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Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
Les joueuses d’OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes connaitra ses adversaires ce vendredi (12h)

  • par David Hernandez

    • En amont de son premier match de championnat, OL Lyonnes connaitre les affiches qui jalonneront son parcours en phase de ligue de Ligue des champions. Le tirage au sort a lieu ce vendredi à 12h du côté de Nyon.

    Pendant que Jonatan Giráldez et tout son groupe prendront la direction de Fleury, Vincent Ponsot se dirigera du côté de Nyon ce vendredi matin. Le directeur général d'OL Lyonnes assistera en effet au tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions qui se tient à midi ce jour en Suisse. Finalistes de la dernière édition, les Fenottes ont l'objectif de remonter sur un trône qui leur échappe depuis 2022 désormais. Une éternité pour un club comme OL Lyonnes. Avant de penser à la finale à Varsovie en mai, il y a un long chemin qui débutera le 30 septembre ou le 1er octobre suivant le calendrier défini pour les Lyonnes.

    Le club aimerait des belles affiches à Décines

    D'ici là, les coéquipières de Wendie Renard auront découvert quels seront leurs adversaires dans cette phase de six matchs. Au sein du club lyonnais, l'objectif est de ne pas revivre le scénario de l'an passé avec des gros matchs à l'extérieur et des "petites" affiches à la maison. Souhaitant ramener du monde au Parc OL, le finaliste de la dernière édition aimerait bien un gros comme le Barça ou Chelsea dans le chapeau 1 tandis que Manchester City fait figure d'épouvantail dans le chapeau 3.

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