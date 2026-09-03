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Keito Nakamura avec le Japon
Keito Nakamura avec le Japon (Photo by Keita Iijima / The Yomiuri Shimbun via AFP)

OL : Nakamura pas qualifié contre Auxerre, mais bien en Ligue Europa

  • par David Hernandez

    • Dernière recrue de l'OL cet été, Keito Nakamura ne fera pas ses débuts tout de suite. N'ayant signé que mercredi, le Japonais n'est pas qualifié pour le match contre Auxerre. Cependant, il pourra bien participer à la phase de Ligue Europa, ayant été enregistré avant la date butoir.

    Il était un peu l'attraction de la matinée. Ce jeudi, à la veille d'OL - Auxerre, Keito Nakamura a effectué son premier entraînement sous les couleurs lyonnaises. Recruté en qualité de joker mercredi après n'avoir pas réussi à signer à temps mardi soir, le Japonais a ainsi pu faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers. Il était la seule nouveauté par rapport aux entraînements du début de semaine puisqu'aucune autre arrivée n'a été enregistrée par le club rhodanien dans cette dernière ligne droite du mercato. Cependant, Nakamura va avoir un peu de temps devant lui pour se fondre dans son nouvel environnement car le nouveau numéro 11 de l'OL ne fera pas ses débuts vendredi soir contre Auxerre.

    Des débuts contre le Paris FC ou Anderlecht ?

    Comme l'a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse, l'ancien Rémois "n'est pas qualifié" en raison du délai d'enregistrement rallongé à cause de l'encadrement de la masse salariale par la DNCG. Néanmoins, en signant mercredi, Keito Nakamura a reçu l'assurance de pouvoir disputer la Ligue Europa. L'OL devait soumettre sa liste A avant mercredi 23h59 et l'ailier fait bien partie des joueurs retenus pour la phase de ligue, comme l'a confirmé le club à Olympique-et-Lyonnais. S'il pourrait faire ses débuts contre le Paris FC samedi 12 septembre, le Japonais sera en tout cas disponible pour le déplacement à Anderlecht le mercredi 16 septembre pour l'entrée en lice dans la compétition européenne.

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