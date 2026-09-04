Actualités
Lors d’OL – Fenerbahçe, des échauffourées ont eu lieu en tribune et sur le terrain (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)

Surveillance accrue pour OL - Auxerre ce vendredi

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Six jours après des violences survenues en marge du match OL - Le Havre, la préfecture du Rhône a renforcé le dispositif policier pour la rencontre face à Auxerre ce vendredi (19h).

    Le dispositif policier sera nettement renforcé vendredi soir avant le match entre l'Olympique lyonnais et Auxerre. Une réaction aux violences survenues samedi en marge de la rencontre OL - Le Havre. La préfecture du Rhône a annoncé la nouvelle à l'AFP ce 4 septembre.

    La rencontre en elle-même n'est pas considérée à risque. Mais, "au regard des événements survenus lors du dernier match et des tensions des derniers jours, le préfet Etienne Guyot a décidé de déployer davantage de policiers et de mobiliser la CRS 83". Une unité mobile spécialisée dans les violences urbaines, ont précisé ses services.

    Deux agressions, deux enquêtes distinctes ouvertes

    Samedi soir, un couple a été agressé aux abords du stade après le nul entre Lyonnais et Havrais (1-1). La femme, une élue locale d'une commune voisine, a rapporté sur Facebook qu'ils avaient essuyé des insultes racistes de la part de supporters rhodaniens avant d'être frappés.

    Juste avant la partie, deux autres personnes, dont un jeune homme de 17 ans, ont également été rouées de coups. Selon la mère d'un autre garçon présent, qui a témoigné dans Le Progrès, celui-ci se trouvait avec des amis quand un groupe de "plusieurs dizaines" de personnes, dont certaines encagoulées, leur ont lancé "négros, bougnoules, on va vous tuer". D'après son récit, son fils a ensuite essuyé des coups de pieds et de poings.

    Le Parquet a confirmé à l'AFP avoir ouvert deux enquêtes pénales distinctes pour "violences aggravées suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours". "Aucun élément aujourd'hui ne permet de lier les deux séquences", a précisé une source proche du dossier. Selon elle, le couple semble avoir été pris pour cible par un groupe "alcoolisé" qui sortait d'un bar. L'enquête pour identifier les auteurs progresse rapidement.

    La maire de Décines veut que l'OL "prenne ses responsabilités"

    Quant aux deux autres blessés, "l'hypothèse privilégiée actuellement est celle d'une rixe entre deux groupes de supporters antagonistes, qui pourraient s'être donné rendez-vous", a précisé l'informateur. Elle évoque une vingtaine de personnes de chaque côté. Le groupe Atypik, anciennement Six-Neuf Pirates, qui se définit comme "cosmopolite, populaire et ouvert à tous et à toutes", a publié un communiqué affirmant avoir "été victime d'un guet-apens aux abords des entrées du stade", de la part d'ultras, et précise s'être "défendus".

    "J'espère que l'OL va prendre la mesure des faits, ses responsabilités et fera le ménage parmi ses supporters", a commenté la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra (LR). "On ne vient pas ici pour se défouler et tenir des propos racistes hors du temps".

    Lundi, le club a assuré qu'il ferait "preuve d'une tolérance zéro envers les violences, le racisme, le sexisme et l'ensemble des discriminations". Il a aussi ajouté vouloir "se constituer partie civile aux côtés des victimes".

    à lire également
    Felix Bacher : "Quand l'OL vous approche, vous êtes forcément à l’écoute"
    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 4 Sep 26 à 15 h 04

      On attend toujours le communiqué des Bad Gones qui condamnent ces agressions du week end dernier. Ils ne seraient pas responsables tout de même ? n'est-ce pas ?

      Signaler
    2. Avatar
      calone - ven 4 Sep 26 à 15 h 48

      bonjour, on entend toujours la même musique concernant Ol et les pouvoirs publics : on va prendre des mesures pour éradiquer ces phénomènes. Mais à ma connaissance nous ne voyons aucun résultat significatif si ce n’est une recrudescence de ces faits qui pourrissent notre société.
      À mon avis SI l’on VEUT on PEUT. Les anglais y sont bien parvenus.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Felix Bacher : "Quand l'OL vous approche, vous êtes forcément à l’écoute" 16:00
    Surveillance accrue pour OL - Auxerre ce vendredi 15:00
    OL académie : Ismaël Jabateh vient renforcer la réserve 14:05
    Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd'hui à Lens
    OL - Auxerre : Archer retenu, Oppegard absent du groupe auxerrois 13:15
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : OL Lyonnes à la sauce anglaise pour la phase de classement 12:28
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco le dimanche 29 novembre pour conclure la 12e journée 11:50
    Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura 11:00
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Première Ligue : c'est la reprise pour OL Lyonnes 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 09:25
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ? 08:40
    Will Still, entraîneur de Reims
    Will Still (Auxerre) : l'OL, une équipe "de niveau Ligue des champions" 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Ligue des champions : OL Lyonnes connaitra ses adversaires ce vendredi (12h) 07:30
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes se déplacera à Fleury sans Renard ni Weir 03/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    L'OL sans Duranville ni Nakamura mais avec Himbert et Kluivert 03/09/26
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite 03/09/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Fofana pouvait "apporter une autre dimension physique" à l'OL 03/09/26
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    OL - Ligue 1 : les déplacements à Brest et Lille en novembre programmés 03/09/26
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    Fonseca (OL) : "Nous devons éradiquer le racisme" 03/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut