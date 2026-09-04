OL - Auxerre (3-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Sans trembler, l'OL a aisément pris le dessus sur Auxerre ce vendredi (3-1). Il se relance bien après des jours difficiles. Retrouvez le baromètre du match de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

On a aimé

Un Ernest Nuamah retrouvé

Au sein d'une attaque mouvante avec un Loïs Openda remuant et un Pavel Šulc entre les lignes, Ernest Nuamah a parfaitement trouvé sa place. Ou plutôt ses places, car face à Auxerre (3-1), le Ghanéen a montré qu'il n'était pas qu'un ailier. Dans un rôle un peu plus axial qu'habituellement, ce qui ne l'a pas empêché de rester sur son couloir droit de temps à autre, il a affolé la défense bourguignonne. D'ailleurs, à sa sortie à la 63e minute, il était le deuxième joueur à avoir remporté le plus de duels derrière Mads Bidstrup.

Au-delà de son activité, on l'a trouvé plus juste que d'habitude. À l'image de son but, celui du 3-1. Une action limpide. Bien servi par son coéquipier danois, Ernest Nuamah a tranquillement ajusté sa position et sa frappe pour trouver le petit filet. En première période, il avait aussi idéalement tiré un corner pour la tête de Felix Bacher (1-0). Sa prestation et l'association avec les trois autres éléments offensifs peuvent en tout cas donner des idées pour la suite. Alors qu'il restait sur des performances trop neutres, voire insuffisantes, et que Kaïl Boudache pointait le bout de son nez, il a marqué des points.

On a moins aimé

Le manque de réussite de Loïs Openda

Ce n'est pas faute d'avoir eu des occasions. Au moins six très nettes. Et pourtant, Loïs Openda a conclu son match face à l'AJA sans réalisation à son actif. Il y a d'abord eu une tête détournée par une main puis par le gardien (7e). Ensuite, il a raté seul face au portier avec un extérieur du pied à côté (16e). En fin de rencontre, il a encore buté sur Mamadou Diop et l'arrière-garde auxerroise (83e et 88)e. Très frustrante soirée pour le Belge.

Car en plus, il a bien réussi à percer les cages à la 18e minute. Mais son but a été refusé d'un rien pour un hors-jeu minime. Dommage pour le footballeur de 26 ans et ses statistiques. Sur le plan collectif cependant, il a été parfait, ne rechignant pas à faire les efforts. Il a en plus donné une passe décisive à Zachary Athekame. Il reste déterminant par ses appels et sa générosité. Faire grimper le tableau d'affichage aurait été la cerise sur le gâteau.