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Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
Pavel Sulc lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : OL - Monaco le dimanche 29 novembre pour conclure la 12e journée

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL connaît désormais tout son programme jusqu'à la fin du mois de novembre. Le dimanche 29, il recevra Monaco en clôture de la 12e journée.

    Jusqu'ici, on pouvait se plaindre du manque d'anticipation de la LFP vis-à-vis de sa programmation des rencontres. Mais ce n'est plus le cas en ce début de saison. Ces derniers jours, elle a dévoilé le calendrier des journées 5 à 12. Pour l'OL, cela concerne les affrontements face à Rennes, Lens, Nice, le PSG, Angers, Brest, Lille et maintenant Monaco. Les supporters ont ainsi plusieurs jours d'avance pour prévoir les déplacements ou les venues au stade. Pour la réception de l'ASM, rendez-vous le dimanche 29 novembre à 20h45.

    Deux matchs à domicile dans la semaine pour l'OL

    Ce choc entre équipes européennes sera le point d'orgue de ce week-end de championnat. Un beau test pour Paulo Fonseca contre un rival. Il est placé juste après une partie de Ligue Europa face aux Norvégiens de Lillestrøm. Les Monégasques, eux, reviendront d'un voyage en Écosse, à Édimbourg, chez les Heart of Midlothian (Ligue Conférence). Les coéquipiers de Corentin Tolisso pourraient donc profiter d'un léger avantage de fraîcheur puisqu'ils ne voyageront pas dans la semaine.

    Le programme de la 12e journée de Ligue 1

    Vendredi 27 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    Stade Brestois 29 – Paris FC

    Samedi 28 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
    Angers SCO – RC Lens

    Samedi 28 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    Paris Saint-Germain – FC Lorient
    Le Mans FC – LOSC
    Havre AC – RC Strasbourg Alsace
    OGC Nice – ESTAC Troyes

    Dimanche 29 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
    AJ Auxerre – Olympique de Marseille

    29 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
    Toulouse FC – Stade Rennais FC

    Dimanche 29 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
    Olympique lyonnais – AS Monaco

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