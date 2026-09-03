Après un mois d'octobre intense, l'OL enchainera également en novembre entre Ligue 1 et Ligue Europa. Les deux déplacements à Brest et à Lille viennent d'être programmés.

Les programmations de matchs s'enchaînent et ce n'est pas pour déplaire aux supporters, qu'ils soient lyonnais ou autres. Quand la Ligue 1 avait un vrai problème sur ce point, les choses ont changé depuis un an et notamment avec l'arrivée de Ligue 1+. Avec désormais un seul diffuseur, le championnat semble plus facile à organiser et la LFP a communiqué la programmation de la 10e et de la 11e journée en novembre. Avant la deuxième trêve internationale de la saison, l'OL se déplacera à Brest le dimanche 8 novembre à 17h15. Ce déplacement interviendra trois jours après un voyage du côté de San Sebastián en Ligue Europa pour affronter la Real Sociedad.

Trois déplacements de suite en novembre

Il sera ensuite temps de se plonger dans le football de sélection avant un retour de la Ligue 1 prévu pour le week-end du 22 novembre. À cette occasion, Paulo Fonseca et ses joueurs se déplaceront une nouvelle fois, dans le nord cette fois-ci. Les retrouvailles du coach portugais avec le LOSC se tiendront le samedi 21 novembre dans le multiplex de 20h45. Les deux rencontres de novembre seront diffusées sur Ligue 1+.