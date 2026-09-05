OL : enfin le retour à la compétition pour Khalis Merah

Blessé tout au long de la préparation, et même au-delà, Khalis Merah a refoulé les pelouses. Contre Auxerre, il a joué son premier match depuis le 10 mai.
Connaissant son amour pour son club et son sport, on imagine que Khalis Merah a dû trouver le temps très longtemps. Alors qu'il pensait profiter de la préparation pour monter encore un peu plus en régime, comme il l'a fait la saison passée, le Gone a pris son mal en patience bien malgré lui. En effet, il s'est très rapidement blessé à la cheville, ce qui l'avait privé des cinq premières rencontres officielles de l'exercice.
Malgré un retour ponctuel fin juillet, il n'a définitivement repris mi-août. Le milieu de terrain était donc hors du groupe pour la double confrontation face à Fenerbahçe, avant de le réintégrer dans la foulée, pour la réception du Havre le 29 août (1-1). Sur le banc, l'international français U20 (deux capes) n'est pas entré en jeu lors de cette affiche.
Une entrée très propre, presque décisive
Le footballeur de 19 ans a enchaîné vendredi, mais cette fois-ci, il a eu le droit à 25 minutes pour renouer avec la compétition face à Auxerre (3-1). Paulo Fonseca l'a fait entrer à la 67e à la place de Pavel Šulc. En meneur de jeu, Khalis Merah a livré une fiche très propre avec dix-huit ballons touchés, un seul perdu et quatre duels remportés sur cinq. On ajoutera à ce bilan un 100% à la passe (douze sur douze), dont une clé. Cela aurait dû être une offrande pour Kaïl Boudache, mais l'ailier a tiré sur la barre.
Une bonne reprise donc, surtout qu'il s'agissait de sa première apparition depuis le 10 mai 2026 à Toulouse (2-1). Après ses 32 matchs en 2025-2026, le voilà de nouveau lancé pour une deuxième saison chez les professionnels.
Allez mon gone , fais nous une Karim , tu viens pour leur piquer la place , tu n'es déjà pas en dessous d'eux.....
Excellent hier, comme d'hab.
Sa non rentrée vs Vigo, alors qu'on manquait d'endurance et de courses répétées au milieu, quelle honte.
Tout ça pour mettre le balourd Yankee.
Aller monsieur Tongariro ne ressassez pas le passé cela ne le changera pas Khalis est comme un porte bonheur vous l’avez souvent dit alors regardons devant il va jouer cette saison j’en suis sûr et va prendre sa place nous sommes tous impatient et on aimerait croire que cela aurait été mieux mais on ne le saura jamais alors n’oublions pas ce qui est derrière mais avançons et encourageons le lorsqu’il joue. J’suis volontairement optimiste c’est samedi et il reste un jour de week-end 😎
Oui espérons que cette année PF comprenne le talent de Khalis ^^