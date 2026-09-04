Actualités
Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL (@OL)

Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'UEFA a communiqué la liste officielle de l'OL pour la phase de classement de la Ligue Europa. Pas de grande surprise, avec la présence de Keito Nakamura.

    Il faut avancer. S'il espérait jouer la Ligue des champions, l'OL est finalement lancé dans une nouvelle campagne de Ligue Europa. Avec de belles affiches à disputer, et des retrouvailles toujours particulières. Le premier match de la phase de classement se tiendra le mercredi 16 septembre à 21 heures. Un premier déplacement à Anderlecht qui sera déjà révélateur. Avec quelle équipe ? On ne sait pas encore, mais on a une petite idée du groupe avec la liste A de l'Olympique lyonnais.

    Alejandro Gomes Rodríguez privé d'Europe

    Celle-ci ne comprend aucune surprise. Comme prévu, on retrouve la dernière recrue, Keito Nakamura, dans l'effectif. Le Japonais a été enregistré sans difficulté avec le départ d'Ainsley Maitland-Niles (Everton). C'est l'unique différence avec le précédent répertoire fourni à l'instance. C'était pour le barrage contre Fenerbahçe. Seul point à retenir, Alejandro Gomes Rodríguez ne pourra pas disputer la C3. L'Anglais n'est pas qualifié et ne peut pas intégrer la liste B, celle des éléments formés au club. Nous vous expliquions pourquoi ici.

    En revanche, on y constate la présence de Justin Bengui, d'Yvann Konan, d'Angel Garcia, de Melvyn Otobo et d'Adil Hamdani. Ces jeunes pourront compléter la formation de Paulo Fonseca si besoin. Désormais, rendez-vous mi-septembre pour le début de la compétition.

    La liste A de l'OL en Ligue Europa : Greif, Descamps - Tagliafico, Abner, Ouedraogo, Kluivert, Mata, Kamara, Niakhaté, Kango, Bacher, Athekame - Tessmann, Tolisso, Merah, Nartey, Bidstrup, Morton - Duranville, Nuamah, Boudache, Šulc, Openda, Himbert, Nakamura

    La liste B avec notamment Bengui, Konan, Da Silva, Garcia, Otobo, Goncalvès et Hamdani.

    à lire également
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV
    1 commentaire
    1. Avatar
      Sonny03 - ven 4 Sep 26 à 11 h 23

      Vivement l'été prochain pour qu'AGR puisse avoir sa chance.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura 11:00
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Première Ligue : c'est la reprise pour OL Lyonnes 10:10
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 09:25
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ? 08:40
    Will Still, entraîneur de Reims
    Will Still (Auxerre) : l'OL, une équipe "de niveau Ligue des champions" 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Ligue des champions : OL Lyonnes connaitra ses adversaires ce vendredi (12h) 07:30
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes se déplacera à Fleury sans Renard ni Weir 03/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    L'OL sans Duranville ni Nakamura mais avec Himbert et Kluivert 03/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite 03/09/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Fofana pouvait "apporter une autre dimension physique" à l'OL 03/09/26
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    OL - Ligue 1 : les déplacements à Brest et Lille en novembre programmés 03/09/26
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca (OL) : "Nous devons éradiquer le racisme" 03/09/26
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    OL - Auxerre : Duranville seul absent pour blessure 03/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    OL : Nakamura pas qualifié contre Auxerre, mais bien en Ligue Europa 03/09/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Mercato - Fonseca : "Cette équipe de l'OL est plus équilibrée" 03/09/26
    OL Lyonnes : Wassa Sangaré prolonge son contrat jusqu’en 2029 03/09/26
    Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
    OL - Fenerbahçe : l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre le club turc 03/09/26
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    OL : Duranville en individuel, Nakamura à l'entraînement 03/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut