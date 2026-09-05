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Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Paulo Fonseca après OL - Auxerre (3-1) : "L'équipe a très bien réagi"

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Réaction après une semaine difficile, choix tactique, axes d'amélioration. Paulo Fonseca a fait le point après la victoire de l'OL contre Auxerre vendredi (3-1).

    On imagine que vous êtes satisfait du visage montré ce vendredi face à Auxerre (3-1)

    Paulo Fonseca : Naturellement, je suis vraiment satisfait. Ce n'est pas seulement parce qu'on a gagné, mais c'est toute la prestation offensive de l'équipe. On a beaucoup créé, on était très verticaux, peut-être trop parfois, on doit apprendre à ne pas l'être systématiquement. Nous pouvons faire mieux sur les transitions défensives. Je pense que l'on doit marquer six ou sept buts. On a eu des jours difficiles récemment, notamment avec le mercato, mais le groupe a très bien réagi. Il a montré une belle force mentale.

    Pourquoi le choix de ce 4-4-2 losange avec Pavel Šulc derrière les attaquants ?

    On a différentes solutions. Pour ce match, il nous manquait un ailier à gauche. On a donc choisi de placer Pavel Šulc proche de la ligne offensive. Le milieu en losange s'est imposé car lors de la partie précédente, l'équipe adverse avait mis du monde pour bloquer notre trio. Je connais un peu Will Still (entraîneur d'Auxerre), et ce qu'il demande à ses formations. Je ne voulais pas que ça se reproduise. Ça nous a permis de mieux presser aussi car on sait que l'AJA aime mettre du monde à l'intérieur. On avait préparé cette variation sur le côté droit avec Ernest Nuamah dans l'axe et des couloirs plus libres pour Zachary Athekame et Abner. Ça a bien fonctionné aussi défensivement.

    "C'est positif car on a pu voir l'OL dans une autre structure"

    C'est un nouveau départ après la semaine que vous avez vécue ?

    La saison a déjà commencé. Naturellement, il y a beaucoup de bruit lorsqu'on ne gagne pas. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut rester équilibré. Il reste énormément de choses à faire, des points à améliorer. L'exercice va être long. Certains joueurs sont arrivés depuis peu. Quant au système, cela dépendra de la rencontre, du style de l'opposition. On ne changera pas nos intentions en fonction de l'adversaire, mais c'est positif car on a pu voir l'OL dans une autre structure.

    Que vous reste-t-il à améliorer ?

    Déjà, être plus efficaces et marquer sur les occasions que l'on se crée. On s'en procure de nombreuses à chaque partie, mais on ne convertit pas suffisamment. On a d'ailleurs travaillé ça cette semaine. Nous avons aussi besoin de progresser sur les transitions défensives, avec plus de sécurité. Nous voulons gérer avec le ballon, mais il faut s'adapter à ce que la rencontre demande et mieux faire là-dessus. Ce vendredi, on a maintenu ce cap en attaquant la profondeur, en mettant la pression sur la ligne défensive.

    Avec Razik Brikh à Décines.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 5 Sep 26 à 8 h 08

      "On a beaucoup créé, on était très verticaux, peut-être trop parfois", ah bon 🤔

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