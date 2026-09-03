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Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
Wendie Renard à l’échauffement avant FC Barcelone – OL Lyonnes. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

Première Ligue : OL Lyonnes se déplacera à Fleury sans Renard ni Weir

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce vendredi, OL Lyonnes fait sa rentrée en Première Ligue. Contre Fleury, Jonatan Giráldez peut compter sur un groupe au complet. Si l'entraîneur espagnol a dû faire des choix, il doit surtout se passer de Wendie Renard, qui ne s'est pas entraînée ce jeudi, mais aussi Caroline Weir.

    La rentrée a sonné. A l'image des enfants, les joueuses d'OL Lyonnes font également leur rentrée des classes en championnat. Un déplacement à Fleury les attend ce vendredi (21h) pour remettre leur couronne de championne en jeu. Pour l'an 2 de Jonatan Giráldez à la tête des Fenottes, il reste encore des automatismes à trouver entre les pertes et arrivées de l'été. Néanmoins, le coach espagnol a de grandes attentes sur cette saison et veut "commencer cette saison" avec une victoire. Pour ce premier rendez-vous en Île de France, il peut compter sur un groupe au complet ou presque.

    Entraînement pas intégral pour Weir

    Absente de l'entraînement ce jeudi matin, Wendie Renard n'est toujours pas disponible pour la compétition, au contraire de Selma Bacha. Eloignée des terrains sur la fin des amicaux, la latérale fait partie du groupe lyonnais, au même titre que les recrues Salma Paralluelo et Mala Grohs. En revanche, pas de Caroline Weir qui a pourtant commencé l’entraînement ce jeudi avant de le quitter prématurément. Qui dit effectif quasiment au complet, dit forcément choix de la part de Giraldez. Ce dernier n'a pas convié Liana Joseph par exemple,

    Le groupe d’OL Lyonnes : Endler / Grohs / Nelhage / Tarciane / Lawrence / Engen / Bacha / Sangare / Shrader / Egurrola / Swierot / Yohannes / Benyahia / Fathallah / Brand / Dumornay / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 3 Sep 26 à 19 h 35

      ça sent les absences de reconversion..........

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 3 Sep 26 à 19 h 50

        C'est clair, mais dorénavant va falloir faire sans Alice et Svava. J'ose même pas imaginé si Selma se blessait, ainsi que Lauwrence 🫣, surtout à partir de mi Mars quand les gros matchs vont commencés à arriver.

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