Sur le départ lors du mercato estival, Nicolas Tagliafico est encore à l'OL. Le restera-t-il encore après la fermeture de tous les marchés potentiels ? Matthieu Louis-Jean n'a écarté aucune piste.

Jusqu'au dernier moment, Nicolas Tagliafico a failli quitter l'OL. Lors du mercato estival, il était convoité par la Juventus Turin et l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, les Espagnols étaient proches de le recruter mardi soir, mais ils n'ont pas réussi à débloquer suffisamment de place dans leur masse salariale pour signer le champion du monde 2022. Mais la situation n'est pas encore totalement réglée pour l'arrière gauche.

"Je ne sais pas trop ce qui va arriver'

C'est ce qu'a expliqué le directeur sportif, Matthieu Louis-Jean, au micro de Ligue 1+. "C'est un peu particulier car ces deux grands clubs le voulaient. Jusqu'au bout, on pensait que ça allait se faire à l'Atlético, a confirmé le dirigeant après le succès 3-1 des Lyonnais face à Auxerre. Oui, des marchés sont encore ouverts, maintenant, je ne sais pas trop ce qui va arriver. Pour l'instant, il est avec nous et on en est contents." Cette situation explique sans doute pourquoi il était remplaçant ce vendredi. Reste à savoir si nous le reverrons sous la tunique rhodanienne.