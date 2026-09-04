Actualités
Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague - OL
Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague – OL (@ACSparta)

OL : Abner et Pavel Šulc titulaires face à Auxerre

  • par Gwendal Chabas
  • 38 Commentaires

    • Objectif, renouer avec la victoire à la maison pour l'OL ce vendredi face à Auxerre (19h). Abner et Šulc vont débuter dans le 11.

    Après une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1), l'OL dispute une troisième rencontre de suite à domicile. L'occasion de renouer avec le succès ? Ce serait l'idéal pour recoller à Lille, qui compte sept points après trois journées (quatre en deux matchs pour l'Olympique lyonnais). Paulo Fonseca a changé tout son couloir gauche pour la réception d'Auxerre ce vendredi soir (19 heures). Exit Nicolas Tagliafico et Kaïl Boudache, place à Abner et à Pavel Šulc.

    À voir comment tout cela va s'articuler car on sait que le Tchèque est davantage un joueur d'axe qu'un ailier. Pour le reste, la composition ne change pas par rapport au 11 aligné le week-end passé. En défense, Dominik Greif évoluera derrière la charnière Moussa Niakhaté - Felix Bacher. Zachary Athekame enchaîne à droite.

    Pas de changement au milieu

    Au milieu, on retrouve le régulateur Tyler Morton associé à Mads Bidstrup et au capitaine Corentin Tolisso. Décisif avec son but contre le HAC, Loïs Openda espère récidiver, peut-être sur un service d'Ernest Nuamah, qui garde lui aussi la confiance de l'entraîneur.

    La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Morton, Bidstrup - Nuamah, Tolisso, Šulc - Openda

    à lire également
    OL : comment Paulo Fonseca gère ses jeunes joueurs
    38 commentaires
    1. Oh-Greg-il-la-sort
      Oh-Greg-il-la-sort - ven 4 Sep 26 à 18 h 05

      Hâte de voir ce que cela va donner, je me demande si inverser Sulc et Openda ne serait pas judicieux, mais tout dépend de l'animation comme dirait notre cher entraîneur 🙂

      Aller l'OL !

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - ven 4 Sep 26 à 18 h 33

        Openda n'a jamais joué sur l'aile. J'avais pensé aussi à ça mais visiblement c'est pas envisageable.

        Signaler
    2. Avatar
      ciresglover - ven 4 Sep 26 à 18 h 09

      Pas de Tagliafico soit on souhaite mettre en valeur Abner pour le vendre soit Tagliafico est préservé en attente de départ.
      Ou tout simplement il est pas en forme.😆

      Signaler
      1. Avatar
        brad - ven 4 Sep 26 à 18 h 22

        Je pense que Tagliafico est plus dans la décompression mentale que hors de forme , sa CDM assez réussie sur le plan personnel lui a été énergivore , après je ne sais pas tout
        de ce que le coach voit aux entrainements ; mais bon Auxerre va nous donner les 3 points....

        Signaler
    3. cavegone
      cavegone - ven 4 Sep 26 à 18 h 16

      C’est la limite de Sulc en 9, il ne joue aucun duel aérien n’a pas une mobilité transcendante et ne prend pas l’espace.
      Je sais qu’il y en a qui en font un 9 racé mais là y a beaucoup de lacunes quand même. Il sera dur de jouer avec lui en pointe, je pense qu’il serait bien plus complémentaire d’Openda que remplaçant.

      Par contre dans ce 4-2-3-1 le jeu penchera à droite et Abner sera tout seul pour défendre.
      Si Auxerre manoeuvre bien ils pourront isoler Abner et recuperer pas mal de ballons.
      Car je n’imagine pas Sulc faire des appels le long de la ligne.

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - ven 4 Sep 26 à 18 h 35

        Sulc est un gros travailleur, aucun soucis pour faire les replis défensifs. Le fait qu'il retourne attaquer plutôt dans l'axe n'est en rien incompatible avec les tâches défensives.

        Signaler
    4. RBV
      RBV - ven 4 Sep 26 à 18 h 19

      Cette année c’est Nuamah qui a le totem d’immunité…cool 🙄

      Signaler
    5. Avatar
      Gregaussie - ven 4 Sep 26 à 18 h 20

      Et Boudache?!?

      Signaler
    6. Avatar
      Remi - ven 4 Sep 26 à 18 h 20

      Donc Boudache, qui percute +, est + imprévisible, est meilleur dans toutes ses entrées, que Nuamah, est sur le banc.... OK

      Signaler
      1. RBV
        RBV - ven 4 Sep 26 à 18 h 27

        Oui…je pense que la dessus Fonseca se trompe…Boudache a été le joueur le plus performant de l’attaque avec Openda et il se retrouve derrière Nuamah qui est une catastrophe depuis le début de la saison…
        Nuamah devrait rentrer à partir de la 60/65eme avec des défenseurs fatigués…
        Bref. À part ça, c’est la meilleure équipe selon moi.

        Signaler
      2. Olympien First
        Olympien First - ven 4 Sep 26 à 18 h 29

        Vu son âge et son gabarit encore léger, peut-être que Fonseca préfère débuter avec Nuamah et utiliser Boudache dans le dernier tiers du match, avec plus de latitude et d'espace face à des opposants un peu "usés"?

        Je ne défends pas Fonseca, j'exprime juste une explication qui correspond un peu à ce qu'il a dit en conférence de presse, puisqu'il veut ménager les jeunes et gérer leur temps de jeu en fonction de l'opposition, du déroulement des matchs. En gros ce que font la plupart des entraineurs, mais avec de grosses nuances selon l'effectif.

        Cette explication "facile" élude évidemment pas mal de critiques "à priori"...

        Signaler
    7. Avatar
      Gregaussie - ven 4 Sep 26 à 18 h 21

      C'est Fonseca qui a le totem... Il peut pas se faire virer. Vivement l'an prochain.

      Signaler
    8. Avatar
      Remi - ven 4 Sep 26 à 18 h 21

      Par contre c'est quoi ce carré violet au niveau de Openda sur l'image ?

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - ven 4 Sep 26 à 18 h 31

        C'est pour montrer qui est notre meilleur joueur.

        Signaler
    9. Avatar
      gOLdorak - ven 4 Sep 26 à 18 h 24

      Donc, on déserte l'aile gauche et on joue sans notre meilleur ailier droit.

      Fonseca n'aime pas les jeunes, et il aime encore moins les jeunes qui ont du talent.

      Signaler
      1. Avatar
        Remi - ven 4 Sep 26 à 18 h 26

        Il dit que certains jeunes n'ont pas le mental pour débuter certaines confrontation, car on peut les cramer. (Exemple : la pression contre le Fener). C'est vrai que contre Auxerre à domicile il faut être fort mentalement ....😂 Il se contredit tout le temps c'est fou

        Signaler
    10. janot06
      janot06 - ven 4 Sep 26 à 18 h 31

      Pour ceux que ça intéresse... diffusion du match.

      https://jack21eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4431215/lyon-vs-aj-auxerre.html?icg=RlI&ilang=fr

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - ven 4 Sep 26 à 18 h 59

        Autre lien : https://tinyurl.com/84t57m4y.

        Signaler
    11. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - ven 4 Sep 26 à 18 h 32

      Hello,
      Sur le banc, yaki ?....🤔

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - ven 4 Sep 26 à 18 h 35

        Même le site officiel de l'OL ne les donne pas ! A croire qu'ils s'en fichent !
        Donc, sur le banc, les autres...

        Signaler
        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - ven 4 Sep 26 à 18 h 39

          Ce sont peut être pourtant eux qui feront la différence !
          On va attendre les belles images de Ligue 1 +...

        2. janot06
          janot06 - ven 4 Sep 26 à 18 h 40

          R. Descamps
          C. Mata
          N. Tagliafico
          R. Kluivert
          N. Nartey
          K. Merah
          T. Tessmann
          K. Boudache
          R. Himbert

          cf, "L'Equipe"

        3. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - ven 4 Sep 26 à 18 h 46

          Merci les gars ! ( avec fandelol)
          J'avais la flemme de chercher .

      2. Avatar
        fandelol - ven 4 Sep 26 à 18 h 38

        Kluivert, mata, tagliafico, Tessmann, Merah, nartey, boudache, himbert...

        Signaler
    12. cavegone
      cavegone - ven 4 Sep 26 à 18 h 34

      C’est pas déconnant d’installer une hiérarchie et de ne pas la bousculer au moindre doute. Boudache est en train de piquer la place de Nuamah. C’est clair.
      A Ernest de se sentir menacé et mettre tout le monde d’accord.
      Mais si je devais mettre une pièce je la mettrais sur Boudache qui apporte offensivement bien plus de gages qu’Ernest sur ces derniers matchs.

      Signaler
    13. Avatar
      Sherman28 - ven 4 Sep 26 à 18 h 37

      Avant sa blessure, Nuamah jouait titulaire et fatiguait beaucoup les adversaires. Avec Boudache qui rentre en seconde pour finir le boulot, sa titularisation me semble logique. On commencera le bashing Nuamah un peu plus tard dans la saison non ?

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - ven 4 Sep 26 à 18 h 42

        Certains sont pressés et ont déjà commencé...
        La passion pour les têtes de Turc.

        Signaler
        1. Oh-Greg-il-la-sort
          Oh-Greg-il-la-sort - ven 4 Sep 26 à 18 h 44

          AMN est parti, donc il faut un joueur à descendre... la nature a horreur du vide j'ai l'impression... sûr que ça va aider l'équipe à avoir confiance...

    14. Toitoi
      Toitoi - ven 4 Sep 26 à 18 h 43

      Il est indiqué "La composition probable de l'OL" : vous n'êtes pas sûr à O&L ou c'est une erreur ?

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - ven 4 Sep 26 à 19 h 02

        Corrigé. Donc c'était une erreur.

        Signaler
    15. Avatar
      Forest Gone - ven 4 Sep 26 à 18 h 49

      Sulc sur un côté c'est pas pertinent.

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - ven 4 Sep 26 à 18 h 50

        Je pense qu'il ne va pas passer tout le match à sniffer la ligne...

        Signaler
      2. Avatar
        Forest Gone - ven 4 Sep 26 à 18 h 51

        Abner je comprends pas je vois rien chez lui. Ça ne fait pas rêver mais Ouedraogo est à ce jour notre meilleur latéral gauche.

        Signaler
    16. Avatar
      Fabkidugone - ven 4 Sep 26 à 18 h 51

      personne au stade

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - ven 4 Sep 26 à 18 h 54

        L'horaire à la kon, la chaleur insupportable coté Est plein soleil, les navettes payantes.
        Pas surprenant, hélas...

        Signaler
      2. janot06
        janot06 - ven 4 Sep 26 à 18 h 54

        Les derniers résultats, l'horaire, l'adversaire, autant de raisons pour avoir un stade qui sonne le creux.

        Allez, bon match en espérant qu'on ne relance pas la lanterne rouge...

        Signaler
    17. Toitoi
      Toitoi - ven 4 Sep 26 à 18 h 59

      Y a pas intérêt qu'on relance Auxerre et leur perdant d'entraîneur. Si ça arrive, je fais une longue pause.
      Déjà que j'ai hésité après la merde de la semaine dernière...

      Ce soir, à la maison, face au dernier qui a encaissé 8 buts en 2 matchs, c'est minimum 3 ou 4-0.

      Signaler
    18. Avatar
      Sonny03 - ven 4 Sep 26 à 19 h 00

      Espérons que Sulc et Openda permuteront en cours de matchs.
      Sulc à gauche, pas d'explosivité, ralentira le jeu.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Matěj Ryneš face à Abner lors de Sparta Prague - OL
    OL : Abner et Pavel Šulc titulaires face à Auxerre 18:02
    OL : comment Paulo Fonseca gère ses jeunes joueurs 17:00
    Felix Bacher : "Quand l'OL vous approche, vous êtes forcément à l’écoute" 16:00
    Surveillance accrue pour OL - Auxerre ce vendredi 15:00
    OL académie : Ismaël Jabateh vient renforcer la réserve 14:05
    Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd'hui à Lens
    OL - Auxerre : Archer retenu, Oppegard absent du groupe auxerrois 13:15
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : OL Lyonnes à la sauce anglaise pour la phase de classement 12:28
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco le dimanche 29 novembre pour conclure la 12e journée 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL
    Ligue Europa : la liste de l'OL avec Keito Nakamura 11:00
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Première Ligue : c'est la reprise pour OL Lyonnes 10:10
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV 09:25
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : quel rôle pour Pavel Šulc dans cet OL ? 08:40
    Will Still, entraîneur de Reims
    Will Still (Auxerre) : l'OL, une équipe "de niveau Ligue des champions" 08:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Ligue des champions : OL Lyonnes connaitra ses adversaires ce vendredi (12h) 07:30
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes se déplacera à Fleury sans Renard ni Weir 03/09/26
    Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    L'OL sans Duranville ni Nakamura mais avec Himbert et Kluivert 03/09/26
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : De Carvalho en route vers l'Arabie saoudite 03/09/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Fofana pouvait "apporter une autre dimension physique" à l'OL 03/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut