Objectif, renouer avec la victoire à la maison pour l'OL ce vendredi face à Auxerre (19h). Abner et Šulc vont débuter dans le 11.

Après une défaite contre Fenerbahçe (1-2) et un nul face au Havre (1-1), l'OL dispute une troisième rencontre de suite à domicile. L'occasion de renouer avec le succès ? Ce serait l'idéal pour recoller à Lille, qui compte sept points après trois journées (quatre en deux matchs pour l'Olympique lyonnais). Paulo Fonseca a changé tout son couloir gauche pour la réception d'Auxerre ce vendredi soir (19 heures). Exit Nicolas Tagliafico et Kaïl Boudache, place à Abner et à Pavel Šulc.

À voir comment tout cela va s'articuler car on sait que le Tchèque est davantage un joueur d'axe qu'un ailier. Pour le reste, la composition ne change pas par rapport au 11 aligné le week-end passé. En défense, Dominik Greif évoluera derrière la charnière Moussa Niakhaté - Felix Bacher. Zachary Athekame enchaîne à droite.

Pas de changement au milieu

Au milieu, on retrouve le régulateur Tyler Morton associé à Mads Bidstrup et au capitaine Corentin Tolisso. Décisif avec son but contre le HAC, Loïs Openda espère récidiver, peut-être sur un service d'Ernest Nuamah, qui garde lui aussi la confiance de l'entraîneur.

La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Morton, Bidstrup - Nuamah, Tolisso, Šulc - Openda