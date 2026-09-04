L'OL connaît désormais tout son programme jusqu'à la fin du mois de novembre. Le dimanche 29, il recevra Monaco en clôture de la 12e journée.

Jusqu'ici, on pouvait se plaindre du manque d'anticipation de la LFP vis-à-vis de sa programmation des rencontres. Mais ce n'est plus le cas en ce début de saison. Ces derniers jours, elle a dévoilé le calendrier des journées 5 à 12. Pour l'OL, cela concerne les affrontements face à Rennes, Lens, Nice, le PSG, Angers, Brest, Lille et maintenant Monaco. Les supporters ont ainsi plusieurs jours d'avance pour prévoir les déplacements ou les venues au stade. Pour la réception de l'ASM, rendez-vous le dimanche 29 novembre à 20h45.

Deux matchs à domicile dans la semaine pour l'OL

Ce choc entre équipes européennes sera le point d'orgue de ce week-end de championnat. Un beau test pour Paulo Fonseca contre un rival. Il est placé juste après une partie de Ligue Europa face aux Norvégiens de Lillestrøm. Les Monégasques, eux, reviendront d'un voyage en Écosse, à Édimbourg, chez les Heart of Midlothian (Ligue Conférence). Les coéquipiers de Corentin Tolisso pourraient donc profiter d'un léger avantage de fraîcheur puisqu'ils ne voyageront pas dans la semaine.

Le programme de la 12e journée de Ligue 1

Vendredi 27 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – Paris FC

Samedi 28 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Angers SCO – RC Lens

Samedi 28 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Le Mans FC – LOSC

Havre AC – RC Strasbourg Alsace

OGC Nice – ESTAC Troyes

Dimanche 29 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Olympique de Marseille

29 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Toulouse FC – Stade Rennais FC

Dimanche 29 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique lyonnais – AS Monaco