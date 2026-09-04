L'OL Lyonnes compte bien remettre la main sur la Ligue des champions. Pour ça, il lui faudra batailler contre Chelsea ou encore Arsenal lors de la phase de classement.

Un calendrier intéressant pour OL Lyonnes. Ce vendredi midi avait lieu le tirage au sort de la phase de classement de la Ligue des champions. Finaliste la saison passée, il espère faire tomber Barcelone et les clubs anglais en 2027 pour remporter le trophée. Ce qui serait une première depuis 2022. Dans cette optique, il lui faudra réaliser un bon début de tournoi afin de terminer parmi les quatre premiers pour éviter les barrages.

Arsenal et la Juventus, comme l'an dernier

Il faudra donc obtenir des bons résultats contre les formations les mieux cotées parmi les six adversaires des Lyonnaises, à savoir Chelsea et Arsenal. Sans oublier la Juventus Turin, qui avait tenu les joueuses de Jonatan Giráldez en novembre 2025 (3-3). Le reste sera a priori à la portée du groupe rhodanien, avec un voyage en Suisse (Servette FC) et deux réceptions, Häcken et l'Inter Milan.

L'ordre des confrontations aura aussi son importance. Nous le connaîtrons dans le week-end. Mais cela promet déjà de beaux duels et des affrontements très sérieux pour jauger des forces et faiblesses de l'équipe.

Les adversaires d'OL Lyonnes en Ligue des champions : Chelsea (domicile), Arsenal (extérieur), Häcken (domicile), Juventus (extérieur), Inter Milan (domicile) et Servette FC (extérieur).