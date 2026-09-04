OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ?

Joueur le plus décisif de l'OL la saison passée, Pavel Šulc doit trouver sa place alors que Loïs Openda est arrivé cet été. Le Tchèque, véritable couteau suisse offensif, devrait avoir une utilisation différente cette année.

Lorsqu'un garçon du calibre de Loïs Openda débarque, cela change pas mal de choses dans une attaque. Sur le terrain déjà, puisqu'on a vu que le Belge n'était pas avare d'efforts et qu'il avait un certain sens du but (deux pour l'instant), mais pour la rotation également. Notamment à l'OL, où ce sujet du 9 a longtemps animé les débats en 2025-2026. Puis, Pavel Šulc a fini par s'y imposer à force de marquer et de faire des différences au tableau d'affichage.

À égalité avec Corentin Tolisso (21 réalisations et offrandes), le Tchèque était le Lyonnais le plus décisif la saison passée. Un élément majeur. Mais quel rôle aura-t-il sur cet exercice ? C'est toute la question, alors que son été a été agité par le Mondial et par un potentiel départ. À l'issue du mercato, il est encore là. Il est entré trois fois en jeu lors des trois dernières rencontres après avoir connu une préparation perturbée. D'ailleurs, il a délivré sa formation avec une offrande pour Noah Nartey à Toulouse (0-2).

Titulaire à gauche contre Auxerre, et ensuite ?

Il n'a donc pas perdu son sens du collectif ni son apport dans la zone de vérité. Et ce vendredi contre Auxerre (19 heures), il pourrait connaître sa première titularisation de 2026-2027. Mais sur le côté gauche, alors que Julien Duranville est blessé et que Keito Nakamura n'est pas qualifié. D'où l'interrogation sur son emploi, car on a bien vu qu'il n'était pas très à l'aise sur l'aile, même s'il peut rentrer dans le cœur du jeu.

Sera-t-il voué à être le joker ou la doublette de luxe ? "Pavel a joué comme attaquant, mais désormais, nous avons un numéro 9 pur. Les intentions de notre équipe sont différentes avec Loïs, expliquait Paulo Fonseca jeudi. C'est quelqu'un qui fait davantage d'appels en profondeur. En tant qu'entraîneur, c'est à moi de travailler pour tirer le meilleur des caractéristiques des individualités." Mais a priori toujours en 4-2-3-1 ou 4-3-3, l'organisation que le Portugais privilégie.

En concurrence avec Tolisso et Openda

Dans cette configuration, Pavel Šulc occuperait les positions de Corentin Tolisso (plutôt meneur de jeu) ou de Loïs Openda. On sait qu'il peut être aux côtés du capitaine rhodanien, mais peut-il être aligné en soutien de l'ancien Lensois ? "Oui je pense qu'ils peuvent être associés. Pavel n'est pas vraiment un avant-centre. Il a évolué à ce poste car nous n'avions pas beaucoup d'autres solutions et que notre plan de jeu était différent. Il peut se placer sur tout le front offensif, plutôt à l'intérieur, car ce n'est pas un Malick Fofana. Mais si on pense que c'est positif pour nous, on pourra les faire jouer ensemble", a précisé l'entraîneur.

Les deux footballeurs devraient en tout cas être dans le 11 ce vendredi, avec Corentin Tolisso alternant entre relayeur gauche et numéro 10. Un trio qui devra trouver ses marques. Ce sera d'ailleurs l'idée générale de l'OL sur les prochaines semaines avec plusieurs recrues à intégrer. "On ne veut rien changer dans nos intentions, rester offensif. Mais il nous faudra de l’adaptation, faire attention aux qualités des joueurs pour les mettre dans le confort de notre structure, insistait Paulo Fonseca. L'année dernière, nous n'avions pas de 9, alors nous nous étions adaptés. Maintenant avec davantage d'ailiers, il nous faut aussi nous ajuster."

Avec l'enchaînement des matchs, Pavel Šulc (25 ans) aura de toute manière son importance, apportant une solution viable et un profil différent. On a bien compris la saison passée qu'il était nécessaire de ne pas compter seulement sur les titulaires. Dans un autre registre, avec peut-être un temps de jeu moindre, l'attaquant devrait malgré tout avoir de quoi impacter les résultats du club lyonnais. Jusqu'au mercato hivernal ou en mai 2027 ? C'est une autre question que l'on se posera plus tard.