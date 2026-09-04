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Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes) (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes à la sauce anglaise pour la phase de classement

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'OL Lyonnes compte bien remettre la main sur la Ligue des champions. Pour ça, il lui faudra batailler contre Chelsea ou encore Arsenal lors de la phase de classement.

    Un calendrier intéressant pour OL Lyonnes. Ce vendredi midi avait lieu le tirage au sort de la phase de classement de la Ligue des champions. Finaliste la saison passée, il espère faire tomber Barcelone et les clubs anglais en 2027 pour remporter le trophée. Ce qui serait une première depuis 2022. Dans cette optique, il lui faudra réaliser un bon début de tournoi afin de terminer parmi les quatre premiers pour éviter les barrages.

    Arsenal et la Juventus, comme l'an dernier

    Il faudra donc obtenir des bons résultats contre les formations les mieux cotées parmi les six adversaires des Lyonnaises, à savoir Chelsea et Arsenal. Sans oublier la Juventus Turin, qui avait tenu les joueuses de Jonatan Giráldez en novembre 2025 (3-3). Le reste sera a priori à la portée du groupe rhodanien, avec un voyage en Suisse (Servette FC) et deux réceptions, Häcken et l'Inter Milan.

    L'ordre des confrontations aura aussi son importance. Nous le connaîtrons dans le week-end. Mais cela promet déjà de beaux duels et des affrontements très sérieux pour jauger des forces et faiblesses de l'équipe.

    Les adversaires d'OL Lyonnes en Ligue des champions : Chelsea (domicile), Arsenal (extérieur), Häcken (domicile), Juventus (extérieur), Inter Milan (domicile) et Servette FC (extérieur).

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    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - ven 4 Sep 26 à 12 h 38

      On s'en sort bien. Arsenal a changé beaucoup de choses cet été et va commencer la saison doucement. Chelsea également, et elles ne se sont pas forcément renforcées cet été, donc ce seront deux équipes en rodage, c'est probablement le meilleur tirage que l'on pouvait avoir dans le chapeau 1.

      Les 4 autres équipes sont anecdotiques. Je ne vois pas autre chose que 4 victoires. La Juve s'est affaiblie à l'intersaison, et Hacken, l'Inter et le Servette sont de petites équipes plusieurs niveaux en dessous. La qualification directe s'est jouée à 13pts la saison passée. Une place dans le top 6 garantira (normalement) une place en quarts. Mais finir dans le top 4 est toujours une bonne chose.

      Je prédis déjà un top 4 avec OL, Barça, Bayern, et Man City.

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