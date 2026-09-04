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Melchie Dumornay joueuse de l'OL
Melchie Dumornay joueuse de l’OL Crédit : O&L

OL Lyonnes sans pitié avec Fleury pour la première journée de D1 (1-7)

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Inquiété à peine 15 minutes à Fleury, OL Lyonnes n'a pas fait dans la dentelle pour la reprise de la D1. Une victoire 7 à 1 ce vendredi pour lancer la compétition.

    Le suspense aura duré 11 minutes. En ouverture de la saison de Première Ligue, OL Lyonnes voulait montrer les crocs. Ce qu'il a fait en balayant totalement Fleury, pourtant cinquième l'an passé. Pour ce premier déplacement de l'exercice 2026-2027, Jonatan Giráldez était dans la suite logique de la préparation avec un 3-5-2 qui offrait beaucoup de liberté à Melchie Dumornay. Et l'Haïtienne a parfaitement rendu la confiance de son coach avec un triplé en première période (11e, 40e et 45e+2). Le premier but notamment a changé bien des choses.

    En effet, les Essonniennes avaient réagi très vite après l'ouverture du score de Tarciane (3e). On se demandait alors si le match n'allait pas être plus serré que prévu. Que nenni donc puisqu'après 31e minute, la messe était dite. Après Melchie Dumornay, c'est Vicki Becho qui s'est illustrée en forçant la défenseure Léna Goetsch à pousser la balle dans sa cage (23e). Puis, celle qui évoluait en tant que piston a elle-même terminé le travail pour le 4 à 1. À la pause, les championnes en titre menaient 6 à 1. Soulignons d'ailleurs le triplé de passes décisives de Jule Brand.

    Premier but avec OL Lyonnes pour Julie Swierot

    Totalement en contrôle, l'entraîneur espagnol des Lyonnaises a profité de la démonstration pour effectuer ses cinq changements à l'heure de jeu avec les entrées de Selma Bacha, Ingrid Engen, Julie Swierot, Korbin Shrader et Ada Hegerberg. Et c'est la jeune milieu de terrain de 20 ans qui a animé la fin de la rencontre. Sa récupération tout en puissance et sa frappe du gauche déviée à 25 mètres ont fait mouche, son premier but avec les Rhodaniennes (7-1, 71e).

    Une entrée en matière particulièrement réussie pour OL Lyonnes. Mais le test de la semaine prochaine face au Paris FC, le finaliste 2026, devrait être un peu plus corsé. Rendez-vous le samedi 12 septembre pour la deuxième journée de D1 et la première réception de ce nouveau cru.

    Le 11 d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Tarciane, Nelhage - Brand, Damaris, Yohannes, Becho - Dumornay - Paralluelo, Katoto

    Le 11 d'OL Lyonnes après l'heure de jeu : Endler - Lawrence, Tarciane, Engen, Bacha - Brand, Swierot, Shrader, Paralluelo - Katoto, Hegerberg

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    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - ven 4 Sep 26 à 23 h 17

      Une parodie de première période. Fleury a fait n'importe quoi. La deuxième période était un peu plus conforme à un match de foot professionnel. Brand, Melchie sont déjà très en forme, attention à ne pas monter trop vite en température ! Paralluelo intéressante par sa vitesse, mais manque, je pense, d'automatismes avec ses partenaires. Elle a notamment souvent oublié ses partenaires alors qu'elle a eu plusieurs opportunités de centres. Cela viendra.

      Pas grand chose à dire sur les entrantes, sauf Swierot qui a pris sa chance, et a eu raison !

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