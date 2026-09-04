Actualités
Les joueurs de l’OL Adil Hamdani et Rémi Himbert (@OetL)

OL : comment Paulo Fonseca gère ses jeunes joueurs

  • par Gwendal Chabas

    • Selon un rapport de l'Observatoire du football, l'OL fait partie des équipes utilisant le plus d'U21 en championnat. Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes pousses lyonnaises.

    La statistique porte sur l'année 2026 en Ligue 1. Cette année, Paulo Fonseca a aligné 12 footballeurs de moins de 21 ans. quasiment deux d'entre eux sont titulaires en moyenne par journée. D'après le rapport du CIES Observatoire du football, l'OL est le cinquième club français leur donnant le plus de temps de jeu, le huitième parmi les écuries des cinq principales compétitions européennes. Paulo Fonseca a lu cet article, comme il l'a confié jeudi.

    En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais a expliqué son management à ce sujet. "Sur des matchs, il est plus facile de faire appel à eux, mais sur d'autres, il faut davantage de vécu. Ici, ils ont de la qualité, mais selon moi, il faut faire attention à ne pas les "cramer" en les utilisant dans des contextes difficiles, a détaillé le Portugais. À Fenerbahçe par exemple, c'est délicat si tu n'as jamais connu cette atmosphère, cette pression... Cela peut impacter la suite de leur saison. Il faut choisir le bon moment, et parfois, c'est mieux de les protéger. Tactiquement et physiquement, ils sont peut-être prêts, mais mentalement c'est autre chose."

    Des jeunes se feront-ils une place dans le 11 ?

    Cette saison, ils sont encore nombreux dans l'effectif rhodanien. Mais à quel point nous les verrons sur la pelouse ? C'est une autre question. Il est vrai qu'au Stadium, des Kaïl Boudache, Rémi Himbert, Julien Duranville, Noah Nartey et Mathys De Carvalho étaient titulaires. Mais pour l'instant, le "11-type" qui se dégage ne les implique pas forcément, hormis éventuellement l'ailier arrivé de Nice. "Je crois en tous nos joueurs. Contre Toulouse (0-2), il y en avait plusieurs sur le terrain. Je pense qu'ils auront de la place pour s'exprimer car on a beaucoup d'affiches. Vous savez que je n'ai aucun problème à les lancer, ça me plaît. Naturellement, certains ont plus d'espace que d'autres, mais j'ai confiance en eux, a insisté Paulo Fonseca. Même si l'expérience est importante."

    à lire également
    Felix Bacher : "Quand l'OL vous approche, vous êtes forcément à l’écoute"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : comment Paulo Fonseca gère ses jeunes joueurs 17:00
    Felix Bacher : "Quand l'OL vous approche, vous êtes forcément à l’écoute" 16:00
    Surveillance accrue pour OL - Auxerre ce vendredi 15:00
    OL académie : Ismaël Jabateh vient renforcer la réserve 14:05
    Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd'hui à Lens
    OL - Auxerre : Archer retenu, Oppegard absent du groupe auxerrois 13:15
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : OL Lyonnes à la sauce anglaise pour la phase de classement 12:28
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco le dimanche 29 novembre pour conclure la 12e journée 11:50
    Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Première Ligue : c'est la reprise pour OL Lyonnes 10:10
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 09:25
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ? 08:40
    Will Still, entraîneur de Reims
    Will Still (Auxerre) : l'OL, une équipe "de niveau Ligue des champions" 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Ligue des champions : OL Lyonnes connaitra ses adversaires ce vendredi (12h) 07:30
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes se déplacera à Fleury sans Renard ni Weir 03/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    L'OL sans Duranville ni Nakamura mais avec Himbert et Kluivert 03/09/26
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite 03/09/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Fofana pouvait "apporter une autre dimension physique" à l'OL 03/09/26
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    OL - Ligue 1 : les déplacements à Brest et Lille en novembre programmés 03/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut