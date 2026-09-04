OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ?

Joueur le plus décisif de l'OL la saison passée, Pavel Šulc doit trouver sa place alors que Loïs Openda est arrivé cet été. Le Tchèque, véritable couteau suisse offensif, devrait avoir une utilisation différente cette année.
Lorsqu'un garçon du calibre de Loïs Openda débarque, cela change pas mal de choses dans une attaque. Sur le terrain déjà, puisqu'on a vu que le Belge n'était pas avare d'efforts et qu'il avait un certain sens du but (deux pour l'instant), mais pour la rotation également. Notamment à l'OL, où ce sujet du 9 a longtemps animé les débats en 2025-2026. Puis, Pavel Šulc a fini par s'y imposer à force de marquer et de faire des différences au tableau d'affichage.
À égalité avec Corentin Tolisso (21 réalisations et offrandes), le Tchèque était le Lyonnais le plus décisif la saison passée. Un élément majeur. Mais quel rôle aura-t-il sur cet exercice ? C'est toute la question, alors que son été a été agité par le Mondial et par un potentiel départ. À l'issue du mercato, il est encore là. Il est entré trois fois en jeu lors des trois dernières rencontres après avoir connu une préparation perturbée. D'ailleurs, il a délivré sa formation avec une offrande pour Noah Nartey à Toulouse (0-2).
Titulaire à gauche contre Auxerre, et ensuite ?
Il n'a donc pas perdu son sens du collectif ni son apport dans la zone de vérité. Et ce vendredi contre Auxerre (19 heures), il pourrait connaître sa première titularisation de 2026-2027. Mais sur le côté gauche, alors que Julien Duranville est blessé et que Keito Nakamura n'est pas qualifié. D'où l'interrogation sur son emploi, car on a bien vu qu'il n'était pas très à l'aise sur l'aile, même s'il peut rentrer dans le cœur du jeu.
Sera-t-il voué à être le joker ou la doublette de luxe ? "Pavel a joué comme attaquant, mais désormais, nous avons un numéro 9 pur. Les intentions de notre équipe sont différentes avec Loïs, expliquait Paulo Fonseca jeudi. C'est quelqu'un qui fait davantage d'appels en profondeur. En tant qu'entraîneur, c'est à moi de travailler pour tirer le meilleur des caractéristiques des individualités." Mais a priori toujours en 4-2-3-1 ou 4-3-3, l'organisation que le Portugais privilégie.
En concurrence avec Tolisso et Openda
Dans cette configuration, Pavel Šulc occuperait les positions de Corentin Tolisso (plutôt meneur de jeu) ou de Loïs Openda. On sait qu'il peut être aux côtés du capitaine rhodanien, mais peut-il être aligné en soutien de l'ancien Lensois ? "Oui je pense qu'ils peuvent être associés. Pavel n'est pas vraiment un avant-centre. Il a évolué à ce poste car nous n'avions pas beaucoup d'autres solutions et que notre plan de jeu était différent. Il peut se placer sur tout le front offensif, plutôt à l'intérieur, car ce n'est pas un Malick Fofana. Mais si on pense que c'est positif pour nous, on pourra les faire jouer ensemble", a précisé l'entraîneur.
Les deux footballeurs devraient en tout cas être dans le 11 ce vendredi, avec Corentin Tolisso alternant entre relayeur gauche et numéro 10. Un trio qui devra trouver ses marques. Ce sera d'ailleurs l'idée générale de l'OL sur les prochaines semaines avec plusieurs recrues à intégrer. "On ne veut rien changer dans nos intentions, rester offensif. Mais il nous faudra de l’adaptation, faire attention aux qualités des joueurs pour les mettre dans le confort de notre structure, insistait Paulo Fonseca. L'année dernière, nous n'avions pas de 9, alors nous nous étions adaptés. Maintenant avec davantage d'ailiers, il nous faut aussi nous ajuster."
Avec l'enchaînement des matchs, Pavel Šulc (25 ans) aura de toute manière son importance, apportant une solution viable et un profil différent. On a bien compris la saison passée qu'il était nécessaire de ne pas compter seulement sur les titulaires. Dans un autre registre, avec peut-être un temps de jeu moindre, l'attaquant devrait malgré tout avoir de quoi impacter les résultats du club lyonnais. Jusqu'au mercato hivernal ou en mai 2027 ? C'est une autre question que l'on se posera plus tard.
"l'année dernière nous n'avions pas de 9"...ce qu"il ne faut pas entendre 🙄
Le mec fait jouer Endrick à droite quasi à chaque fois et il n'a servi à pas grand chose dans ce rôle.
Ca aurait juste déplacé le problème, nous n'aurions pas eu d'ailier droit.
Endrick a bien joué à droite, je pense que personne n'en doute
Qu'il ne dise pas qu'il n'avait pas d'avant-centre.
J’espère juste que Fonseca ne laissera pas trop Pavel sur le banc juste parce qu’il ne sait pas où le caser sur le terrain. Même s’il sort d’une période estivale compliquée, même s’il y a Openda qui monopolise l’attaque, Sulc a besoin de jouer, point barre. C’est un joueur qui apporte constamment du danger en zone offensive et la variété de son jeu contribue beaucoup à déstabiliser la défense adverse. C’est justement ce genre de joueur qui nous permet de ne pas avoir un jeu téléphoné. Donc pas de bêtises Paulo, tu le fais jouer !!
Si il gère bien son effectif (ce qui est pas garanti) il devrait être titulaire régulièrement et jouer à tous les matchs.
Il peut remplacer openda, tolisso ou un ailier en cours de matchs.
Il peut être titulaire en 9, 10 ou ailier pour faire souffler Openda, Tolisso.
Il aura un gros temps de jeu même si il sera probablement moins titulaire que l'année dernière.
Sympa pour Satriano qu'il préférai à Sulc, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que Sulc était mille fois plus utile que lui..
Décidément Paulo il est vraiment à l'ouest dans ses déclarations en ce moment..
Les joueurs comme Sulc qui peuvent jouer partout au milieu et en attaque, mais sans être expert d'un poste, c'est toujours compliqué à gérer. Si on faisait un sondage ici sur le meilleur poste de Pavel, je sens que ça serait très partagé.
je demande à voir car je ne l'imagine ni "faux" 10 ni ailier. Peut-être davantage en 9 et demi dans un 4 4 2 losange juste derrière Openda mais ce n'est pas du tout le schéma de Fonseca.
OLV si personne a remarqué que Sulc fait ses meilleurs match à la pointe de l'attaque l'an passé ca serai dramatique sur leur niveau de connaissance footballistique..
Moi je le vois jouer que dans l'axe, soit à 2 devant, soit tout seul..
Jamais au milieu ni sur un côté..
Le Roi Lion, c'est aussi mon avis, champaaaaagne !
En lisant les quelques réponses ici, on voit bien que les supporters ne sont pas d'accord sur la position de Sulc. (Quasi) tout le monde s'accorde sur la position axiale, mais pour le reste ça part dans différentes directions.
Je me rappelle des critiques envers Sulc qui jouait seul en pointe. En résumé l'avis était que l'on jouait sans point de fixation devant et que la tâche était facile pour la défense adverse. Ça ne te dit rien ?
Non ca ne me dis rien, ca voudrait dire que certain préférai Yaremchuk à Sulc?
En fait le debat c'est 9 et demi ou 9..
A partir du moment ou il ya pas de place pour un 9 et demi et que le rôle de milieu axial offensif est réservé à Coco ya une place à trouver, soit Sulc sera la doublure d'Openda, soit il sera titulaire à sa place, soit on passe à 2 devant..
C'est pas tres compliqué...
Apres si Fonseca veut le mettre a la place de Coco dans un 4231 avec Tolisso en relayeur je suis pour aussi, du moment qu'il est assez libre et qu'il soit dans l'axe c'est bon..
Dans tous les cas faut que Fonseca lui trouve une place sinon je boude.
La question du rôle de Sulc se pose depuis le debut du mercato. Étant donné que comme chacun le sait désormais, sauf ceux qui ne regardent pas les matchs ou ne comprennent pas ce qu'ils regardent, Sulc est un joueur d’axe. Il n’a ni la vitesse ni la vivacité pour jouer sur une aile. Sa force c'est les 30 derniers mètres (cc Aimé) parce qu'il va rentrer le ballon dans quasi nimporte quelle poqition ou faire la derniere passe. D’un côté je trouve que ça rend son profil super intéressant parce que justement, cela change des "tout-droit' TGV qui sont trop souvent formés en France pour jouer devant. D’un autre côté, puisque notre schéma est immuablement un schéma à 1 seul attaquant axial ou au mieux avec un milleu offensif axial (je parlerai pas de meneur de jeu parce que personne n’a ce profil) - rôle devolu à Tolisso ou éventuellement Nartey -, il ne sera pas soivent aligné a ce poste de faux 10, 'attaquant de soutien qui est son vrai poste. Et le titulaire en 9, pas de mystère, sauf baisse de forme, c'est Openda.
Pour toutes ces raisons, c'était lui le candidat idéal au départ pour satisfaire notre obligation de vendre.
La situation me paraît donc inextricable : il va être un joueur de rotation alors qu'il a un niveau de titulaire et alors qu'on n’est pas dans une situation qui nous permet d’avoir des remplacants à 20M.
Si seulement on pouvait jouer une part importante de nos matchs avec 2 attaquants axiaux (Openda ppur la profondeur et Sulc pour la finition et les redoublement de passes avec les autres joueurs), que ce soir en 3-5-2 quand il faut muscler la récupération ou 3-4-3 quand on peut dérouler ou 4-4-2...
Par exemple ce soir en l'absence ce de Nakamura on pourrait imaginer un 3-5-2 assez offensif avec Morton, Bidstrup et Tolisso (ou Tolisso plus bas e Nartey pour Bidstrup), Abner couloir gauche (il aura moins a defendre) et soit Athekame soit Nuamah dans le rôle de piston droit. Pour couronner le tout : une attaque Sulc-Openda 🙌
Gerland Era, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et c'est une excellente analyse à mon sens. Le pb est que nous avons trop d'ailiers et Fonseca prétend que l'équipe est équilibrée...
Oui pareil tout a fait d'accord..
Moi je me casse pas la tete je construit toute l'equipe autour d'une attaque Openda Sulc ..
352, 442 peu importe faut les associer..
Et Nakamura et Himbert aussi peuvent jouer plus proche du but et remplacer l'un des 2 ou les 2..
Si on a besoin de changer quelque chose en cours de latch on a Nuamah, Boudache ou Diranville pour faire les ailiers..
J'espère vraiment que Fonseca va essayer cette option..
C'est sur que ca aurait été l'idéal de pouvoir le vendre 30M et garder fofana.
Maintenant il va quand même réussir à avoir bcp de temps de jeux je pense avec tous les matchs qu'on va avoir.
il faudra bien faire souffler Openda et surtout Tolisso. Sachant que tolisso peut aussi redescendre plus bas au milieu et Sulc rentrer pour aussi faire souffler Morton ou Bidstrup.
Il ne sera pas titulaire tous les matchs mais a mon avis il le sera régulièrement quand même et il rentrera presque à chaque fois.
Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas jouer avec un milieu Morton - Tolisso - Sulc dans un 433 ou un 4231, notamment contre des petites équipes et à domicile où on sait qu'on va avoir le ballon (comme ce soir par exemple).
Morton en 6, Tolisso en 8, et Pavel en 10.
Ce qui est bien, c'est que sur le banc on a également les mêmes profils avec Bidstrup en 6, Merah en 8 et Nartey en 10. Bon on a aussi Tessmann mais pour moi c'est le 3ème dans la hiérarchie des n°6.
Et quand on joue à l'extérieur ou contre une équipe un peu plus forte et qu'il nous faut plus d'équilibre au milieu, à ce moment là on peut densifier un peu en mettant Morton et Bidstrup ensemble avec Tolisso en 10.
Arioul, se retrouver trop dans le coeur du jeu ne correspond pas aux qualité de Pavel.
Tessman à tjrs été le chouchou de Fonseca, il y a fort à parier que ça ne va pas changer encore cette saison, il sera peut être juste moins souvent titu, mais attendons nous à le voir encore bien souvent soit à la place de Morton soit Bidstrup, ou pourquoi pas un autre...
"Tessman à tjrs été le chouchou de Fonseca"
Très juste... sauf à Old Trafford où il a préféré Akoukou et Veretout à l'Américain..
Il est numéro 10, c'est marqué sur son maillot. Ceux qui répètent qu'il est difficile à utiliser sont à côté de la plaque.
Ahtmos, il me semble que nous avons déjà eu des numéro 10 avant-centre. C'est juste un flocage aujourd'hui et ce poste de distributeur au coeur du jeu ne correspond pas à ses qualités.
Je pense qu’Athmos devait plaisanter...
Alex a été numéro 10 dans un passé pas si lointain.
C'est simple Sulc est un joueur axial qui peut jouer 9 ou 10.
A priori, le 9 titulaire est Openda et le 10 titulaire est Tolisso (qui joue clairement en milieu haut sur le terrain, désormais, contrairement à certains qui reculent en vieillissant).
Sauf qu'on a 3 compets à jouer et que Tolisso vieillit
Donc faudra faire tourner pour pas reproduire les erreurs de l'an passé où Sulc et Moreira se sont pétés quand ça devenait crucial au printemps.
De ce fait, Sulc, même s'il semble remplaçant a prime abord, pourra débuter un grand nombre de matches.
Et vu que ses plus grandes qualités sont sa bonne mentalité, sa hargne, sa capacité d'adaptation et son intelligence de jeu, je pense pas que ça lui posera problème de changer de rôle selon les circonstances.
Evidemment qu'il doit demeurer important dans cet OL là.