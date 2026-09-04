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Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd'hui à Lens
Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd’hui à Auxerre (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

OL - Auxerre : Archer retenu, Oppegard absent du groupe auxerrois

  • par Alban Nivet

    • Auxerre se présente face à l'OL ce vendredi 4 septembre avec une nouvelle arme offensive. Arrivé dans les dernières heures du mercato, Cameron Archer connaît sa première convocation avec l'AJA, alors que Fredrik Oppegard ne figure pas dans le groupe.

    Recruté récemment par AuxerreCameron Archer va pouvoir découvrir officiellement ses nouveaux coéquipiers en compétition. L'attaquant anglais, qui a effectué l'intégralité de la préparation estivale avec Southampton, avait été annoncé apte par Will Still lors de son passage devant les médias mercredi. Sa présence dans le groupe vient notamment compenser le départ de Theo Bair, transféré à Bolton. Reste désormais à savoir si le technicien auxerrois décidera de lancer sa nouvelle recrue dès le coup d'envoi ou de la faire entrer en cours de rencontre.

    Tuanzebe encore trop juste

    Pour Axel Tuanzebe, il faudra en revanche patienter. Le défenseur ne fera pas partie du déplacement à Décines ce vendredi, faute d'une préparation suffisante. Arrivé sans avoir participé à une présaison collective durant l'été, il n'est pas encore en mesure de répondre aux exigences physiques d'une rencontre de Ligue 1. L'AJA devra donc composer sans lui pour tenter de stopper une série de deux défaites consécutives. Fredrik Oppegard, lui, est forfait car il a été malade ces derniers jours. L'Olympique lyonnais retrouvera les Bourguignons à 19 heures.

    Le groupe de l'AJA : Nardi, Diop, Mezerette – Siwé, Diomandé, Makosso, Sy, Mandengue, Legros, Akpa – Danois, Ahamada, Ekwah, Dioubaté, Devernois, Piedfort – Labeau Lascary, Casimir, Archer, Namaso, Faivre, Zossou.

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