessités du club. Le plus important était d’avoir un remplaçant et on l’a eu.

En quoi cette fin de mercato change les choses dans la préparation du match ?

Ça change la tête des joueurs, c’est fini. Les joueurs savent que quand le mercato est fini, on sera ce groupe pour faire de bonnes choses. Ce sont des jours difficiles pour les joueurs et le staff, mais c’est fini désormais. Nous devons continuer maintenant et nous concentrer sur ce qui arrive.