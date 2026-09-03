OL - Auxerre : Duranville seul absent pour blessure

Pour la troisième journée de Ligue 1, l'OL reçoit Auxerre à la maison. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet dans lequel seul Julien Duranville, qui se remet de sa fatigue musculaire, manque à l'appel pour un problème physique. Keito Nakamura n'est de son côté pas qualifié.
Retrouver un peu le sourire. Ce vendredi, à 19h, l'OL veut effacer les désillusions de la semaine passée avec la défaite (1-2) contre Fenerbahçe puis le nul (1-1) contre Le Havre samedi. Et au moment de se retrouver au Parc OL pour la troisième fois de suite, les supporters voudront également oublier la fin de mercato rocambolesque qui a vu le départ de Malick Fofana. Alors, seule la victoire sera belle dans cette troisième journée de Ligue 1. Contre l'AJ Auxerre, Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe fourni puisque tout le monde était sur le pont ce jeudi matin.
De retour dans le groupe la semaine prochaine ?
Enfin pas tout le monde car, même s'il était sur les pelouses décinoises, Julien Duranville ne pourra pas postuler à cette rencontre. "Julien est le seul absent pour cette rencontre. Il travaille pour revenir de sa blessure mais c'est encore juste. Je pense qu'il reprendra avec le groupe la semaine prochaine", a avancé Paulo Fonseca. Le Belge manquera donc un troisième match de suite et prendra place en tribunes aux côtés de Keito Nakamura. Le Japonais n'est pas qualifié pour cette rencontre de Ligue 1 et devra patienter jusqu'à la semaine prochaine pour faire ses débuts avec l'OL.
Hello,
je suis déçu pour Julien que je voyais bien prendre doucement mais surement la relève de Malick.
j'espère en tout cas qu'il se prépare au mieux et qu'il va réussir à s'exprimer et à valider le talent entre aperçu dans ses plus jeunes années.
Pour Keito, c'est dommage que pour l'OL les validations des contrats soient si longs, mais en même temps si le club est autant surveillé par la DNCG c'est quand même beaucoup la faute de nos anciens dirigeants et que les nouveaux doivent construire une relation de confiance...
Enfin, ça permettra peut être enfin de voir Pavel Sulc titulaire en ce début de saison, ou alors de continuer avec Nuamah/Boudache sur les ailes.
Salut gg peut-être devrions-nous attendre qu'il fasse un 2eme matchs avant d'avoir un avis définitif sur Julien..
C'est comme pour Nakamura attendons de voir qu'il fasse un premier match avant d'affirmer qu'il sera bon..
Sur Duranville, on n’a vraiment aucun élément pour dire qu'il sera bon. Son parcours sur les 3 dernières années doit au contraire inciter à la prudence, pour ne pas dire à la circonspection.
Certe mais à Toulouse il etait titulaire non?
Contre le Havre il etait pas sur la feuille de match non?
Contre Toulouse on gagne.
Contre Le Havre on fait nul.
Perso je prefere gagner avec Durenville mauvais..
Que perdre avec un excellent Nakamura.
D'ailleurs Nakamura n'empêchait pas Reims de perdre et de descendre en L2 malgré son top niveau selon certains.
Et meme en les faisant gagner, il ne les a pas fait monter en L1..
Bref perso ni l'un ni l'autre ne sont titulaire pour moi, car nos meilleurs atouts offensif sont de très loin Sulc et Openda.
Renforcer l'axe de l'attaque en mettant Sulc en 2e attaquant avec Openda me parait bien. Chez nous et contre Auxerre qui est diminuée, on devrait pouvoir prendre ce genre de risque au lieu de bétonner le milieu.
Cela dit, comme l’equipe n'est pas trop en confiance ces derniers temps, c'est peut-être pas le moment de faire des essais. J'espère quand même quon verra l'association des 2 dans l'axe. Sulc n’a rien d’un ailier.
Je ne vois pas l'argument sur son mauvais match à Toulouse ou son absence au match suivant pour nuancer l'affirmation selon laquelle on n’a pas d'éléments pour avoir confiance dans son niveau. Ca corrobore plutot mon propos.
Ya pas d'argument c'est juste une vérité, on a gagner avec lui..
Et on fait un mauvais match sans lui..
C'est génial, on n'a que 2 absents, mais manque de bol, ils sont au même poste d'ailier gauche.
En tout cas, curieux de voir quels joueurs de l'effectif seront retenus, ou plutôt quels joueurs resteront en tribune. Il ne peut prendre que 18 joueurs de champ, et on en a 25 de disponible. Donc pour moi les 7 perdants seront : Akouokou (forcément), Kango, Kamara (hélas), Hamdani, AGR, De Carvalho et Ouedraogo.
A moins que Tagliafico soit mis au repos après son transfert avorté à l'Atletico Madrid.
Hello,
Pour moi à gauche on peut mettre Sulc. Pas pour jouer comme une machine à centres collée à la ligne, mais en faux ailier comme Matuidi à la CdM 2018. Il peut facilement repiquer au centre et jouer près de la surface. Je me souviens que toutes les vidéos le montrant au moment de son recrutement partaient de la gauche.
Sinon il faudra toujours changer de système pour lui, j’ai peur qu’il ne joue pas ou très peu…