OL - Auxerre : Duranville seul absent pour blessure

Pour la troisième journée de Ligue 1, l'OL reçoit Auxerre à la maison. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet dans lequel seul Julien Duranville, qui se remet de sa fatigue musculaire, manque à l'appel pour un problème physique. Keito Nakamura n'est de son côté pas qualifié.

Retrouver un peu le sourire. Ce vendredi, à 19h, l'OL veut effacer les désillusions de la semaine passée avec la défaite (1-2) contre Fenerbahçe puis le nul (1-1) contre Le Havre samedi. Et au moment de se retrouver au Parc OL pour la troisième fois de suite, les supporters voudront également oublier la fin de mercato rocambolesque qui a vu le départ de Malick Fofana. Alors, seule la victoire sera belle dans cette troisième journée de Ligue 1. Contre l'AJ Auxerre, Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe fourni puisque tout le monde était sur le pont ce jeudi matin.

De retour dans le groupe la semaine prochaine ?

Enfin pas tout le monde car, même s'il était sur les pelouses décinoises, Julien Duranville ne pourra pas postuler à cette rencontre. "Julien est le seul absent pour cette rencontre. Il travaille pour revenir de sa blessure mais c'est encore juste. Je pense qu'il reprendra avec le groupe la semaine prochaine", a avancé Paulo Fonseca. Le Belge manquera donc un troisième match de suite et prendra place en tribunes aux côtés de Keito Nakamura. Le Japonais n'est pas qualifié pour cette rencontre de Ligue 1 et devra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour faire ses débuts avec l'OL.