Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura

L'UEFA a communiqué la liste officielle de l'OL pour la phase de classement de la Ligue Europa. Pas de grande surprise, avec la présence de Keito Nakamura.

Il faut avancer. S'il espérait jouer la Ligue des champions, l'OL est finalement lancé dans une nouvelle campagne de Ligue Europa. Avec de belles affiches à disputer, et des retrouvailles toujours particulières. Le premier match de la phase de classement se tiendra le mercredi 16 septembre à 21 heures. Un premier déplacement à Anderlecht qui sera déjà révélateur. Avec quelle équipe ? On ne sait pas encore, mais on a une petite idée du groupe avec la liste A de l'Olympique lyonnais.

Alejandro Gomes Rodríguez privé d'Europe

Celle-ci ne comprend aucune surprise. Comme prévu, on retrouve la dernière recrue, Keito Nakamura, dans l'effectif. Le Japonais a été enregistré sans difficulté avec le départ d'Ainsley Maitland-Niles (Everton). C'est l'unique différence avec le précédent répertoire fourni à l'instance. C'était pour le barrage contre Fenerbahçe. Seul point à retenir, Alejandro Gomes Rodríguez ne pourra pas disputer la C3. L'Anglais n'est pas qualifié et ne peut pas intégrer la liste B, celle des éléments formés au club. Nous vous expliquions pourquoi ici.

En revanche, on y constate la présence de Justin Bengui, d'Yvann Konan, d'Angel Garcia, de Melvyn Otobo et d'Adil Hamdani. Ces jeunes pourront compléter la formation de Paulo Fonseca si besoin. Désormais, rendez-vous mi-septembre pour le début de la compétition.

La liste A de l'OL en Ligue Europa : Greif, Descamps - Tagliafico, Abner, Ouedraogo, Kluivert, Mata, Kamara, Niakhaté, Kango, Bacher, Athekame - Tessmann, Tolisso, Merah, Nartey, Bidstrup, Morton - Duranville, Nuamah, Boudache, Šulc, Openda, Himbert, Nakamura

La liste B avec notamment Bengui, Konan, Da Silva, Garcia, Otobo, Goncalvès et Hamdani.