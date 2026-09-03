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Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
Youssouf Fofana, milieu de l’AC Milan (Photo by Franco Romano / NurPhoto via AFP)

Mercato : Fofana pouvait "apporter une autre dimension physique" à l'OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ciblé par l'OL pour renforcer le milieu de terrain, Youssouf Fofana n'a finalement jamais débarqué à Lyon. Paulo Fonseca a regretté ce transfert manqué avec un joueur qu'il connaît bien.

    Ce jeudi matin, Keito Nakamura était la seule nouvelle tête dans l'effectif de l'OL. Dans la dernière ligne droite du mercato, le club lyonnais a été rappelé à sa réalité, qui est celle de devoir vendre avant de pouvoir recruter. Seulement, les départs ont été tardifs et cela a empêché tout mouvement dans l'autre sens. Le Japonais a dû être signé en qualité de joker, le mercato français ayant déjà refermé ses portes. Un moindre mal dont n'a pas pu profiter Youssouf Fofana. Pourtant, le milieu de terrain avait trouvé un accord pour rejoindre l'OL et retrouver la Ligue 1, deux ans après son départ à l'AC Milan.

    "On le voulait vraiment"

    Mais le non-départ de Nicolás Tagliafico a fait capoter le prêt avec option d'achat de l'international français, qui a finalement rejoint le FC Séville. Une déception pour Paulo Fonseca qui avait eu le joueur sous ses ordres en Lombardie."C'est la vérité, on voulait le jouer car il y a un manque, je le connais bien (Youssouf Fofana), je le voulais ici. Il pouvait apporter une autre dimension physique à notre milieu. On a essayé, ce n'était pas possible, on a de bons milieux, on continuera avec les mêmes ambitions, mais oui on le voulait." Preuve encore une fois que la situation économique lyonnaise est problématique à bien des égards.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - jeu 3 Sep 26 à 18 h 06

      Ok mais il n’est pas venu donc article inutile !

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    2. Avatar
      gOLdorak - jeu 3 Sep 26 à 18 h 10

      C'est Bidstrup qui doit être content d'apprendre à quel point le coach tenait à faire venir un type plus costaud que lui pour jouer exactement à son poste.

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