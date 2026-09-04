Objectif, renouer avec la victoire à la maison pour l'OL ce vendredi face à Auxerre (19h). Abner et Šulc vont débuter dans le 11.
Après une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1), l'OL dispute une troisième rencontre de suite à domicile. L'occasion de renouer avec le succès ? Ce serait l'idéal pour recoller à Lille, qui compte sept points après trois journées (quatre en deux matchs pour l'Olympique lyonnais). Paulo Fonseca a changé tout son couloir gauche pour la réception d'Auxerre ce vendredi soir (19 heures). Exit Nicolas Tagliafico et Kaïl Boudache, place à Abner et à Pavel Šulc.
À voir comment tout cela va s'articuler car on sait que le Tchèque est davantage un joueur d'axe qu'un ailier. Pour le reste, la composition ne change pas par rapport au 11 aligné le week-end passé. En défense, Dominik Greif évoluera derrière la charnière Moussa Niakhaté - Felix Bacher. Zachary Athekame enchaîne à droite.
Pas de changement au milieu
Au milieu, on retrouve le régulateur Tyler Morton associé à Mads Bidstrup et au capitaine Corentin Tolisso. Décisif avec son but contre le HAC, Loïs Openda espère récidiver, peut-être sur un service d'Ernest Nuamah, qui garde lui aussi la confiance de l'entraîneur.
La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Morton, Bidstrup - Nuamah, Tolisso, Šulc - Openda
Hâte de voir ce que cela va donner, je me demande si inverser Sulc et Openda ne serait pas judicieux, mais tout dépend de l'animation comme dirait notre cher entraîneur 🙂
Aller l'OL !
Openda n'a jamais joué sur l'aile. J'avais pensé aussi à ça mais visiblement c'est pas envisageable.
Pas de Tagliafico soit on souhaite mettre en valeur Abner pour le vendre soit Tagliafico est préservé en attente de départ.
Ou tout simplement il est pas en forme.😆
Je pense que Tagliafico est plus dans la décompression mentale que hors de forme , sa CDM assez réussie sur le plan personnel lui a été énergivore , après je ne sais pas tout
de ce que le coach voit aux entrainements ; mais bon Auxerre va nous donner les 3 points....
C’est la limite de Sulc en 9, il ne joue aucun duel aérien n’a pas une mobilité transcendante et ne prend pas l’espace.
Je sais qu’il y en a qui en font un 9 racé mais là y a beaucoup de lacunes quand même. Il sera dur de jouer avec lui en pointe, je pense qu’il serait bien plus complémentaire d’Openda que remplaçant.
Par contre dans ce 4-2-3-1 le jeu penchera à droite et Abner sera tout seul pour défendre.
Si Auxerre manoeuvre bien ils pourront isoler Abner et recuperer pas mal de ballons.
Car je n’imagine pas Sulc faire des appels le long de la ligne.
Sulc est un gros travailleur, aucun soucis pour faire les replis défensifs. Le fait qu'il retourne attaquer plutôt dans l'axe n'est en rien incompatible avec les tâches défensives.
Cette année c’est Nuamah qui a le totem d’immunité…cool 🙄
Et Boudache?!?
Donc Boudache, qui percute +, est + imprévisible, est meilleur dans toutes ses entrées, que Nuamah, est sur le banc.... OK
Oui…je pense que la dessus Fonseca se trompe…Boudache a été le joueur le plus performant de l’attaque avec Openda et il se retrouve derrière Nuamah qui est une catastrophe depuis le début de la saison…
Nuamah devrait rentrer à partir de la 60/65eme avec des défenseurs fatigués…
Bref. À part ça, c’est la meilleure équipe selon moi.
Vu son âge et son gabarit encore léger, peut-être que Fonseca préfère débuter avec Nuamah et utiliser Boudache dans le dernier tiers du match, avec plus de latitude et d'espace face à des opposants un peu "usés"?
Je ne défends pas Fonseca, j'exprime juste une explication qui correspond un peu à ce qu'il a dit en conférence de presse, puisqu'il veut ménager les jeunes et gérer leur temps de jeu en fonction de l'opposition, du déroulement des matchs. En gros ce que font la plupart des entraineurs, mais avec de grosses nuances selon l'effectif.
Cette explication "facile" élude évidemment pas mal de critiques "à priori"...
C'est Fonseca qui a le totem... Il peut pas se faire virer. Vivement l'an prochain.
Par contre c'est quoi ce carré violet au niveau de Openda sur l'image ?
C'est pour montrer qui est notre meilleur joueur.
Donc, on déserte l'aile gauche et on joue sans notre meilleur ailier droit.
Fonseca n'aime pas les jeunes, et il aime encore moins les jeunes qui ont du talent.
Il dit que certains jeunes n'ont pas le mental pour débuter certaines confrontation, car on peut les cramer. (Exemple : la pression contre le Fener). C'est vrai que contre Auxerre à domicile il faut être fort mentalement ....😂 Il se contredit tout le temps c'est fou
Pour ceux que ça intéresse... diffusion du match.
https://jack21eo.mpgreatestclgczbmiddle.my/fr/football/french-ligue-1-4431215/lyon-vs-aj-auxerre.html?icg=RlI&ilang=fr
Autre lien : https://tinyurl.com/84t57m4y.
Hello,
Sur le banc, yaki ?....🤔
Même le site officiel de l'OL ne les donne pas ! A croire qu'ils s'en fichent !
Donc, sur le banc, les autres...
Ce sont peut être pourtant eux qui feront la différence !
On va attendre les belles images de Ligue 1 +...
R. Descamps
C. Mata
N. Tagliafico
R. Kluivert
N. Nartey
K. Merah
T. Tessmann
K. Boudache
R. Himbert
cf, "L'Equipe"
Merci les gars ! ( avec fandelol)
J'avais la flemme de chercher .
Kluivert, mata, tagliafico, Tessmann, Merah, nartey, boudache, himbert...
C’est pas déconnant d’installer une hiérarchie et de ne pas la bousculer au moindre doute. Boudache est en train de piquer la place de Nuamah. C’est clair.
A Ernest de se sentir menacé et mettre tout le monde d’accord.
Mais si je devais mettre une pièce je la mettrais sur Boudache qui apporte offensivement bien plus de gages qu’Ernest sur ces derniers matchs.
Avant sa blessure, Nuamah jouait titulaire et fatiguait beaucoup les adversaires. Avec Boudache qui rentre en seconde pour finir le boulot, sa titularisation me semble logique. On commencera le bashing Nuamah un peu plus tard dans la saison non ?
Certains sont pressés et ont déjà commencé...
La passion pour les têtes de Turc.
AMN est parti, donc il faut un joueur à descendre... la nature a horreur du vide j'ai l'impression... sûr que ça va aider l'équipe à avoir confiance...
Il est indiqué "La composition probable de l'OL" : vous n'êtes pas sûr à O&L ou c'est une erreur ?
Corrigé. Donc c'était une erreur.
Sulc sur un côté c'est pas pertinent.
Je pense qu'il ne va pas passer tout le match à sniffer la ligne...
Abner je comprends pas je vois rien chez lui. Ça ne fait pas rêver mais Ouedraogo est à ce jour notre meilleur latéral gauche.
personne au stade
L'horaire à la kon, la chaleur insupportable coté Est plein soleil, les navettes payantes.
Pas surprenant, hélas...
Les derniers résultats, l'horaire, l'adversaire, autant de raisons pour avoir un stade qui sonne le creux.
Allez, bon match en espérant qu'on ne relance pas la lanterne rouge...
Y a pas intérêt qu'on relance Auxerre et leur perdant d'entraîneur. Si ça arrive, je fais une longue pause.
Déjà que j'ai hésité après la merde de la semaine dernière...
Ce soir, à la maison, face au dernier qui a encaissé 8 buts en 2 matchs, c'est minimum 3 ou 4-0.
Espérons que Sulc et Openda permuteront en cours de matchs.
Sulc à gauche, pas d'explosivité, ralentira le jeu.