OL : comment Paulo Fonseca gère ses jeunes joueurs

Selon un rapport de l'Observatoire du football, l'OL fait partie des équipes utilisant le plus d'U21 en championnat. Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes pousses lyonnaises.

La statistique porte sur l'année 2026 en Ligue 1. Cette année, Paulo Fonseca a aligné 12 footballeurs de moins de 21 ans. quasiment deux d'entre eux sont titulaires en moyenne par journée. D'après le rapport du CIES Observatoire du football, l'OL est le cinquième club français leur donnant le plus de temps de jeu, le huitième parmi les écuries des cinq principales compétitions européennes. Paulo Fonseca a lu cet article, comme il l'a confié jeudi.

En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais a expliqué son management à ce sujet. "Sur des matchs, il est plus facile de faire appel à eux, mais sur d'autres, il faut davantage de vécu. Ici, ils ont de la qualité, mais selon moi, il faut faire attention à ne pas les "cramer" en les utilisant dans des contextes difficiles, a détaillé le Portugais. À Fenerbahçe par exemple, c'est délicat si tu n'as jamais connu cette atmosphère, cette pression... Cela peut impacter la suite de leur saison. Il faut choisir le bon moment, et parfois, c'est mieux de les protéger. Tactiquement et physiquement, ils sont peut-être prêts, mais mentalement c'est autre chose."

Des jeunes se feront-ils une place dans le 11 ?

Cette saison, ils sont encore nombreux dans l'effectif rhodanien. Mais à quel point nous les verrons sur la pelouse ? C'est une autre question. Il est vrai qu'au Stadium, des Kaïl Boudache, Rémi Himbert, Julien Duranville, Noah Nartey et Mathys De Carvalho étaient titulaires. Mais pour l'instant, le "11-type" qui se dégage ne les implique pas forcément, hormis éventuellement l'ailier arrivé de Nice. "Je crois en tous nos joueurs. Contre Toulouse (0-2), il y en avait plusieurs sur le terrain. Je pense qu'ils auront de la place pour s'exprimer car on a beaucoup d'affiches. Vous savez que je n'ai aucun problème à les lancer, ça me plaît. Naturellement, certains ont plus d'espace que d'autres, mais j'ai confiance en eux, a insisté Paulo Fonseca. Même si l'expérience est importante."