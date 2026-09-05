OL : enfin le retour à la compétition pour Khalis Merah

Blessé tout au long de la préparation, et même au-delà, Khalis Merah a refoulé les pelouses. Contre Auxerre, il a joué son premier match depuis le 10 mai.

Connaissant son amour pour son club et son sport, on imagine que Khalis Merah a dû trouver le temps très longtemps. Alors qu'il pensait profiter de la préparation pour monter encore un peu plus en régime, comme il l'a fait la saison passée, le Gone a pris son mal en patience bien malgré lui. En effet, il s'est très rapidement blessé à la cheville, ce qui l'avait privé des cinq premières rencontres officielles de l'exercice.

Malgré un retour ponctuel fin juillet, il n'a définitivement repris mi-août. Le milieu de terrain était donc hors du groupe pour la double confrontation face à Fenerbahçe, avant de le réintégrer dans la foulée, pour la réception du Havre le 29 août (1-1). Sur le banc, l'international français U20 (deux capes) n'est pas entré en jeu lors de cette affiche.

Une entrée très propre, presque décisive

Le footballeur de 19 ans a enchaîné vendredi, mais cette fois-ci, il a eu le droit à 25 minutes pour renouer avec la compétition face à Auxerre (3-1). Paulo Fonseca l'a fait entrer à la 67e à la place de Pavel Šulc. En meneur de jeu, Khalis Merah a livré une fiche très propre avec dix-huit ballons touchés, un seul perdu et quatre duels remportés sur cinq. On ajoutera à ce bilan un 100% à la passe (douze sur douze), dont une clé. Cela aurait dû être une offrande pour Kaïl Boudache, mais l'ailier a tiré sur la barre.

Une bonne reprise donc, surtout qu'il s'agissait de sa première apparition depuis le 10 mai 2026 à Toulouse (2-1). Après ses 32 matchs en 2025-2026, le voilà de nouveau lancé pour une deuxième saison chez les professionnels.