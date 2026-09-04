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Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d’OL Lyonnes face au Paris FC en D1 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Première Ligue : c'est la reprise pour OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Ce vendredi soir, OL Lyonnes retrouve le championnat à Fleury. Avec évidemment toujours ce désir de marquer son territoire sur la scène nationale.

    Si certaines choses ont changé à l'intersaison en Première Ligue - convention collective, arrivée de la Var -, d'autres sont immuables. En tout cas pour le moment. Ainsi, et comme c'est le cas depuis 20 ans, OL Lyonnes démarrera l'exercice 2026-2027 dans la peau du favori. Son ambition, remporter un sixième titre consécutif. "La dernière saison était acceptable, elle était bonne, mais cette fois-ci, on doit faire augmenter le niveau compétitif de toute l’équipe", a résumé Jonatan Giráldez. Outre les résultats, il sera donc question de contenu.

    Constance et adaptation, les maîtres-mots de la saison pour OL Lyonnes

    Début des hostilités ce vendredi soir, à 21 heures. Avec d'ailleurs un test assez intéressant à Fleury, cinquième en 2025-2026. Mais au-delà de la première journée, c'est un premier pas vers les ambitions collectives de l'entraîneur. "L'an passé, on a vu beaucoup de matchs où l'on méritait la victoire, mais les 20 ou 25 dernières minutes n’étaient pas satisfaisantes. On a beaucoup parlé de régularité, notamment dans les performances, a confié l'Espagnol jeudi. La dernière affiche, par exemple, contre Londres (4-0), on n’a pas bien commencé, mais après, on a été très constants. On doit arriver à ça. C’est vrai que l'adversaire joue aussi, et on doit composer avec."

    Autre point que souhaite travailler le coach des Lyonnaises, "l'adaptation en cours de rencontre". Si Melchie Dumornay et ses coéquipières auront beaucoup de ballon en D1, l'idée est de trouver des parades pour déjouer les blocs adverses, peu importe la tactique qui leur sera opposée. "Je ne sais pas à 100 % comment nos rivaux vont gérer les phases offensives et défensives. Cette adaptation doit commencer pendant la partie, puis il faudra maintenir ce niveau pendant toute la confrontation", a insisté Jonatan Giráldez. Lancement de cette montée en puissance espérée en vue des grandes échéances ce 4 septembre.

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