Avant son déplacement à Lyon, Auxerre s’attend à un défi de taille face à un OL. Will Still présente son adversaire comme "une très grosse équipe, de niveau Ligue des champions". Dans un début de saison marqué par plusieurs erreurs défensives, l’objectif de l'AJA sera de se montrer solide et pragmatique.

"Comme une très grosse équipe, d’un niveau Ligue des champions", a répondu Will Still, entraîneur d'Auxerre, lorsqu'il a été interrogé sur la manière d’aborder cette affiche. Selon lui, son adversaire ce vendredi (19 heures) a confirmé ce statut lors de son match de la semaine dernière (défaite contre Fenerbahçe 2-1). Le technicien belge se montre également élogieux envers le travail de son homologue lyonnais, Paulo Fonseca. "Il y a une identité de jeu très claire", a souligné celui qui a pris les commandes de l'AJA à l'intersaison.

Ne pas se mettre en difficulté

Pour espérer ramener un résultat de ce déplacement, les Bourguignons chercheront surtout à combler les brèches défensives (déjà 8 buts encaissés), tout en se montrant réalistes. "Ce sera à nous d’être le plus efficace, le plus solide et le plus pragmatique possible", a insisté l'ancien coach de Lens. L’objectif sera double : mettre les Rhodaniens en difficulté, tout en évitant de s'exposer derrière. "Pour un, essayer de les mettre dans l'embarras, et de deux, ne pas se mettre nous en mauvaise posture sur des moments de match", a précisé Will Still. Après un début de saison marqué par plusieurs erreurs, cette rencontre constituera un nouveau test pour des Auxerrois en quête d'équilibre. A l'inverse, l'OL aimerait se relancer contre la lanterne rouge, dernière formation à zéro point en Ligue 1.