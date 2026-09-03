L'OL sans Duranville ni Nakamura mais avec Himbert et Kluivert

Laissé en réserve la semaine passée, Rémi Himbert fait son retour dans le groupe de l'OL contre Auxerre. Le polyvalent offensif profite du départ de Malick Fofana et des absences de Julien Duranville et Keito Nakamura.

Paulo Fonseca est désormais fixé. Avec la fin du mercato, l'entraîneur portugais a désormais une vue d'ensemble sur son effectif jusqu'au mois de décembre, car il risque d'y avoir quelques mouvements durant l'hiver vu la fin de mercato qui s'est jouée ces derniers jours. Toutefois, Fonseca peut compter sur des joueurs désormais concentrés à 100% sur le sportif, loin des rumeurs estivales.

Pour affronter Auxerre ce vendredi (19h), l'entraîneur de l'OL peut compter sur un groupe presque au complet puisque Julien Duranville, blessé, et Keito Nakamura, non qualifié, ne sont pas disponibles. A cela s'ajoutent les départs de Malick Fofana et d'Ainsley Maitland-Niles et donc des postes à combler, notamment sur l'aile gauche de l'attaque. Cela profite à Rémi Himbert, envoyé en réserve le week-end passé.

Le groupe de l'OL contre Auxerre : Descamps, Greif, Bengui - Tagliafico, Athekame, Abner, Kluivert, Niakhaté, Bacher, Mata - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Himbert, Openda, Boudache