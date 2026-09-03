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Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
Rémi Himbert lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL sans Duranville ni Nakamura mais avec Himbert et Kluivert

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Laissé en réserve la semaine passée, Rémi Himbert fait son retour dans le groupe de l'OL contre Auxerre. Le polyvalent offensif profite du départ de Malick Fofana et des absences de Julien Duranville et Keito Nakamura.

    Paulo Fonseca est désormais fixé. Avec la fin du mercato, l'entraîneur portugais a désormais une vue d'ensemble sur son effectif jusqu'au mois de décembre, car il risque d'y avoir quelques mouvements durant l'hiver vu la fin de mercato qui s'est jouée ces derniers jours. Toutefois, Fonseca peut compter sur des joueurs désormais concentrés à 100% sur le sportif, loin des rumeurs estivales.

    Pour affronter Auxerre ce vendredi (19h), l'entraîneur de l'OL peut compter sur un groupe presque au complet puisque Julien Duranville, blessé, et Keito Nakamura, non qualifié, ne sont pas disponibles. A cela s'ajoutent les départs de Malick Fofana et d'Ainsley Maitland-Niles et donc des postes à combler, notamment sur l'aile gauche de l'attaque. Cela profite à Rémi Himbert, envoyé en réserve le week-end passé.

    Le groupe de l'OL contre Auxerre : Descamps, Greif, Bengui - Tagliafico, Athekame, Abner, Kluivert, Niakhaté, Bacher, Mata - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Himbert, Openda, Boudache

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 3 Sep 26 à 19 h 31

      Ouédraogo absent également 🤔

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    2. Avatar
      gOLdorak - jeu 3 Sep 26 à 19 h 33

      On peut s'attendre à revoir exactement le même match que contre le HAC : gros défi physique au milieu, avec des attaquants qui jouent la transition. On va vite voir si on a retenu la leçon de la semaine dernière – et si on a un milieu capable de faire face aux golgoths d'un club qui joue le maintien sans nécessiter d'aller récupérer un international français.

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    3. Avatar
      Sherman28 - jeu 3 Sep 26 à 19 h 39

      Ouedraogo et Kamara pas dans le groupe ?

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    4. RBV
      RBV - jeu 3 Sep 26 à 19 h 40

      Ça sent la titularisation de Sulc ailier gauche tout ça…
      J’espère que Boudache sera titulaire à droite (son poste) mais je sens que Fonseca va s’entêter avec Nuamah, qui enchaine les prestas catastrophiques…

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