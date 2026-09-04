OL académie : Ismaël Jabateh vient renforcer la réserve

Un an après son départ d'Auxerre, le défenseur Ismaël Jabateh signe à l'OL. Il jouera d'abord avec la réserve de Gueïda Fofana.

L'annonce est un peu passée à la trappe, d'autant que cela ne concerne pas directement l'équipe de Paulo Fonseca. Jeudi, l'OL a informé qu'il recrutait Ismaël Jabateh, un défenseur central de 19 ans. Il n'est pas ici question d'apporter de la concurrence supplémentaire pour Moussa Niakhaté, Clinton Mata ou encore Felix Bacher, mais plutôt de densifier les rangs de la réserve, en National 2.

Il était à l'essai depuis début août

Ce profil imposant (1m93) est officiellement un membre du groupe Pro 2. Il était à l'essai depuis août et a participé à deux matchs amicaux avec les Gones. Le droitier pourrait ainsi être de la partie samedi soir contre Fleury pour la deuxième journée de championnat. Il revient en France, après un an passé en Autriche, au Sturm Graz, où il avait signé un contrat professionnel.

Formé à Auxerre entre 2022 et 2025, le membre de la génération 2027 s'est a priori engagé librement avec les Rhodaniens. Selon Borgia_OL, bien informé sur l'Académie, son contrat court sur l'exercice 2026-2027, avec une prolongation d'une saison en option. Un pourcentage sur une éventuelle revente serait également inclus dans l'opération. Ce que le club n'a pas confirmé dans son communiqué.